Πανελλήνιες 2026: Αναλυτικά το πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Τα μαθήματα στα λύκεια τελειώνουν στις 15 Μαΐου 2026 και στα γυμνάσια στις 27 Μαΐου 2026.
  • Οι Πανελλήνιες εξετάσεις ξεκινούν στις 29 Μαΐου για τα Γενικά Λύκεια και στις 30 Μαΐου για τα Επαγγελματικά Λύκεια.
  • Οι προαγωγικές εξετάσεις σε λύκεια διεξάγονται από 18 Μαΐου έως 12 Ιουνίου, ενώ οι απολυτήριες εξετάσεις για τη Γ' λυκείου γίνονται από 18 έως 25 Μαΐου.
  • Τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία κλείνουν στις 15 Ιουνίου 2026.
  • Οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων προγραμματίζονται από 16 έως 25 Ιουνίου, και οι υγειονομικές εξετάσεις με πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ από 15 έως 26 Ιουνίου.
Λίγες εβδομάδες απομένουν για την έναρξη των Πανελληνίων εξετάσεων 2026 με τους μαθητές των Λυκείων να έχουν μπει στην τελική ευθεία.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το τελευταίο κουδούνι για τα λύκεια θα χτυπήσει στις 15 Μαΐου 2026, ενώ για τα γυμνάσια στις 27 Μαΐου. Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και στις 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).

Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε λύκεια και γυμνάσια

Για τα λύκεια, μετά τη λήξη των μαθημάτων στις 15 Μαΐου, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ τάξη θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου 2026, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως τις 19 Ιουνίου.

Οι μαθητές της Γ’ λυκείου θα δώσουν ενδοσχολικές (απολυτήριες) εξετάσεις από τις 18 έως τις 25 Μαΐου, με την έκδοση των αποτελεσμάτων να έχει οριστεί έως τις 27 Μαΐου.

Όσον αφορά τα γυμνάσια, τα μαθήματα ολοκληρώνονται στις 27 Μαΐου, ενώ οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 2 έως τις 15 Ιουνίου.

Πότε κλείνουν δημοτικά και νηπιαγωγεία

Για τους μικρότερους μαθητές, το σχολικό έτος ολοκληρώνεται λίγο αργότερα. Συγκεκριμένα, τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Πανελλαδικές 2026: Έναρξη και πρόγραμμα

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ ξεκινούν στις 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Στις 3 Ιουνίου θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού, ενώ στις 5 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου με τα μαθήματα Ιστορίας, Φυσικής και Οικονομίας.

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, η έναρξη γίνεται στις 30 Μαΐου με τα Νέα Ελληνικά, ενώ στις 2 Ιουνίου ακολουθούν τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας.

Οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα 16 έως 25 Ιουνίου.

Παράλληλα, από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

