NBA Playoffs: Οι Πίστονς επέστρεψαν από το 1-3 και πέρασαν στα ημιτελικά μετά από 18 χρόνια!

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς διέλυσαν τους Ορλάντο Μάτζικ με 116-94 στο Game 7 κι ολοκλήρωσαν μια επική ανατροπή από το 1-3, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά της Ανατολής στα NBA Playoffs, για πρώτη φορά μετά το 2008!

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς πανηγύρισαν μια τεράστια πρόκριση, ολοκληρώνοντας μία εντυπωσιακή ανατροπή από το εις βάρος τους 3-1 στη σειρά.

Η ομάδα του Ορλάντο παρουσιάστηκε ανταγωνιστική στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, παρά την απουσία του Φραντς Βάγκνερ, όμως οι Πίστονς ανέβασαν ρυθμό στη δεύτερη περίοδο και πήραν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για το Ντιτρόιτ ήταν ο Τομπάιας Χάρις, ο οποίος σημείωσε 17 από τους συνολικά 30 πόντους του στη δεύτερη περίοδο, οδηγώντας τους Πίστονς σε επιμέρους σκορ 20-6 πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Από εκεί και πέρα, οι γηπεδούχοι δεν έχασαν ποτέ το προβάδισμα και μετέτρεψαν το δεύτερο μέρος σε παράσταση για έναν ρόλο.

Με τη νίκη αυτή, οι Πίστονς εξασφάλισαν την πρώτη τους πρόκριση σε σειρά playoffs από το 2008, όταν είχαν φτάσει έως τους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας. Παράλληλα, απέφυγαν το αρνητικό ρεκόρ να γίνουν μόλις η έβδομη ομάδα στην ιστορία του NBA που θα αποκλειόταν στον πρώτο γύρο ως Νο.1 της περιφέρειας από ομάδα που μπήκε ως Νο.8.

Στο καθοριστικό Game 7, ο Κέιντ Κάνινγχαμ ηγήθηκε των Πίστονς με 32 πόντους και 12 ασίστ, έχοντας 10/18 σουτ και 4/6 τρίποντα. Παράλληλα, ανέλαβε σημαντικό ρόλο και στην άμυνα πάνω στον Πάολο Μπανκέρο.

Οι Μάτζικ δεν κατάφεραν να βρουν λύσεις απέναντι στην ασφυκτική άμυνα του Ντιτρόιτ, σουτάροντας με μόλις 41% εντός παιδιάς, ενώ είχαν 10/30 τρίποντα.

