Πανελλήνιες 2026: Ποιοι θα λάβουν την παροχή των 1.000 ευρώ

Snapshot Το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης 1.000 ευρώ για επιτυχόντες των Πανελληνίων από αγροτικές οικογένειες γίνεται μόνιμο και επεκτείνεται σε εθνικό επίπεδο.

Συνολικά 2.106 νέοι που εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα λάβουν την εφάπαξ οικονομική επιβράβευση.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στις κοινωνικές παρεμβάσεις του ΟΠΕΚΑ για το 2026, με στόχο την ενίσχυση των νέων της περιφέρειας και των οικογενειών τους.

Διευρύνεται το πλαίσιο των δικαιούχων, περιλαμβάνοντας πλέον μονογονεϊκές οικογένειες με πατέρα στην ύπαιθρο, καθώς και τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος στρατηγικής για την υποστήριξη των νέων που σπουδάζουν εκτός αστικών κέντρων και προάγει την κοινωνική συνοχή. Snapshot powered by AI

Σε μόνιμο μέτρο στήριξης μετατρέπεται η οικονομική επιβράβευση μαθητών που διακρίνονται στις Πανελλήνιες εξετάσεις και προέρχονται από την ελληνική ύπαιθρο.

Συγκεκριμένα, συνολικά 2.106 νέοι που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα λάβουν εφάπαξ ποσό 1.000 ευρώ. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινωνικών παρεμβάσεων του ΟΠΕΚΑ για το 2026, με στόχο την ενίσχυση των νέων της περιφέρειας και τη στήριξη των οικογενειών τους.

Το πρόγραμμα, το οποίο είχε εφαρμοστεί πιλοτικά το προηγούμενο διάστημα, επεκτείνεται πλέον σε εθνικό επίπεδο και αποκτά σταθερό χαρακτήρα. Έμφαση δίνεται σε μαθητές που προέρχονται από αγροτικά νοικοκυριά, ενισχύοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση και αναγνωρίζοντας την προσπάθειά τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα έχει επισημάνει η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, διευρύνεται και το πλαίσιο των δικαιούχων, καθώς στο εξής στο πρόγραμμα εντάσσονται και μονογονεϊκές οικογένειες με πατέρα στην ύπαιθρο, στο πλαίσιο των ενισχύσεων για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει το μέτρο ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την υποστήριξη των νέων που επιλέγουν να σπουδάσουν, ιδιαίτερα σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων.

Διαβάστε επίσης