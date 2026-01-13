Πόρισμα για την κατάρρευση του FIR: Παρωχημένη η τεχνολογία της ΥΠΑ - Πέντε SOS προς επίλυση

Σύμφωνα με την έκθεση των εμπειρογνωμόνων: Tο Συμβάν οφείλεται σε «ψηφιακό θόρυβο», ο οποίος προκλήθηκε λόγω αποσυγχρονισμού σε πλειάδα ετερογενών διατάξεων/διεπαφών

Newsbomb

Πόρισμα για την κατάρρευση του FIR: Παρωχημένη η τεχνολογία της ΥΠΑ - Πέντε SOS προς επίλυση
Στιγμιότυπο από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος", Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026. Καθηλωμένα τα αεροπλάνα τόσο στο "Ελ. Βενιζέλος" όσο και στα υπόλοιπα ελληνικά αεροδρόμια, λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος που προέκυψε στο σύστημα ραδιοσυχνοτήτων με αποτέλεσμα να κλείσει και το FIR Αθηνών. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όπως είχε προαναγγείλει το Newsbomb.gr πριν από λίγη ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πόρισμα της επιτροπής για την κατάρρευση του FIR Αθηνών.

Και όπως είχα πρώτο το newsbomb σημειώσει αυτό καταγράφεται ως κύρια αιτία της κατάρρευσης, η παρωχημένη τεχνολογία - εκτός υποστήριξηας από τον κατασκευαστή, χωρίς καν να υπάρχει δυνατότητα παροχής πραγματικών εγγυήσεων λειτουργίας, του υφιστάμενου συστήματος Επικοινωνιών Φωνής και κρίσιμων τηλεπικοινωνικών υποδομών.

Συγκεκριμένα, σε παρωχημένη τεχνολογία του υφιστάμενου συστήματος Επικοινωνιών Φωνής (VCS – Voice Communication System) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), αναφέρεται στο πόρισμά της η Επιτροπή Διερεύνησης του περιστατικού αναστολής λειτουργίας του FIR Αθηνών την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026.

Επιπρόσθετα στο πόρισμα τονίζεται, ότι το εν λόγω σύστημα και οι κρίσιμες τηλεπικοινωνιακές υποδομές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την υποστήριξή του, βασίζονται στην τεχνολογία (SDH – Synchronous Digital Hierarchy) που είναι εκτός υποστήριξης από τον κατασκευαστή, χωρίς δυνατότητα παροχής ουσιαστικών εγγυήσεων λειτουργίας.

Η ανακοίνωση της επιτροπής

«Υποβλήθηκε, σήμερα, στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, το πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης του περιστατικού αναστολής λειτουργίας του FIR Αθηνών την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργού, με σκοπό να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του προβλήματος που παρουσιάστηκε σε συχνότητες του FIR Αθηνών.

Στην Επιτροπή, υπό τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστο Τσίτουρα, συμμετείχαν ως μέλη: ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας Μιχάλης Μπλέτσας, ο Συνταγματάρχης Δημήτριος Ζαμπακόλας, Μηχανικός Επικοινωνιών Επιτελής ΓΕΕΘΑ, ο υποδιευθυντής εποπτείας φάσματος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Νίκος Ηγουμενίδης, εκπρόσωπος του EUROCONTROL (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας), ενώ συμμετείχε ως παρατηρητής και εκπρόσωπος του EASA (European Union Aviation Safety Agency)

Οι εμπλεκόμενοι φορείς

Η Επιτροπή αναγνώρισε ως εμπλεκόμενους φορείς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), από τους οποίους ζήτησε και έλαβε επίσημη αναφορά των δράσεών τους, ενώ αξιολόγησε και τις πληροφορίες που έλαβε από συνεντεύξεις με στελέχη των δύο οργανισμών.

Σύμφωνα με την έκθεση των εμπειρογνωμόνων: το Συμβάν οφείλεται σε «ψηφιακό θόρυβο», ο οποίος προκλήθηκε λόγω αποσυγχρονισμού σε πλειάδα ετερογενών διατάξεων/διεπαφών που καταλήγουν στις εγκαταστάσεις των ΚΕΠΑΘΜ, με αποτέλεσμα την ακούσια ενεργοποίηση/συνεχή εκπομπή κρίσιμου αριθμού πομπών και την υποβάθμιση/διακοπή κρίσιμων τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων. Η πλήρης επαναφορά επετεύχθη κατόπιν επανασυγχρονισμού/επανεκκινήσεων που ακολούθησαν την επαναδρομολόγηση κίνησης στο δίκτυο κορμού.

