ΝYΤ: Aντιμέτωπος με την περίπλοκη πραγματικότητα ενός δαπανηρού, αντιδημοφιλούς πολέμου ο Τραμπ

Snapshot Ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 25 δισεκατομμύρια δολάρια και είναι βαθιά αντιδημοφιλής, ενώ στερείται σαφούς τελικού στόχου.

Ο Τραμπ επιμένει ότι δεν μετανιώνει για την εμπλοκή στον πόλεμο και θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Οι ΗΠΑ διατηρούν τον ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας αναστάτωση στις αγορές ενέργειας και αυξάνοντας τις τιμές του φυσικού αερίου.

Η σύγκρουση έχει επιδεινώσει τις σχέσεις των ΗΠΑ με τους παγκόσμιους συμμάχους, με αποχωρήσεις αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία και αποστασιοποίηση άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Ο Τραμπ αρνείται να ζητήσει επίσημη έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχιση του πολέμου, παρά τη λήξη της 60ήμερης προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος. Snapshot powered by AI

Δύο μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει την περίπλοκη πραγματικότητα μιας σύγκρουσης που έχει αποδειχθεί δαπανηρή, βαθιά αντιδημοφιλής και στερείται σαφούς τελικού στόχου. Οι αγορές ενέργειας βρίσκονται σε αναταραχή. Το Πεντάγωνο έδωσε την πρώτη δημόσια εκτίμηση για το κόστος του πολέμου: 25 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής, ενώ πολλοί Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο γίνονται όλο και πιο ανυπόμονοι . Tην ίδια στιγμή ο Τραμπ επιτίθεται σε ξένους συμμάχους, όπως η Γερμανία, οι οποίοι δεν έχουν δείξει κανένα ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Μιλώντας σε ένα πλήθος υποστηρικτών την Παρασκευή, ο Τραμπ επέμεινε ότι δεν έχει καμία μεταμέλεια. «Έκανα κάτι που ήταν, δεν ξέρω, ανόητο, γενναίο, αλλά ήταν έξυπνο», είπε ο κ. Τραμπ στο The Villages, μια κοινότητα συνταξιούχων σε μια περιοχή με ισχυρούς Ρεπουμπλικάνους. «Θα το έκανα ξανά».

Παρόλα αυτά, οι προβλέψεις του Τραμπ για μια σχετικά βραχυπρόθεσμη σύγκρουση με ελάχιστες οικονομικές συνέπειες φαίνεται να καταρρέουν γύρω του. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υπερασπιστεί τον πόλεμο, τον οποίο ξεκίνησε μαζί με το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, και έχει δηλώσει ότι είναι επιτακτική ανάγκη το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν πλήξει στρατιωτικούς στόχους και έχουν σκοτώσει ανώτερους Ιρανούς ηγέτες - συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεϊ αλλά η κυβέρνηση εκεί παραμένει άθικτη και ικανή να προκαλέσει πόνο στις ΗΠΑ.

Καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται, ο Τραμπ έχει ενθαρρύνει τους Αμερικανούς να βλέπουν τα πράγματα «σε μια προοπτική», επικαλούμενος τους μακροχρόνιους πολέμους στο Βιετνάμ και το Ιράκ για να υποδηλώσει ότι η εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράν «δεν είναι καθόλου μεγάλη».

Μόλις πριν από τρεις εβδομάδες, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν είχε συμφωνήσει με όλα τα αιτήματά του και άφησε να εννοηθεί ότι μια σημαντική πρόοδος διαφαίνεται στον ορίζοντα. Το Ιράν θα συνεργαζόταν με τις ΗΠΑ για να απομακρύνει το εμπλουτισμένο ουράνιο, οι τιμές της ενέργειας θα μειώνονταν και μια αυξανόμενη παγκόσμια κρίση με πιθανές σοβαρές πολιτικές επιπτώσεις θα υποχωρούσε. Τίποτα από αυτά δεν συνέβη.

Ο Τραμπ έχει δώσει ανάμεικτα μηνύματα σχετικά με το μέλλον του πολέμου, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν ήθελε να κάνει μια συμφωνία, ενώ παράλληλα είπε ότι η ηγεσία στην Τεχεράνη ήταν τόσο «ασύνδετη» που είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις. Είπε επίσης ότι δεν αξίζει να ταξιδεύουν οι απεσταλμένοι του 18 ώρες με αεροπλάνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που μπορεί να μην επιτευχθεί.

Την Παρασκευή, αφού δήλωσε ότι δεν ήταν ικανοποιημένος με την τελευταία πρόταση του Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ είπε: «Ειλικρινά, ίσως είναι καλύτερα να μην κάνουμε καθόλου συμφωνία. Θέλετε να μάθετε την αλήθεια; Επειδή δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτό το πράγμα να συνεχιστεί». Το Σάββατο, φάνηκε να ανεβάζει τους τόνους, λέγοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι επανεξετάζει την τελευταία πρόταση του Ιράν, αν και δεν μπορεί «να φανταστεί ότι θα ήταν αποδεκτή».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι το μοντέλο του για το Ιράν ήταν η αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο, όταν οι αμερικανικές δυνάμεις ανέτρεψαν τον Νικολάς Μαδούρο. Αλλά τα δύο σενάρια είναι πολύ διαφορετικά. Στη Βενεζουέλα, μόνο ο Μαδούρο εκδιώχθηκε, ενώ μεγάλο μέρος της υπόλοιπης κυβέρνησης παρέμεινε στη θέση της και ήταν πρόθυμη να συνεργαστεί με την κυβέρνηση Τραμπ. Αυτό δεν ισχύει στο Ιράν, εν μέρει επειδή η ηγεσία του Ιράν έχει εκτεταμένες στρατιωτικές δυνατότητες.

