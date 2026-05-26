Δωρεάν διόδια: Ποιοι οδηγοί θα περνούν δωρεάν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Ποιοι δικαιούνται απαλλαγή από τα διόδια

Δωρεάν διόδια: Ποιοι οδηγοί θα περνούν δωρεάν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
  • Απαλλαγή από τα διόδια κατά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος δικαιούνται μόνιμοι κάτοικοι περιοχών κοντά σε σταθμούς διοδίων με έγκριση αίτησης.
  • Άνεργοι οδηγοί με ενεργή κάρτα ανεργίας και όχημα στο όνομά τους μπορούν να περάσουν δωρεάν από τα διόδια.
  • Άτομα με αναπηρία και τα οχήματά τους απαλλάσσονται από τα διόδια με επίσημη πιστοποίηση.
  • Οχήματα κρατικών και διπλωματικών αρχών εξαιρούνται από την καταβολή διοδίων.
  • Η απαλλαγή ισχύει μόνο μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας υποβολής αίτησης και τήρησης των κριτηρίων.
Καθώς πλησιάζει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, η κίνηση στους εθνικούς δρόμους αυξάνεται σημαντικά, οδηγώντας σε υψηλότερο κόστος μετακινήσεων.

Τα διόδια παραμένουν βασικό στοιχείο στον προϋπολογισμό των ταξιδιών, ωστόσο, συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών μπορούν να επωφεληθούν από απαλλαγές, υπό προϋποθέσεις, μειώνοντας το οικονομικό βάρος της μετακίνησης.

Ποιοι δικαιούνται απαλλαγή από τα διόδια

Η απαλλαγή από την καταβολή διοδίων δεν ισχύει για όλους τους οδηγούς, αλλά για ειδικές ομάδες που πληρούν κοινωνικά ή λειτουργικά κριτήρια σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

  • Μόνιμοι κάτοικοι περιοχών κοντά σε σταθμούς διοδίων: κυρίως σε άξονες όπως η Εγνατία Οδός και οι κάθετοι οδικοί κόμβοι, εφόσον έχουν υποβάλει και εγκριθεί σχετική αίτηση.
  • Άνεργοι οδηγοί: που διαθέτουν ενεργή κάρτα ανεργίας και το όχημα είναι καταχωρημένο στο όνομά τους.
  • Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και τα οχήματα που τα εξυπηρετούν: με επίσημο Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ ή ισοδύναμη πιστοποίηση όπου απαιτείται.
  • Οχήματα κρατικών και διπλωματικών αρχών.

Για να λάβουν απαλλαγή, οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη διαδικασία υποβολής αίτησης και να πληρούν τα αναγκαία κριτήρια. Η μη τήρηση αυτών των όρων σημαίνει ότι η διέλευση από τους σταθμούς διοδίων θα γίνεται κανονικά με καταβολή του αντίστοιχου τέλους.

Καθώς η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αυξάνει την κίνηση στους εθνικούς δρόμους, οι οδηγοί καλούνται να προγραμματίσουν προσεκτικά τις μετακινήσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος των διοδίων και τις πιθανές απαλλαγές.

