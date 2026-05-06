Επιτρέπονται στυλό ανεξίτηλης μελάνης (μαύρο ή μπλε), μολύβια, γομολάστιχες, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό, ενώ το μολύβι χρησιμοποιείται μόνο αν το επιτρέπουν οι οδηγίες.

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026. Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους κάθε ημέρα το δελτίο εξεταζόμενου, ενώ την ημέρα έναρξης καλό θα είναι να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Πανελλήνιες 2026: Τι μπορούν να έχουν μαζί τους και τι όχι οι εξεταζόμενοι

Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους, σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα (ακόμα και αν τα έχουν απενεργοποιήσει), διορθωτικό υγρό, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών, άλλα αντικείμενα ή οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υπονομεύει τις εξετάσεις.

Από την άλλη μπορούν να έχουν ρολόι χειρός, όχι όμως smart watch. Σε περίπτωση οι επιτηρητές διαπιστώσουν πως ο υποψήφιος φοράει smart watch, το γραπτό θα μηδενίζεται

Εάν πρέπει να έχουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο, οφείλουν να το παραδώσουν πριν ανέβουν στην αίθουσα στον Πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής.

Η κατοχή κινητού (έστω και απενεργοποιημένου) μέσα στην αίθουσα συνιστά επαρκή λόγο μηδενισμού τους.

Τόσο κατά την παράδοση όσο και κατά την παραλαβή του κινητού, ο υποψήφιος θα υπογράψει σε ειδική κατάσταση ενώπιον του προέδρου της ΛΕΕ ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη της παράδοσης και παραλαβής του κινητού του.

Προσερχόμενοι στις αίθουσες εξετάσεων επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους στυλό ΜΟΝΟ ανεξίτηλης μελάνης (μαύρο ή μπλέ), μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα και μπουκαλάκι με νερό ή αναψυκτικό.

Το μολύβι γενικά δεν επιτρέπεται στις απαντήσεις, παρά μόνο αν το διευκρινίζουν οι οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφιοι, καλό είναι να έχουν μαζί τους 2 ή 3 στυλό του ίδιου χρώματος.