Προς το παρόν, οι δύο πλευρές φαίνεται να βρίσκονται σε μια δύσκολη ισορροπία. Η Ουάσινγκτον έχει διατηρήσει τον αποκλεισμό της ιρανικής ναυτιλίας, καθώς οι Ιρανοί αρνούνται να αποδεχτούν τα αιτήματά του να παραδώσουν εμπλουτισμένο ουράνιο. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την Παρασκευή το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ως «πειρατές», καθώς πανηγύρισε την κατάληψη ενός από τα φορτηγά πλοία του Ιράν. Το Σάββατο, ένας ανώτερος Ιρανός στρατηγός δήλωσε ότι μια νέα αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών είναι πιθανή, σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου ειδήσεων Fars.

Ο Τραμπ παραδέχτηκε επίσης ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις ενδέχεται να ξεκινήσουν ξανά. Δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα το Σάββατο ότι η επανέναρξη των στρατιωτικών επιθέσεων στο Ιράν είναι μια πιθανότητα, αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες. «Αλλά ξέρετε, είναι μια πιθανότητα που θα μπορούσε να συμβεί», είπε.

Τα Στενά του Ορμούζ αναμένεται να παραμείνουν ουσιαστικά κλειστά για εβδομάδες, αυξάνοντας την πιθανότητα παρατεταμένων υψηλών τιμών ενέργειας. Παρά τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα μειωθούν σύντομα, ο Υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ παραδέχτηκε τον περασμένο μήνα ότι θα μπορούσαν να παραμείνουν υψηλές για το υπόλοιπο του έτους.

Το κλείσιμο των Στενών περιπλέκει επίσης το ταξίδι υψηλού ρίσκου του Τραμπ στην Κίνα σε δύο εβδομάδες. Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχει απαιτήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανοίξουν ξανά την πλωτή οδό μέσω της οποίας η Κίνα εισάγει περίπου το ένα τρίτο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της.

Ο πόλεμος έχει βαθύνει το ρήγμα του Τραμπ με τους παγκόσμιους συμμάχους. Αφού ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι ο Τραμπ «ταπεινώθηκε» για τον πόλεμο με το Ιράν, ο κ. Τραμπ επιτέθηκε στον ηγέτη και η κυβέρνησή του ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει χιλιάδες στρατιώτες από τη Γερμανία. Υπονόησε ότι θα μπορούσε να κάνει το ίδιο για την Ιταλία και την Ισπανία, οι οποίες έχουν αποστασιοποιηθεί από τον πόλεμο.

Ο πρόεδρος αρνήθηκε να ζητήσει από το Κογκρέσο άδεια για να συνεχίσει τον πόλεμο, παρά το γεγονός ότι την Παρασκευή παρήλθε η 60ήμερη προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία για να το πράξει. Η κυβέρνηση έχει υποστηρίξει ότι δεν χρειάζεται τέτοια έγκριση επειδή η κατάπαυση του πυρός ουσιαστικά σταμάτησε τον χρόνο.

Λίγες ώρες αφότου εστάλησαν επιστολές στο Κογκρέσο που υποστήριζαν αυτό το επιχείρημα, ο πρόεδρος υπονόμευσε το δικό του επιχείρημα. «Ξέρετε ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο», δήλωσε ο Τραμπ στη Φλόριντα. «Επειδή νομίζω ότι θα συμφωνούσατε πως δεν μπορούμε να αφήσουμε τους τρελούς να έχουν πυρηνικά όπλα».

Μερικοί Ρεπουμπλικάνοι αντιτάχθηκαν στο επιχείρημα της διακοπής λειτουργίας του χρονοδιαγράμματος, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για το κόστος του πολέμου, μόλις έξι μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις οποίες οι Ρεπουμπλικάνοι αναμένεται να υποστούν απώλειες. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αξιωματούχοι του Πενταγώνου δήλωσαν ότι ο πόλεμος έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 25 δισεκατομμύρια δολάρια - περίπου το κόστος της επέκτασης των επιδοτήσεων του Obamacare που βρέθηκαν στο επίκεντρο του παρατεταμένου shutdown της κυβέρνησης πέρυσι.

Ο Τραμπ απάντησε επαναλαμβάνοντας ξανά και ξανά —συμπεριλαμβανομένου ενός κρατικού δείπνου με τη βασιλική οικογένεια και σε μια ομιλία για φορολογικές περικοπές στη Φλόριντα— ότι ο πόλεμος αξίζει οποιαδήποτε αύξηση στις τιμές του φυσικού αερίου αν αυτό σημαίνει κλείσιμο των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν. Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις, ωστόσο, έχουν δείξει ότι ο πόλεμος δεν είναι δημοφιλής στους Αμερικανούς.

Ο Μάθιου Μπάρτλετ, Ρεπουμπλικάνος στρατηγικός αναλυτής και πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος εργάστηκε στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, δήλωσε ότι τα ασυνεπή μηνύματα πιθανότατα δεν θα ικανοποιήσουν τους ψηφοφόρους.

«Τα μηνύματα ήταν κάτι περισσότερο από ένα χάος», είπε ο Μπάρτλετ. «Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή την εβδομάδα οι πολιτικές, οικονομικές, ακόμη και διπλωματικές πτυχές συνεχίζουν να επιδεινώνονται. Η πορεία ήταν καθοδική σε όλους τους τομείς και αυτό δεν είναι καλό καθώς βυθιζόμαστε σε μια ακόμη εβδομάδα, ακόμη και μήνα, πολέμου».

