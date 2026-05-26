Βίντεο που κόβει την ανάσα: Άνδρες της ΕΜΑΚ έσωσαν Αμερικανό τουρίστα από το χείλος του γκρεμού

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης 22χρονου, αμερικανικής καταγωγής, που εγκλωβίστηκε στην περιοχή του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ειδοποίηση για το συμβάν δόθηκε από παρακείμενη καντίνα, όταν ο νεαρός άνδρας εγκλωβίστηκε σε απόκρημνο σημείο της περιοχής, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ελατίων και τη 17η ΕΜΟΔΕ, οι οποίοι προχώρησαν και στη διάσωσή του.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο με χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, ασφάλισαν τον άνδρα και τον ανέσυραν με ασφάλεια. Στη συνέχεια παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ο 22χρονος είναι καλά στην υγεία του και αποχώρησε στη συνέχεια για το σπίτι του.

Η ανάρτηση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ζακύνθου