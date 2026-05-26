Ρούμπιο: Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»

Υποστηρικτές της κυβέρνησης κρατούν ιρανικές σημαίες και φωτογραφίες του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια τελετής προς τιμήν των ενόπλων δυνάμεων και όσων σκοτώθηκαν στον πόλεμο με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ

Snapshot Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αμυντικές επιθέσεις σε ιρανικές πυραυλικές θέσεις και σκάφη ναρκοθέτησης, ενώ διατηρείται η εκεχειρία με το Ιράν.

Διαπραγματεύσεις στο Κατάρ μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη, με επίκεντρο την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και το άνοιγμα της εμπορικής ναυτιλίας μέσω του Ορμούζ.

Η συμφωνία που συζητείται δεν περιλαμβάνει ζητήματα πυρηνικού προγράμματος, τα οποία θα διαπραγματευθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το Ιράν ζητά να συμπεριληφθεί η κατάπαυση πυρός στον Λίβανο στο μνημόνιο συνεννόησης για το άνοιγμα των Στενών, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σήμερα (26/5) ότι η διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας με το Ιράν θα μπορούσε να «διαρκέσει μερικές ημέρες», διαψεύδοντας τις ελπίδες για άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης, μια ημέρα αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αυτό που η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε αμυντικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Περιγράφοντας τις επιθέσεις εναντίον στόχων, συμπεριλαμβανομένων σκαφών που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες και θέσεων εκτόξευσης πυραύλων, ο Ρούμπιο είπε ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ανοιχτά «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

«Τα Στενά πρέπει να είναι ανοιχτά, θα είναι ανοιχτά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, άρα πρέπει να είναι ανοιχτά», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στο αεροπλάνο του στην Τζαϊπούρ της Ινδίας. Παρά την εκεχειρία που ισχύει από τις αρχές Απριλίου, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα ότι πραγματοποίησε νέες επιθέσεις με στόχο «την προστασία των στρατευμάτων μας από τις απειλές που θέτουν οι ιρανικές δυνάμεις».

Το Ιράν δήλωσε τη Δευτέρα ότι κατέρριψε ένα «εχθρικό» stealth drone χρησιμοποιώντας ένα νέο σύστημα αεράμυνας, ανέφεραν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, χωρίς να διευκρινίσει από πού προήλθε.Οι αμερικανικές επιθέσεις ήρθαν καθώς ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και ο υπουργός Εξωτερικών του βρίσκονταν στη Ντόχα για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με μια πιθανή συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του τρίμηνου πολέμου , δήλωσε αξιωματούχος που ενημερώθηκε για την επίσκεψη.

Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν σημεία εκτόξευσης πυραύλων και σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες, ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom), αλλά τόνισε ότι οι επιθέσεις δεν υποδηλώνουν ότι η εκεχειρία με το Ιράν είχε λήξει. Η Centcom «συνεχίζει να υπερασπίζεται τις δυνάμεις μας, επιδεικνύοντας αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης εκεχειρίας», δήλωσε ο λοχαγός του ναυτικού Τιμ Χόκινς, ο οποίος χαρακτήρισε την ενέργεια «αμυντική».

Στο Ιράν, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Tabnak, που πιστεύεται ότι είναι κοντά στον πρώην αρχηγό των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχσέν Ρεζαΐ, ταυτοποίησε τέσσερις νεκρούς στρατιώτες των Φρουρών, οι οποίοι, όπως ισχυρίζεται, σκοτώθηκαν σε αμερικανικές επιθέσεις εναντίον σκαφών. Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ξεχωριστά εκρήξεις γύρω από το Μπαντάρ Αμπάς, μια πόλη στα Στενά του Ορμούζ όπου βρίσκεται ένα στρατιωτικό λιμάνι και ένα αεροδρόμιο διπλής χρήσης. Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr αργότερα δήλωσε ότι η κατάσταση ήταν «απόλυτα υπό έλεγχο» και δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας για τους κατοίκους.

Διαπραγματεύσεις στο Κατάρ

Οι επιθέσεις –οι δεύτερες μεγάλες επιθέσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της επτά εβδομάδων εκεχειρίας– σημειώθηκαν καθώς ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, ηγούνταν μιας αντιπροσωπείας διαπραγματευτών στο Κατάρ. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, και ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας, Αμπντολνασέρ Χεμμάτι.

