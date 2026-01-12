FIR Αθηνών: Κατεπείγουσα παρέμβαση Κουντουρά στην Κομισιόν για το «μπλακ άουτ»

Στην Κομισιόν το ζήτημα του «μπλακ άουτ» στον FIR Αθηνών

FIR Αθηνών: Κατεπείγουσα παρέμβαση Κουντουρά στην Κομισιόν για το «μπλακ άουτ»
Κατεπείγουσα ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Έλενα Κουντουρά, με αφορμή το πρόσφατο «μπλακ άουτ» στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζητώντας απαντήσεις για το αν τηρήθηκαν οι απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ασφάλεια των πτήσεων και αν προτίθεται η Κομισιόν να παράσχει ευρωπαϊκή τεχνική στήριξη για την αποτροπή παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον.

Η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Έλενα Κουντουρά, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού TRAN, κατέθεσε ερώτηση στην Κομισιόν, με τη μορφή του κατεπείγοντος, για το κρίσιμο ζήτημα του μπλακάουτ στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Δεδομένου ότι οκτώ ημέρες μετά το συμβάν, δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί η αιτία που το προκάλεσε, πώς αποκαταστάθηκε, και ούτε παρέχονται εγγυήσεις ότι δεν θα ξανασυμβεί, η Ευρωβουλευτής ζητά από την Κομισιόν να τοποθετηθεί:

  • εάν έχει ζητήσει επίσημη ενημέρωση από τις ελληνικές αρχές σχετικά με τις συνθήκες και τον αντίκτυπό του περιστατικού στην ασφάλεια πτήσεων,
  • εάν τηρήθηκαν οι απαιτήσεις που απορρέουν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και διέπουν τις επικοινωνίες σε πτήση, όπως και ειδικότερα για τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, την εφεδρικότητα και την επιχειρησιακή συνέχεια με βάση τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2017/3733,
  • εάν το περιστατικό δηλώθηκε, αξιολογήθηκε και αντιμετωπίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί διερεύνησης συμβάντων πολιτικής αεροπορίας.

Επίσης ζητά από την Κομισιόν να απαντήσει εάν προτίθεται να παράσχει επιχειρησιακή, τεχνική και κανονιστική συνδρομή στις ελληνικές αρχές και τον εθνικό Οργανισμό ΕΟΔΑΣΑΑΜ, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και η επάρκεια των υφιστάμενων συστημάτων, να διασφαλιστεί πλήρης συμμόρφωση με το ενωσιακό πλαίσιο, και να αποτραπούν παρόμοια συμβάντα στο μέλλον.

Η σχετική δυνατότητα υπάρχει, όπως τονίζει η Έλενα Κουντουρά, μέσα από τη συνδρομή τεχνικών κλιμακίων από τη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών της Κομισιόν DG MOVE, τον ευρωπαϊκό διακυβερνητικό Οργανισμό για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη ΕUROCONTROL, τον Οργανισμό της ΕΕ για την αεροπορική ασφάλεια EASA και την κοινή επιχείρηση SESAR για την επίσπευση της σύστασης του Ψηφιακού Ευρωπαϊκού Ουρανού.

Πρόκειται για την τέταρτη ερώτηση της Έλενας Κουντουρά για την ασφάλεια των αερομεταφορών στην Ελλάδα τους τελευταίους 20 μήνες και την πρώτη μετά το συμβάν.

Θα ακολουθήσει και νέα ερώτηση της Ευρωβουλευτή μέσα στην εβδομάδα, με επίκεντρο το Σχέδιο Δράσης που έχει υποβάλλει η ελληνική κυβέρνηση στην Κομισιόν για τις Παραβάσεις και τη Συμμόρφωση με το Ενωσιακό Δίκαιο στον τομέα της Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας, τις καθυστερήσεις ως προς το χρονοδιάγραμμα και την πρόοδο υλοποίησής του.

Οι τρεις προηγούμενες ερωτήσεις της Έλενας Κουντουρά ανέδειξαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο το κρίσιμο ζήτημα των απαρχαιωμένων συστημάτων της εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα και τη συστηματική παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ασφάλεια των πτήσεων, καθώς παράλληλες διαδικασίες είχαν ξεκινήσει για την παραπομπή ή και την καταδίκη της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Το συγκεκριμένο περιστατικό ανέδειξε ξανά, με τον πλέον ανησυχητικό τρόπο, τα χρόνια και επαναλαμβανόμενα προβλήματα που έχουν καταγγείλει οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, και συνδέονται με την παλαιότητα και την ευαλωτότητα του υφιστάμενου τεχνολογικού εξοπλισμού και των συστημάτων επιτήρησης και επικοινωνιών, καθώς και τη σοβαρή έλλειψη επαρκούς εφεδρικότητας και επιχειρησιακής επάρκειας.

