ΥΠΑ: Τεχνικά θωρακισμένη για την τουριστική σεζόν – Σε τροχιά λύσης η εκκρεμότητα με τους ελεγκτές

Μπορεί να ξανασυμβεί ένα αντίστοιχο φιάσκο με την καθήλωση όλων των πτήσεων στο FIR Αθηνών;

Σωτήρης Σκουλούδης

Το πρόσφατο φιάσκο με την πτώση συχνοτήτων στο FIR Αθηνών, που προκάλεσε αναστάτωση στις πτήσεις και έντονο προβληματισμό για την ετοιμότητα του συστήματος ενόψει καλοκαιριού, φαίνεται πως ανήκει πλέον στο παρελθόν, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb. Η εικόνα που μεταφέρεται είναι ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχει ήδη προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες τεχνικές κινήσεις, έχει δοκιμάσει τα κρίσιμα συστήματα και εισέρχεται στη θερινή περίοδο με επιχειρησιακή ετοιμότητα και με στόχο να μην επαναληφθούν φαινόμενα όπως εκείνα των αρχών Ιανουαρίου.

Η διακοπή στις ραδιοσυχνότητες του FIR Αθηνών είχε προκαλέσει τότε περιορισμούς στις υπερπτήσεις, καθυστερήσεις και ματαιώσεις, ενώ οι ίδιοι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είχαν χαρακτηρίσει το περιστατικό πρωτοφανές και είχαν αφήσει αιχμές για την παλαιότητα των συστημάτων. Η ΥΠΑ είχε ανακοινώσει στη συνέχεια ότι το πρόβλημα αποκαταστάθηκε πλήρως, πως οι συχνότητες και τα συστήματα επιχειρησιακής επικοινωνίας επανήλθαν σε λειτουργία και ότι η ροή της εναέριας κυκλοφορίας επέστρεψε στα κανονικά επίπεδα αργότερα την ίδια ημέρα.

Σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, η υπηρεσία εμφανίζεται πλήρως προετοιμασμένη τεχνικά και επιχειρησιακά για την έναρξη και την κορύφωση της τουριστικής σεζόν. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει γίνει πλήρης έλεγχος στις κρίσιμες υποδομές ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, στις επικοινωνίες και στα εφεδρικά επιχειρησιακά σχήματα, ενώ έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές ώστε να διασφαλιστεί η αντοχή του συστήματος υπό αυξημένο φόρτο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα συστήματα έχουν ήδη δοκιμαστεί σε συνθήκες που προσομοιώνουν την αυξημένη πίεση της θερινής περιόδου, χωρίς να έχουν προκύψει ενδείξεις αστάθειας ή δυσλειτουργίας. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός έχει επίσης προσαρμοστεί στις αυξημένες ανάγκες του καλοκαιριού, με ειδική μέριμνα για τις βάρδιες, τις εφεδρείες και τη διαχείριση της έντονης κίνησης προς τα περιφερειακά και νησιωτικά αεροδρόμια.

Την ίδια ώρα, θετική τροπή φαίνεται να παίρνει και το ανοιχτό μέτωπο ανάμεσα στη διοίκηση και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Οι συζητήσεις για το μισθολογικό και για τα θεσμικά αιτήματα του κλάδου βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με την εικόνα που μεταφέρεται να είναι ότι έχει διαμορφωθεί πλέον πλαίσιο συμφωνίας που μπορεί να οδηγήσει σε οριστική εκτόνωση.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη αναμένεται να παίξει η επικείμενη έκδοση ΦΕΚ, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα ορίζει τις σχετικές μισθολογικές ρυθμίσεις και θα αποτυπώνει τη διευθέτηση των βασικών αιτημάτων των ελεγκτών. Εφόσον αυτό ολοκληρωθεί άμεσα, στην ΥΠΑ εκτιμούν ότι θα κλείσει ένα κρίσιμο μέτωπο πριν από την κορύφωση της τουριστικής κίνησης, απομακρύνοντας τον κίνδυνο νέων τριγμών στο σύστημα.

Η συνολική εικόνα που μεταφέρεται στο Newsbomb είναι ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μπαίνει στο φετινό καλοκαίρι με τεχνικά θωρακισμένο δίκτυο, δοκιμασμένα συστήματα και ένα περιβάλλον εργασιακής εξομάλυνσης που ενισχύει τη σταθερότητα. Το ζητούμενο πλέον είναι η αυξημένη φετινή τουριστική κίνηση να εξυπηρετηθεί χωρίς νέες αναταράξεις, ώστε να μη ζήσει ξανά ο ελληνικός εναέριος χώρος εικόνες παράλυσης όπως εκείνες που καταγράφηκαν στο πρόσφατο μπλακ άουτ.

Και φυσικά, όλα θα κριθούν εκ του αποτελέσματος.

