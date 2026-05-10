Πανελλήνιες 2026: Πέντε διατροφικές συνήθειες που ενισχύουν μνήμη και συγκέντρωση

Με τις Πανελλαδικές εξετάσεις να πλησιάζουν και την πίεση για τους υποψηφίους να αυξάνεται καθημερινά, ειδικοί τονίζουν πως η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από τις ώρες διαβάσματος, αλλά και από τη φροντίδα του οργανισμού.

Η διατροφή, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια μιας απαιτητικής - πνευματικά - περιόδου, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη συγκέντρωση, τη μνήμη και την πνευματική αντοχή των μαθητών. Διατροφολόγοι επισημαίνουν ότι ένα ισορροπημένο πρόγραμμα γευμάτων, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου και στη διατήρηση σταθερής ενέργειας μέσα στην ημέρα.

Τροφές όπως τα φρούτα, οι ξηροί καρποί, τα ψάρια, τα δημητριακά ολικής άλεσης και η επαρκής κατανάλωση νερού θεωρούνται πολύτιμοι «σύμμαχοι» των υποψηφίων, ενώ η υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης, ζάχαρης και πρόχειρου φαγητού μπορεί να οδηγήσει σε κόπωση και μειωμένη απόδοση.

Μέσα σε αυτή την απαιτητική περίοδο, η σωστή διατροφή αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα ενίσχυσης τόσο της σωματικής όσο και της πνευματικής αντοχής των μαθητών.

Η περίοδος των εξετάσεων είναι συνήθως απαιτητική τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Η ισορροπημένη διατροφή μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη συγκέντρωση, στην ενέργεια αλλά και στη διαχείριση της κόπωσης και του άγχους. Δεν χρειάζονται υπερβολές, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η ισορροπία και η συνέπεια μέσα στη μέρα, λέει στο Newsbomb η διατροφολόγος και διαιτολόγος Χριστίνα Βόλλα.

Αυτά τα διατροφικά tips είναι οι απόλυτοι «σύμμαχοι» των μαθητών

Η κυρία Βόλλα δίνει πέντε βασικά διατροφικά tips που θα συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου και στη διατήρηση σταθερής ενέργειας μέσα στην ημέρα.

Μην παραλείπετε γεύματα: Όταν μένουμε πολλές ώρες νηστικοί, πέφτουν τα επίπεδα ενέργειας και επηρεάζονται η συγκέντρωση και η μνήμη. Τα σταθερά και ισορροπημένα γεύματα βοηθούν τον εγκέφαλο να λειτουργεί πιο αποδοτικά μέσα στη μέρα.

Συνδυάστε την πρωτεΐνη με σύνθετο υδατάνθρακα και καλά λιπαρά: Αυτός ο συνδυασμός αποτελεί τη «χρυσή τριάδα» και βοηθά στη μεγαλύτερη διάρκεια κορεσμού αλλά και στη σταθερή ενέργεια χωρίς απότομες αυξομειώσεις του σακχάρου.

Επιλέξτε σύνθετους υδατάνθρακες: Τρόφιμα όπως βρώμη, ψωμί ολικής άλεσης, ρύζι και ζυμαρικά ολικής παρέχουν πιο σταθερή ενέργεια σε σχέση με προϊόντα πλούσια σε ζάχαρη που προκαλούν απότομες αυξομειώσεις στο σάκχαρο.

Τροφές πλούσιες σε ω-3 λιπαρά: Τα καλά λιπαρά συμβάλλουν στη λειτουργία του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος. Πηγές είναι τα λιπαρά ψάρια, τα καρύδια, ο λιναρόσπορος και οι ξηροί καρποί.

Καλή ενυδάτωση: Ακόμα και η ήπια αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει τη συγκέντρωση και να αυξήσει την αίσθηση κόπωσης ή πονοκεφάλου. Στόχος είναι η κατανάλωση 1,5–2,5 λίτρων νερού μέσα στη μέρα και όχι μόνο όταν διψάτε. .

Ποιες τροφές είναι καλό να αποφεύγονται

Η διατροφολόγος προτρέπει τους μαθητές να αποφεύγουν:

Πολλά λιπαρά και βαριά γεύματα όπως τηγανητά, fast food και πολύ βαριές σάλτσες μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία, δυσφορία και μειωμένη συγκέντρωση.

Υπερβολική καφεΐνη : Μεγάλες ποσότητες καφέ ή energy drinks μπορεί να αυξήσουν το άγχος, την ταχυκαρδία και να επηρεάσουν τον ύπνο, κάτι που τελικά μειώνει την απόδοση.

