Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (26/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου, στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

26/5/2026 6:30:00 πμ

26/5/2026 5:30:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΜΥΣΤΡΙΩΤΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ - ΗΣΙΟΔΟΥ - ΑΛΚΙΜΟΥ - ΙΣΘΜΙΩΝ - ΜΗΔΕΙΑΣ - ΜΙΛΗΤΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ - ΑΦΘΟΝΙΟΥ - ΔΡΑΓΟΥΜΗ - ΣΑΠΦΟΥΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ - ΙΜΒΡΟΥ - ΕΣΠΕΙΔΩΝ - ΣΑΠΦΟΥΣ

228

Κατασκευές

26/5/2026 8:00:00 πμ

26/5/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΤΡΕΩΣ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

604

Λειτουργία

26/5/2026 8:00:00 πμ

26/5/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΝΟ 129 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ

614

Κατασκευές

26/5/2026 8:00:00 πμ

26/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ ΛΕΩΦ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ

1652

Λειτουργία

26/5/2026 8:00:00 πμ

26/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ ΟΔΟΙ: ΛΕΩΦ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΓΕΑ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1652

Λειτουργία

26/5/2026 8:00:00 πμ

26/5/2026 12:00:00 μμ

ΥΜΗΤΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ απο κάθετο: ΠΡΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΙΔΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟ 45, ΝΟ 188 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

617

Κατασκευές

26/5/2026 8:00:00 πμ

26/5/2026 12:00:00 μμ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΥΓΕΤΟΥ απο κάθετο: ΕΘ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΡΗ απο κάθετο: ΕΘ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

607

Κατασκευές

26/5/2026 8:00:00 πμ

26/5/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΑΙΟΛΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΙΔΟΣ απο κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

606

Λειτουργία

26/5/2026 8:00:00 πμ

26/5/2026 1:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ ΟΔΟΙ :ΘΗΡΑΣ, ΣΥΡΙΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ Κ., ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΙΟΒΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΙΒΑΡΔΟΥ, ΓΚΙΟΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΜΑΡΙΖΗΣ, ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΚΑΛΟΥΠΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

448

Λειτουργία

26/5/2026 8:00:00 πμ

26/5/2026 5:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ ΟΔΟΙ:ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, ΛΕΜΠΕΣΙΣ, Ο, ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ Κ., ΛΕΜΠΕΣΗ, ΛΕΙΒΑΡΔΟΥ, ΚΟΝΟΦΑΓΟΥ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΛΑΚΑΣ, ΑΚΑΛΟΥΠΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΣΟΥΡΙΖΗΣ, ΚΑΜΑΡΙΖΗΣ

453

Λειτουργία

26/5/2026 9:00:00 πμ

26/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΣΚΙΠΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΝΟ 125 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

621

Κατασκευές

26/5/2026 9:00:00 πμ

26/5/2026 12:00:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά οδός:ΦΟΡΝΕΖΗ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΦΟΡΝΕΖΗ ΝΟ 33 - 35 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

606

Κατασκευές

26/5/2026 9:00:00 πμ

26/5/2026 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ απο κάθετο: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΝΟ 32 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 12 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

610

Κατασκευές

26/5/2026 9:00:00 πμ

26/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ ΝΟ 114 - 112 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

618

Κατασκευές

26/5/2026 9:00:00 πμ

26/5/2026 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΜΥΡΑΣ απο κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΑΣ έως κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ ΝΟ 134 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

615

Κατασκευές

26/5/2026 9:00:00 πμ

26/5/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΙΖΑΡΔΟΥ απο κάθετο: ΤΑΥΓΕΤΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΖΩΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΕΑΣ έως κάθετο: ΑΜΟΡΓΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ.ΖΩΜΗΣ απο κάθετο: ΛΙΖΑΡΔΟΥ έως κάθετο: ΚΕΑΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΥΓΕΤΟΥ απο κάθετο: ΑΜΟΡΓΟΥ έως κάθετο: ΞΕΝΟΥΔΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΕΑΣ απο κάθετο: ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΓ.ΖΩΜΗΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΜΟΡΓΟΥ απο κάθετο: ΤΑΥΓΕΤΟΥ έως κάθετο: ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

621

Λειτουργία

26/5/2026 9:00:00 πμ

26/5/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΟΔΟΙ: ΚΟΥΒΑΡΑ, ΑΥΛΑΚΙΟΥ, ΜΥΡΙΝΟΥΝΤΟΣ, ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1651

Λειτουργία

26/5/2026 10:00:00 πμ

26/5/2026 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜ. ΑΓΓ. ΜΕΤΑΞΑ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΔΟΥΣΜΑΝΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΑΓΚΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜ. ΑΓΓ. ΜΕΤΑΞΑ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜ. ΑΓΓ. ΜΕΤΑΞΑ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

616

Κατασκευές

26/5/2026 10:00:00 πμ

26/5/2026 1:00:00 μμ

Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, ΗΡΩΩΝ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.

361

Κατασκευές

26/5/2026 10:00:00 πμ

26/5/2026 3:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΦΟΙΒΗΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΑΣ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡ. ΝΕΖΕΡ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΟΙΝΗΣ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΜΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΑΣ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΜΑΝΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΑΣ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ

619

Κατασκευές

26/5/2026 11:00:00 πμ

26/5/2026 2:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: ΠΑΡ. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΝΟ 1 - 3 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ

611

Κατασκευές

26/5/2026 11:00:00 πμ

26/5/2026 3:00:00 μμ

ΔΑΦΝΗΣ

Μονά οδός:Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ έως κάθετο: ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΦΩΝ απο κάθετο: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ

608

Κατασκευές

26/5/2026 2:00:00 μμ

26/5/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΟΡΟΥΣ απο κάθετο: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ έως κάθετο: ΤΖΑΝΗ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΠ. ΠΑΤΣΗ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

605

Λειτουργία

