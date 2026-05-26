Αγορά τσιμέντου: Σε ανοδική τροχιά την τελευταία 6ετία αλλά μόλις στο 40% του… 2004

Μία αγορά που ανεβαίνει σταθερά από το 2019 έως σήμερα είναι αυτή του τσιμέντου στην Ελλάδα καθώς η αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην κατοικία αλλά και στα μεγάλα έργα ενισχύουν συνεχώς τη ζήτηση στο συγκεκριμένο δομικό υλικό.

Γεώργιος Καλούμενος

  • Η αγορά τσιμέντου στην Ελλάδα αυξάνεται σταθερά από το 2019, αλλά η ζήτηση παραμένει στο 40% των επιπέδων του 2004.
  • Η ετήσια παραγωγή τσιμέντου σήμερα είναι 4,5 εκατ. τόνοι, σημαντικά χαμηλότερη από τα 12 εκατ. τόνους της δεκαετίας του 2000.
  • Η εταιρεία Τιτάν παρουσίασε ρυθμό αύξησης πωλήσεων 7% και κέρδη EBITDA με μέση ετήσια αύξηση 24% κατά την περίοδο 2023
  • 2025.
  • Την τελευταία τετραετία η Τιτάν επέστρεψε στους μετόχους 500 εκατ. ευρώ μέσω μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών, πετυχαίνοντας τους στόχους της νωρίτερα από το 2026.
  • Η Τιτάν σχεδιάζει επενδύσεις 3
  • 4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026
  • 2029, με σημαντικό ποσοστό να προορίζεται για εξαγορές, ανάπτυξη και επιστροφές προς μετόχους.
Παρόλα αυτά, όπως ανέφεραν διοικητικά στελέχη της Τιτάν στο περιθώριο παρουσίασης των αποτελεσμάτων της εταιρίας σε μετόχους, η ζήτηση βρίσκεται ακόμα σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τα ιστορικά υψηλά που είχε φτάσει η Ελλάδα στα μέσα της δεκαετίας του 2000.

Δηλαδή παρά την άνοδο της κατασκευαστικής δραστηριότητας που παρατηρείται από το 2019 έως σήμερα στην Ελλάδα, η αγορά του τσιμέντου βρίσκεται μόλις στο 40% του «πικ» του 2004.

Κι αυτό καθώς η ετήσια παραγωγή τσιμέντου υπολογίζεται σήμερα στους 4,5 εκατ. τόνους ετησίως, όταν το 2019 και μετά από μία δεκαετία πτώσης που δεν κατασκευαζόταν σχεδόν…τίποτα, είχε διαμορφωθεί στο ιστορικό χαμηλό των 2,5 εκατ. τόνων.

Στα μέσα του 2000 όμως η παραγωγή είχε φτάσει στα δυσθεώρητα, για τα σημερινά δεδομένα, επίπεδα των 12 εκατ. τόνων.

Αυτό δείχνει ότι παρά την εικόνα ισχυρής ανάπτυξης που παρουσιάζεται σήμερα στις κατασκευές, ιδιαίτερα των κατοικιών, η αγορά τσιμέντου βρίσκεται πολύ μακριά από τα επίπεδα ρεκόρ της «χρυσής» εποχής που είχε ζήσει ο κλάδος πριν περίπου 20 χρόνια.

Βέβαια τα στελέχη της Τιτάν επισήμαναν ότι η κατασκευαστική «φρενίτιδα» που επικρατούσε στην Ελλάδα το 2000 είναι δύσκολο να επαναληφθεί.

Τα στοιχεία αυτά ειπώθηκαν στο περιθώριο ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε η εταιρεία για Ιδιώτες μετόχους κατά τη διάρκεια της οποίας o Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και η Διοίκηση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, εκπροσωπούμενη από τους Marcel Cobuz, Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, Λεωνίδα Κανελλόπουλο, Διευθυντή Βιώσιμης Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Ομίλου, και Γιάννη Ιωάννου, Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου, έδωσαν μία σαφή επισκόπηση της στρατηγικής, των επιδόσεων και των προτεραιοτήτων που θέτει ο Τιτάνας για το μέλλον.

Σύμφωνα με την παρουσίαση η Τιτάν κατά την περίοδο 2023-2025 έφτασε τα 2,7 δισ. ευρώ σε πωλήσεις με μέση ετήσια αύξηση 7%, παρουσίασε κέρδη EBITDA 606 εκατ. ευρώ με μέση ετήσια αύξηση 24% και κέρδη ανά μετοχή 4,2 ευρώ με μέση ετήσια αύξηση 42%.

Ταυτόχρονα η μερισματική απόδοση έφτασε τα 380 εκατ. ευρώ, ενώ πραγματοποίησε 18 εξαγορές με συνολικές επενδύσεις 750 εκατ. ευρώ.

Γενικότερα σύμφωνα με την διοίκηση, την τελευταία τετραετία έχουν επιστρέψει στους μετόχους 500 εκατ. ευρώ υπό την μορφή μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών ενώ η εταιρεία πέτυχε όλους τους στόχους που είχε θέσει με ορίζοντα το 2026, ένα χρόνο νωρίτερα.

Επιπλέον το 2025 η αμερικανική θυγατρική της Τιτάν, εισήλθε στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενώ φέτος αναμένεται να ολοκληρωθούν και τρεις νέες εξαγορές σε Τουρκία, Αμερική και Γαλλία.

Αλλά και στο πρώτο τρίμηνο του 2026 η εταιρεία παρουσίασε δυνατό ξεκίνημα με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε €636 εκ., αυξημένες κατά 4,7% και κέρδη EBITDA €138 εκ., αυξημένα κατά 16%.

Σημαντικό να αναφερθεί είναι και το γεγονός ότι η εταιρεία βγήκε τον Φεβρουάριο στις αγορές με την έκδοση πενταετούς ομολόγου 350 εκατ. ευρώ, με το κουπόνι να διαμορφώνεται στο ελκυστικό 3,5% καθώς ή έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από 9 φορές και η συνολική ζήτηση να ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ.

Τέλος η εταιρεία δημιουργεί μία επενδυτική «δύναμη πυρός» της τάξης των 3-4 δις ευρώ για την περίοδο 2026 - 2029, με το 37% εξ αυτών να προορίζεται σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, το 35% σε επενδυτικές δαπάνες ανάπτυξης και το 14% σε επιστροφές προς μετόχους.

