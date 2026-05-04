ΗΠΑ: Ξεκινά το «Project Freedom» στα Στενά του Ορμούζ – Το Ιράν μιλά για «παραβίαση της εκεχειρίας»

Σε μία από τις πιο κρίσιμες κινήσεις από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα ξεκινήσει από σήμερα Δευτέρα επιχείρηση συνοδείας πλοίων που παραμένουν εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο της αποστολής που φέρει την ονομασία «Project Freedom».

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε την επιχείρηση ως «ανθρωπιστική χειρονομία» με στόχο την ασφαλή απομάκρυνση πλοίων χωρών που – όπως είπε – δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν.

«Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των ΗΠΑ, ενημερώσαμε αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτές τις περιορισμένες θαλάσσιες οδούς», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αρκετά από τα πλοία παραμένουν ακινητοποιημένα εδώ και ημέρες, με πληρώματα που αντιμετωπίζουν πλέον προβλήματα ανεφοδιασμού και παρατεταμένης παραμονής στη θάλασσα.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θα καταβάλουν «κάθε δυνατή προσπάθεια» για την ασφαλή απομάκρυνση πλοίων και πληρωμάτων από το Ορμούζ, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οποιαδήποτε παρεμπόδιση της επιχείρησης «θα αντιμετωπιστεί δυναμικά».

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social έγραψε:

«Χώρες από όλο τον κόσμο, οι περισσότερες εκ των οποίων δεν εμπλέκονται στη μεσανατολική σύγκρουση που εκτυλίσσεται τόσο εμφανώς και βίαια, έχουν ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες αν μπορούμε να βοηθήσουμε να απεγκλωβιστούν τα πλοία τους στα Στενά του Ορμούζ, σε κάτι με το οποίο δεν έχουν καμία απολύτως σχέση, είναι απλώς ουδέτεροι και αθώοι παρατηρητές!

Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των Ηνωμένων Πολιτειών, ενημερώμασε αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από από αυτές τις περιορισμένες θαλάσσιες οδούς, ώστε να μπορέσουν ελεύθερα και απρόσκοπτα να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους.

Για ακόμη μία φορά, πρόκειται για πλοία από περιοχές του κόσμου που δεν εμπλέκονται με κανέναν τρόπο σε όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Έχω δώσει εντολή στους εκπροσώπους μου να τους ενημερώσουν ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να απομακρύνουμε με ασφάλεια τα πλοία και τα πληρώματά τους από τα Στενά.

Σε όλες τις περιπτώσεις, δήλωσαν ότι δεν θα επιστρέψουν έως ότου η περιοχή καταστεί ασφαλής για ναυσιπλοΐα και για κάθε άλλη δραστηριότητα. Αυτή η διαδικασία, με την ονομασία «Project Freedom», θα ξεκινήσει τη Δευτέρα το πρωί, ώρα Μέσης Ανατολής.

Είμαι πλήρως ενήμερος ότι οι εκπρόσωποί μου βρίσκονται σε πολύ θετικές συνομιλίες με το Ιράν και ότι αυτές οι διαβουλεύσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους.

Η μετακίνηση των πλοίων έχει αποκλειστικό στόχο να απελευθερώσει ανθρώπους, εταιρείες και χώρες που δεν έχουν κάνει τίποτα κακό, είναι θύματα των συνθηκών. Πρόκειται για μια ανθρωπιστική πρωτοβουλία εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, των χωρών της Μέσης Ανατολής αλλά, κυρίως, του Ιράν.

Πολλά από αυτά τα πλοία έχουν μείνει με περιορισμένα αποθέματα τροφίμων και άλλων αναγκαίων προμηθειών, απαραίτητων για την υγεία και την ασφάλεια των πληρωμάτων.

Πιστεύω ότι αυτό θα αποτελέσει σημαντική ένδειξη καλής θέλησης από όλους όσοι έχουν εμπλακεί στις εντάσεις των τελευταίων μηνών.

Αν, με οποιονδήποτε τρόπο, αυτή η ανθρωπιστική διαδικασία παρεμποδιστεί, τότε αυτή η παρεμπόδιση θα αντιμετωπιστεί, δυστυχώς, με ισχυρό τρόπο».

«Ανθρωπιστική αποστολή» ή νέα επίδειξη ισχύος;

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «πολύ θετικές συζητήσεις» με την Τεχεράνη, οι οποίες – όπως είπε – «θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους».

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη περίοδο, καθώς η εκεχειρία που ισχύει από τις 8 Απριλίου έχει αποτρέψει μέχρι στιγμής νέα άμεση στρατιωτική σύγκρουση, χωρίς όμως να έχει οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.

Η CENTCOM περνά σε πλήρη ανάπτυξη στο Ορμούζ

Λίγη ώρα μετά την ανάρτηση Τραμπ, η CENTCOM επιβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα στηρίξουν ενεργά την αποστολή στα Στενά του Ορμούζ.

Ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ανέφερε ότι η επιχείρηση θεωρείται κρίσιμη «για την περιφερειακή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία», σημειώνοντας ότι θα συμμετέχουν αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη και περίπου 15.000 στρατιωτικοί.

Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει ήδη προωθήσει ξεχωριστή διεθνή πρωτοβουλία με την ονομασία Maritime Freedom Construct, με στόχο τον συντονισμό συμμάχων και εταίρων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο.

Η Τεχεράνη μιλάει για «παραβίαση της εκεχειρίας»

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, αντέδρασε άμεσα στο σχέδιο των ΗΠΑ.

Ο Εμπραχίμ Αζιζί, πρόεδρος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε «αμερικανική ανάμιξη» στο νέο ναυτικό καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός».

Η κρίση στο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και στη διεθνή ναυσιπλοΐα, με δεκάδες πλοία να παραμένουν ακινητοποιημένα και τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν έντονες διακυμάνσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Με την Ουάσιγκτον να μιλά πλέον ανοιχτά για στρατιωτική αποστολή συνοδείας στην πιο κρίσιμη ενεργειακή θαλάσσια οδό του κόσμου, διπλωμάτες και αναλυτές προειδοποιούν ότι ακόμη και ένα μικρό λάθος θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα κλιμάκωση στην περιοχή.