Τρόφιμα με πολλή ζάχαρη : γλυκά, αναψυκτικά και επεξεργασμένα snacks δίνουν στιγμιαία ενέργεια αλλά συχνά ακολουθεί κόπωση και δυσκολία συγκέντρωσης.

Πειραματισμοί με νέες τροφές: Την περίοδο των εξετάσεων καλό είναι να αποφεύγονται τροφές που δεν γνωρίζουμε πώς μας επηρεάζουν ή μπορεί να προκαλέσουν γαστρεντερική ενόχληση.

Το ιδανικό διατροφικό πλάνο μία ημέρα πριν τις εξετάσεις

Η προηγούμενη ημέρα είναι σημαντικό να περιλαμβάνει ισορροπημένα γεύματα που θα βοηθήσουν στη διατήρηση της ενέργειας και της συγκέντρωσης μέσα στη μέρα, αλλά και στην εξασφάλιση ενός καλού και ποιοτικού ύπνου το βράδυ.

Πρωινό

Το πρωινό είναι σημαντικό ώστε να παρέχει την απαραίτητη ενέργεια και να βοηθά στη συγκέντρωση και στη διαύγεια από τις πρώτες ώρες της ημέρας. Ένα πλήρες και ισορροπημένο πρωινό μπορεί να συμβάλει σε καλύτερη πνευματική απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια συγκέντρωσης μέσα στη μέρα.

π.χ. γιαούρτι με φρούτο και φυστικοβούτυρο ή αυγά με ψωμί ολικής άλεσης και αβοκάντο

Snacks

Τα ενδιάμεσα snacks βοηθούν στη διατήρηση της ενέργειας και αποτρέπουν την έντονη πείνα ή την κόπωση μέσα στη μέρα. Καλό είναι να επιλέγουμε snacks που συνδυάζουν φυτικές ίνες, καλά λιπαρά ή και λίγη πρωτεΐνη.

π.χ. φρούτο με λίγους ξηρούς καρπούς, σπιτική μπάρα με βρώμη και ξηρούς καρπούς, γιαούρτι με φρούτο και βούτυρο ξηρών καρπών, ένα μικρό κομμάτι σοκολάτας υγείας με λίγους ξηρούς καρπούς ή τοστ με ψωμί ολικής άλεσης με τυρί και ντομάτα

Μεσημεριανό

Το μεσημεριανό καλό είναι να είναι ισορροπημένο ώστε να προσφέρει ενέργεια χωρίς να προκαλεί αίσθημα βάρους, δυσφορία ή υπνηλία. Ο συνδυασμός καλής πηγής πρωτεΐνης, σύνθετου υδατάνθρακα και λαχανικών βοηθά στη σταθερότητα της ενέργειας και στον καλύτερο κορεσμό.

π.χ. λευκό ή κόκκινο κρέας ή ψάρι, όπως κοτόπουλο, μοσχαρίσια μπιφτέκια ή σαρδέλες, μαζί με σύνθετους υδατάνθρακες όπως γλυκοπατάτα, ρύζι ολικής, κινόα ή ψωμί ολικής άλεσης και σαλάτα εποχής με ελαιόλαδο

Βραδινό

Το βραδινό ιδανικά να είναι ελαφρύ και εύπεπτο ώστε να μην επιβαρύνει τον οργανισμό και να συμβάλλει σε έναν πιο ποιοτικό ύπνο. Η ποιότητα του ύπνου επηρεάζει σημαντικά τη μνήμη, τη συγκέντρωση και την απόδοση της επόμενης ημέρας.

π.χ. αραβική πίτα ολικής με κοτόπουλο, λαχανικά και αβοκάντο, ομελέτα φούρνου με λαχανικά και ψωμί ολικής άλεσης ή ζυμαρικά ολικής άλεσης με τόνο ή κοτόπουλο και σαλάτα εποχής

Τέλος, είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως η απόδοση στις εξετάσεις δεν εξαρτάται μόνο από τη διατροφή.

Ο ποιοτικός ύπνος, η σωστή ενυδάτωση, λίγη καθημερινή κίνηση ή άσκηση, τα μικρά διαλείμματα από το διάβασμα αλλά και η ενασχόληση με δραστηριότητες που μας χαλαρώνουν και μας ευχαριστούν μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τόσο στη συγκέντρωση όσο και στη διαχείριση του άγχους.