Σημειώνεται, μεταξύ άλλων, πως για λόγους Ασφάλειας Πτήσεων, επιβλήθηκε πλήρης περιορισμός χωρητικότητας (zero rate) και εφαρμόστηκαν διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Η επαναφορά των παρεχόμενων Υπηρεσιών ήταν σταδιακή, ενώ η πλήρης αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε στις 16:53 τοπική ώρα, μετά από εκούσια ενέργεια του τηλεπικοινωνιακού παρόχου.

Με βάση τις Αναφορές στην πλατφόρμα ECCAIRS και την αξιολόγηση της ΑΠΑ, το Περιστατικό κατατάχθηκε ως χαμηλής διακινδύνευσης (Green Area), χωρίς αναφορά παραβίασης ελαχίστων διαχωρισμών. Επιπλέον, δεν προέκυψαν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης ή εξωγενούς κακόβουλης παρεμβολής.

Τα SOS και το ζήτημα ασφαλείας των πτήσεων

Στο κεφάλαιο, δε, που αφορά στα ζητήματα Αεροπορικής Ασφάλειας αναφέρεται πως δεν διαπιστώθηκε ζήτημα αεροπορικής ασφάλειας υπό την έννοια της έκθεσης αεροσκαφών σε άμεσο ή έμμεσο κίνδυνο.

Στο πόρισμά της, η Επιτροπή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο σύστημα Επικοινωνιών Φωνής (VCS – Voice Communication System) της ΥΠΑ και κρίσιμες τηλεπικοινωνιακές υποδομές που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξή της, βασίζονται σε παρωχημένη τεχνολογία (SDH – Synchronous Digital Hierarchy) που είναι εκτός υποστήριξης από τον κατασκευαστή, χωρίς δυνατότητα παροχής ουσιαστικών εγγυήσεων λειτουργίας.

Στο πόρισμά της, η Ειδική Επιτροπή καταλήγει στις εξής εισηγήσεις:

  • επίσπευση της μετάβασης σε τεχνολογία VoIP (Voice over IP), με την ολοκλήρωση των διαδικασιών προμήθειας – εγκατάστασης και θέσης σε επιχειρησιακή λειτουργία του νέου VCS/RCS (Voice Communication System / Radio Communication System) και των 495 νέων πομποδεκτών,
  • θεσμοθέτηση σταθερού κοινού μηχανισμού άμεσης απόκρισης ΥΠΑ–ΟΤΕ και τυποποιημένων διαδικασιών κρίσεων με δοκιμές/εκπαίδευση υπό εποπτεία ΑΠΑ,
  • ενίσχυση με τηλεμετρία/τηλεχειρισμό και δυνατότητα εκτέλεσης από άκρο σε άκρο διαγνωστικών ελέγχων στα κομβικά σημεία,
  • ενίσχυση εποπτείας ραδιοφάσματος από την ΕΕΤΤ για έγκαιρο εντοπισμό παρεμβολών/ανωμαλιών, καθώς και
  • μετεγκατάσταση των εγκαταστάσεων του ΚΕΠΑΘΜ σε καταλληλότερο περιβάλλον, με στόχο τη μείωση συστημικών επιχειρησιακών κινδύνων και εξαρτήσεων με στόχο να διασφαλισθεί η αδιάλειπτη και ασφαλής παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας.»

Ολόκληρο το πόρισμα εδώ:

Πόρισμα επιτροπής για FIR

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:06ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Αγνωστος πυροβόλησε με αεροβόλο ταξί στο κέντρο της πόλης

21:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωομάδα ΝΔ κατά ευρωβουλευτών ΠΑΣΟΚ για Mercosur: Ο λαϊκισμός και η υποκρισία περισσεύουν

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ενόχληση για τις κινήσεις Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ στο ενεργειακό μέτωπο

20:48LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα για τη σύλληψή της: «Αφήνω τα άσχημα πίσω, το έχω μαζί μου το δίπλωμα»

20:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 2-3: «Ερυθρόλευκο» Super Cup, πράσινη «αυτοκτονία»!

20:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για τη συνάντηση κυβέρνησης-αγροτών: Έρχονται βελτιώσεις σε 3 μέτρα στήριξης των αγροτών - Οι λεπτομέρειες για το πετρέλαιο και το ρεύμα

20:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Επίσημο! Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανανέωσε για τρία χρόνια με τη Φενέρμπαχτσε

20:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μυστική συνάντηση στενού συνεργάτη Τραμπ με τον εξόριστο διάδοχο του ιρανικού θρόνου Παχλαβί

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκο αγροτών Νίκαιας: Προτείνει κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος για αγνοούμενο ψαρά στην Ηγουμενίτσα

20:09LIFESTYLE

Eurovision: Πόσο κοστίζει στην ΕΡΤ ο εθνικός τελικός

20:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Επέστρεψαν στις προπονήσεις Ζίνι και Πιερό, «ετοιμοπόλεμος» με ΟΦΗ ο Ρότα

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Ακύρωσε το πρόγραμμά της η Σοφία της Ισπανίας - Κρίσιμες ώρες για την αδελφή της, Ειρήνη

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Πόρισμα για την κατάρρευση του FIR: Παρωχημένη η τεχνολογία της ΥΠΑ - Πέντε SOS προς επίλυση

19:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Οι αγρότες δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο -Θα έχουν το φθηνότερο ρεύμα σε ΕΕ

19:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Στις 15 Ιανουαρίου κλείνει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εισαγγελέας πυροβόλησε δικαστή μέσα στο εφετείο - Ήταν ζευγάρι

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Γιατί καθηλώθηκαν τα αεροπλάνα στο FIR Αθηνών – Η επιτροπή κατέληξε σε πόρισμα, «έφταιγε ο παλαιωμένος εξοπλισμός»

19:18LIFESTYLE

Ο Ματ Ντέιμον παραδέχθηκε ότι η σύζυγός του είχε «crush» με τον κολλητό του, Μπεν Άφλεκ

19:18ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Στα «κιτρινόμαυρα» ο Φίζελ! Οριστική συμφωνία με τον Αμερικανό - Πληρώνει buy out η «Ένωση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή; Η προϋπόθεση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα και η ταλάντωση Madden - Julian

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέος χιονιάς - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νεκρή η σερβιτόρα με το κράνος και τα βεγγαλικά -Ποια ήταν η Cyane Panine

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκο αγροτών Νίκαιας: Προτείνει κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εισαγγελέας πυροβόλησε δικαστή μέσα στο εφετείο - Ήταν ζευγάρι

19:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Οι αγρότες δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο -Θα έχουν το φθηνότερο ρεύμα σε ΕΕ

17:15ΥΓΕΙΑ

Η Δήμητρα Κατσαφάδου δωρίζει 5 εκατ. ευρώ στο «Λαϊκό» για ανακαίνιση ογκολογικής μονάδας ημερήσιας νοσηλείας που θα φέρει το όνομά της

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καβγάς -live- Μαρκόπουλου με αγρότη: «Έχετε καταλάβει ότι μιλάτε με βουλευτή;» - «Άμα θέλετε τετ-α-τετ να τα πούμε...»

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο νησί των Ιωαννίνων: Βλάβη στην πλατφόρμα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Γιατί καθηλώθηκαν τα αεροπλάνα στο FIR Αθηνών – Η επιτροπή κατέληξε σε πόρισμα, «έφταιγε ο παλαιωμένος εξοπλισμός»

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση αγροτών με τον πρωθυπουργό: Τι θα ανακοινώσει επιπλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Ακύρωσε το πρόγραμμά της η Σοφία της Ισπανίας - Κρίσιμες ώρες για την αδελφή της, Ειρήνη

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Έξυπνες κάμερες: Σε πλήρη λειτουργία τις επόμενες ημέρες - Τα πρόστιμα, το κινητό και το «πορτοκαλί» στα φανάρια

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Πύργο: Επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι και μετά προσπάθησε να αυτοκτονήσει

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Αγόρασε κανάτα σε κατάστημα μεταχειρισμένων με 3 δολάρια και την πούλησε πάνω από 500

20:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μυστική συνάντηση στενού συνεργάτη Τραμπ με τον εξόριστο διάδοχο του ιρανικού θρόνου Παχλαβί

08:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή αέρια μάζα από την Μαύρη Θάλασσα - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

07:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Φρίκη δίχως τέλος - Ξυλοκόπησαν και δεύτερη φορά τον 17χρονο Άγγελο πριν φτάσει σπίτι του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