Η παρουσία του Χεμμάτι έχει τροφοδοτήσει εικασίες ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Η συμφωνία που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ φέρεται να προβλέπει ότι η Ουάσινγκτον θα συμφωνήσει να ξεπαγώσει ορισμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται σε τράπεζες εκτός Ιράν - συμπεριλαμβανομένου του Κατάρ.

Ο Τραμπ έχει δεχθεί κριτική από πιστούς στο κόμμα του σχετικά με τις αναφορές ότι δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσαν να διατεθούν στην Τεχεράνη, με ανώτερα στελέχη των Ρεπουμπλικανών να λένε ότι οι αναφερόμενες λεπτομέρειες της ειρηνευτικής συμφωνίας φαίνονται πολύ κοντά στη συμφωνία για τα πυρηνικά που διαπραγματεύτηκε το 2015 η κυβέρνηση Ομπάμα, από την οποία ο Τραμπ αποσύρθηκε.

Το υπό διαπραγμάτευση μνημόνιο συνεννόησης φέρεται να προβλέπει την αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας από το Ιράν μέσω του Ορμούζ, αλλά δεν θα περιλαμβάνει διαπραγματεύσεις για οποιοδήποτε πυρηνικό ζήτημα. Οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα πραγματοποιηθούν εντός 30 έως 60 ημερών μετά την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ο βασικός στόχος του στον πόλεμο είναι να αποτρέψει το Ιράν από το να αναπτύξει πυρηνικά όπλα με το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού του και δέχεται αυξανόμενες πιέσεις ώστε η αρχική συμφωνία να περιέχει δέσμευση από το Ιράν να απαλλαγεί από τα αποθέματά του.

Τη Δευτέρα φάνηκε να προσφέρει μια παραχώρηση στην Τεχεράνη, ανακοινώνοντας σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο που βρίσκεται στο Ιράν θα μπορούσε να «καταστραφεί» εντός της χώρας, σε μια διαδικασία που επιβλέπεται από μια διεθνή πυρηνική υπηρεσία.

Οι ειδικοί ανέφεραν ότι η ανακοίνωση του Τραμπ θα μπορούσε να ισοδυναμεί με σημαντικό συμβιβασμό από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, καθώς οι διαπραγματεύσεις φάνηκαν να επιβραδύνονται μετά από μια έντονη διπλωματική δραστηριότητα το Σαββατοκύριακο.

Το σενάριο για «τέλη πλοήγησης» στα Στενά του Ορμούζ

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έχει καταστεί επείγον για την κυβέρνηση Τραμπ, λίγο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και ο Αμερικανός πρόεδρος αντιμετωπίζει την οργή των ψηφοφόρων για το αυξανόμενο κόστος. Το Ιράν έχει δηλώσει ότι η μελλοντική διαχείριση των Στενών -μέσω των οποίων συνήθως ρέει περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου - θα αποτελέσει θέμα συμφωνίας μεταξύ Ομάν και Ιράν και ότι θα μπορούσαν να επιβληθούν «τέλη για υπηρεσίες πλοήγησης».

Σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν πηγαίνουν «καλά», αλλά προειδοποίησε για νέες επιθέσεις εάν αποτύχουν. «Θα είναι μόνο μια Μεγάλη Συμφωνία για όλους ή καθόλου Συμφωνία», έγραψε. Το Ιράν επιμένει ότι η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο πρέπει να συμπεριληφθεί στο μνημόνιο συνεννόησης που θα οδηγήσει στο άνοιγμα του Ορμούζ από το Ιράν.

Τη Δευτέρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι θα εντείνει τις επιθέσεις εναντίον της υποστηριζόμενης από το Ιράν πολιτοφυλακής Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε εκεχειρία στα μέσα Απριλίου, αλλά το Ισραήλ συνέχισε τις αεροπορικές επιδρομές, τις οποίες θεωρεί πράξεις αυτοάμυνας εναντίον της Χεζμπολάχ, η οποία δεν συμμετείχε στην εκεχειρία.