Η Ευρωβουλευτής έχει ζητήσει συστηματικά την παρέμβαση της Κομισιόν, για να αντιμετωπιστεί, παρά την επικίνδυνη αδιαφορία από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, το κρίσιμο αυτό ζήτημα που συνδέεται με την ασφάλεια και με τη διεθνή εικόνα της χώρας μας.

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση της Έλενας Κουντουρά στην Κομισιόν:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Άρθρο 144 του Κανονισμού

Έλενα Κουντουρά (The Left)

​Θέμα: Διακοπή ραδιοεπικοινωνιών στο FIR Αθηνών- κατάρρευση της εναέριας κυκλοφορίας, επιπτώσεις στην ασφάλεια πτήσεων και συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο

Στις 04 Ιανουαρίου 2026 σημειώθηκε σοβαρή διακοπή ραδιοεπικοινωνιών αέρα εδάφους (VHF) (1) που οδήγησε σε πλήρη διακοπή εναέριας κυκλοφορίας εντός του FIR Αθηνών και αναστολή όλων των πτήσεων, αναδεικνύοντας ξανά το σοβαρότατο ζήτημα της ασφάλειας των πτήσεων και της παλαιότητας- ευαλωτότητας του υφιστάμενου εξοπλισμού́ επιτήρησης και επικοινωνιών (2).

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, οκτώ ημέρες μετά το συμβάν, και παρά την αποκατάσταση της εναέριας κυκλοφορίας, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές δεν έχουν παράσχει καμία εξήγηση ως προς τα ακριβή αίτια του περιστατικού, τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε, ούτε τον τρόπο με τον οποίο αποκαταστάθηκε τελικά η λειτουργία των συστημάτων (3). Επομένως αδυνατούν να εγγυηθούν ότι δεν θα ξανασυμβεί.

Δεδομένης της σοβαρότητας του συμβάντος που καταδεικνύει τις σοβαρές παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Έχει ζητήσει απ’τις ελληνικές αρχές ενημέρωση για τις συνθήκες και τον αντίκτυπο του περιστατικού στην ασφάλεια πτήσεων;
  2. Εξετάζει αν τηρήθηκαν οι απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας για τις επικοινωνίες σε πτήση και τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, την εφεδρικότητα και την επιχειρησιακή συνέχεια με βάση τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2017/373 (4) και αν το περιστατικό δηλώθηκε, αξιολογήθηκε και αντιμετωπίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί διερεύνησης συμβάντων πολιτικής αεροπορίας (5);
  3. Προτίθεται να παράσχει επιχειρησιακή, τεχνική και κανονιστική συνδρομή στις ελληνικές αρχές και τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ (6), προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια, η επάρκεια των υφιστάμενων συστημάτων, να διασφαλιστεί πλήρης συμμόρφωση με το ενωσιακό πλαίσιο, και να αποτραπούν παρόμοια συμβάντα στο μέλλον;
  • Διαπιστώθηκε «θόρυβος» στις συχνότητες VHF με τη μορφή συνεχούς, ακούσιας εκπομπής, ο οποίος οδήγησε σε ξαφνική απώλεια της επικοινωνίας μεταξύ ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και πιλότων. Σημειώνεται, ότι ούτε τα εφεδρικά συστήματα δούλεψαν.
  • Παρά τις συνεχείς και διαχρονικές επισημάνσεις της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο νευραλγικός τομέας της εναέριας κυκλοφορίας, η ελληνική κυβέρνηση δεν φαίνεται να λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα για την επίλυσή τους.
  • Η αιτία του συμβάντος παραμένει άγνωστη, ενώ η αποκατάσταση της λειτουργίας φαίνεται να επήλθε κατά τρόπο που δεν έχει επισήμως εξηγηθεί.
  • https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32017R0373
  • https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32014R0376
  • Μέσω τεχνικών κλιμακίων από τη DG MOVE, το EUROCONTROL, την EASA και την κοινή επιχείρηση SESAR

