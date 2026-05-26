Διακοπές νερού την Τρίτη (26/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ)
Δεληγιαννάκη και Καπιδάκη
- ΑΘΗΝΑ (ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ, ΑΘΗΝΑ, ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ)
Γενναίου Κολοκοτρώνη και Βαλαβάνη, επηρεάζεται η ευρύτερη περιοχή
- ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
Εθνικής Αντιστάσεως και Βάρναλη Κώστα
