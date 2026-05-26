Στενά του Ορμούζ: Αμερικανικά πολεμικά πλοία διευκόλυναν ελληνόκτητο τάνκερ να εξέλθει

Το συγκεκριμένο πλοίο παρέμενε εγκλωβισμένο στον Περσικό Κόλπο από τις αρχές Μαρτίου

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Tο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνδράμει «σιωπηρά» τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα επιβεβαίωσαν Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι, στην Wall Street Journal.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ένα ελληνικό σούπερ τάνκερ, το οποίο μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, έλαβε οδηγίες και καθοδήγηση από τις αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του διάπλου του από την πλωτή οδό, στα ανοικτά των ακτών του Ομάν.

Το συγκεκριμένο πλοίο παρέμενε εγκλωβισμένο στον Περσικό Κόλπο από τις αρχές Μαρτίου. Την ίδια ώρα, έχοντας ξεπεράσει τον σκόπελο των στενών, κατευθύνεται πλέον προς την Ινδία για να παραδώσει το φορτίο του.

Οι ΗΠΑ είχαν επιχειρήσει και νωρίτερα αυτόν τον μήνα να καθοδηγήσουν εμπορικά σκάφη μέσα από τον ζωτικής σημασίας ναυτιλιακό διάδρομο, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας με την ονομασία «Project Freedom». Όμως, εκείνη η προσπάθεια διακόπηκε απότομα όταν το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον πλοίων, ενώ παράλληλα η Σαουδική Αραβία περιόρισε την πρόσβαση των ΗΠΑ στις βάσεις και τον εναέριο χώρο της.

Εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) ξεκαθάρισε πάντως ότι η χώρα δεν επανεκκινεί το «Project Freedom», χαρακτηρίζοντας ανακριβείς τις αναφορές που έκαναν λόγο για αναβίωση του προγράμματος. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, το ναυτικό σχεδιάζει να βοηθήσει περίπου δώδεκα πλοία, στα οποία περιλαμβάνονται πετρελαιοφόρα και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, να διασχίσουν με ασφάλεια τα Στενά του Ορμούζ μέσα στις επόμενες ημέρες.

