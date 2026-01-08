ΕΝΗΜΑΕΚ για το προσωρινό κλείσιμο του FIR Αθηνών: «Δεν υπήρξε κίνδυνος»

Η Ένωση τονίζει ότι δεν υπήρξε κανένα ζήτημα ασφάλειας και ταυτόχρονα εκφράζει τη λύπη της για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που βίωσαν χιλιάδες ταξιδιώτες

ΕΝΗΜΑΕΚ για το προσωρινό κλείσιμο του FIR Αθηνών: «Δεν υπήρξε κίνδυνος»

Το διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Μετά το σοβαρό περιστατικό της 4ης Ιανουαρίου 2026 και το προσωρινό κλείσιμο του FIR Αθηνών, η Ένωση Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας της ΥΠΑ δηλώνει ότι είναι έτοιμη να συνεισφέρει ενεργά ώστε να αποτραπούν παρόμοια συμβάντα στο μέλλον.

Η Ένωση τονίζει ότι δεν υπήρξε κανένα ζήτημα ασφάλειας και ταυτόχρονα εκφράζει τη λύπη της για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που βίωσαν χιλιάδες ταξιδιώτες.

Η ανακοίνωση:

«Το ΔΣ και τα μέλη της Ένωσης Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΝΗΜΑΕΚ/ΥΠΑ), αναφορικά με το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στις 4.1.2026 και επηρέασε τη διαθεσιμότητα κρίσιμων συστημάτων επικοινωνιών και δεδομένων της ΥΠΑ στο FIR Αθηνών, καθιστώντας επιβεβλημένο το κλείσιμο του εναέριου χώρου, εκφράζουμε τη λύπη μας για τη σημαντική αναστάτωση, τις καθυστερήσεις και την αβεβαιότητα που βίωσαν χιλιάδες επιβάτες.

Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ρητά ότι παρά την πιο πάνω δυσλειτουργία εντέλει δεν διακυβεύτηκε η ασφάλεια των διερχόμενων από τον ελληνικό εναέριο χώρο πτήσεων και δεν σημειώθηκε κανένα περαιτέρω συμβάν, χάρη στην αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης, από τους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας (HMAEK) και τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ), οι οποίοι εργάστηκαν υπό τεράστια πίεση.

Το περιστατικό ανέδειξε τη σημασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της ανθεκτικότητας των συστημάτων αεροναυτιλίας και της ορθής εφαρμογής των προβλεπόμενων διαδικασιών ασφάλειας. Η απόφαση για περιορισμό της εναέριας κυκλοφορίας (zero rate) ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των πτήσεων.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι θεσμικές διαδικασίες διερεύνησης του περιστατικού. Εκτός των άλλων θα προσδιοριστεί και η ακριβής αιτία της παραπάνω δυσλειτουργίας.

Ως επαγγελματικό σωματείο, δεν επιδιώκουμε να υποκαταστήσουμε το έργο των αρμόδιων φορέων ούτε να προκαταλάβουμε συμπεράσματα. Δεν θα παραλείψουμε ωστόσο να υπενθυμίσουμε ότι η ΕΝΗΜΑΕΚ με ψυχραιμία και υπευθυνότητα έχει αναδείξει τα τελευταία χρόνια με δελτία τύπου και ανακοινώσεις της τα διαχρονικά προβλήματα που συνδέονται με τα συστήματα αεροναυτιλίας, τα οποία μέχρι σήμερα αντιμετωπίζονται σχεδόν αποκλειστικά χάρη στην εξειδίκευση και στην εμπειρία των ΗΜΑΕΚ παρά την υποστελέχωση του Κλάδου μας.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτει βλάβη των συστημάτων αεροναυτιλίας της ΥΠΑ στις 4.1.2026, ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων, η ενίσχυση των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης, η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού ιδίως σε νέα λειτουργικά συστήματα, θα θωρακίσουν έτη περαιτέρω την ασφάλεια.

Το συμβάν κατέδειξε για ακόμη μία φορά ότι τα συστήματα αεροναυτιλίας συνδέονται άμεσα με τις επιχειρησιακές επιδόσεις και τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, για την επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Επιδόσεων της Χώρας. Η ασφάλεια και η επιχειρησιακή ανθεκτικότητα των συστημάτων αεροναυτιλίας δεν εξαρτώνται μόνο από την τεχνολογία, αλλά κυρίως από τον ανθρώπινο παράγοντα που τα λειτουργεί, τα συντηρεί και παρεμβαίνει σε πραγματικό χρόνο.

Οι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί του Κλάδου μας, τόσο στο Κεντρικό Σύστημα Επικοινωνιών στο Ελληνικό όσο και σε απομακρυσμένους τηλεπικοινωνιακούς σταθμούς, εργάστηκαν με επαγγελματισμό, συνέπεια και αυταπάρνηση, όπως ακριβώς προβλέπεται από τον ρόλο και την εκπαίδευσή τους και την κρίσιμη στιγμή με την εμπειρία και την γνώση τους συντέλεσαν στην αντιμετώπιση του έκτακτου αυτού συμβάντος.


Με βάση τα παραπάνω, αναμένοντας και τα αποτελέσματα των πορισμάτων, η ΕΝΗΜΑΕΚ θεωρεί αναγκαία τα εξής για το αμέσως επόμενο διάστημα:

1. Την άμεση έκδοση της εκκρεμούς προκήρυξης ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 43 ΗΜΑΕΚ, διαδικασία που εκκρεμεί από το 2023 και συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας.

2. Την κάλυψη των υπόλοιπων 44 θέσεων ΗΜΑΕΚ που έχουν εγκριθεί για το 2026, από ανεξάρτητο διαγωνισμό ΑΣΕΠ, όπως προβλέπεται άλλωστε από το πρόσφατα ψηφισμένο θεσμικό πλαίσιο για την ΥΠΑ (Ν. 5240/2025).

Η επιχειρούμενη κάλυψη των θέσεων από τον γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ (1Γ/2025) θα οδηγήσει τη διαδικασία σε ναυάγιο και σε νέες καθυστερήσεις στην στελέχωση των ΗΜΑΕΚ. Υπενθυμίζουμε ότι το ίδιο επιχειρήθηκε με τον γραπτό διαγωνισμό του 2023 με αντίστοιχα, αρνητικά για τη στελέχωσή του κλάδου μας, αποτελέσματα.

3.Η ΥΠΑ να μεριμνήσει για τη δημιουργία προγράμματος αξιολόγησης των επιπτώσεων της πίεσης και του υπέρμετρου άγχους που βιώνουν οι ΗΜΑΕΚ κατά την παροχή της εργασίας τους, ιδίως σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης όπως συνέβη την 4.1.2026, στην υγεία, ώστε να ληφθούν πρόσφορα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειάς, που παραλλήλως αποτελούν και μέτρα που συναρτώνται με την ασφάλεια των πτήσεων.

Η ΕΝΗΜΑΕΚ/ΥΠΑ είναι έτοιμη να συνδράμει τόσο στη διερεύνηση του πρόσφατου συμβάντος όσο και στη διαμόρφωση προτάσεων για τον βέλτιστο σχεδιασμό και την ανθεκτικότητα των συστημάτων, των προγραμμάτων εκπαιδεύσεων και της ενίσχυσης του σχεδίου έκτακτης ανάγκης, ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.

Η υλοποίηση του πολυσυζητημένου Action Plan με συμπυκνωμένο χρονικό ορίζοντα τριετίας, που περιλαμβάνει παρεμβάσεις όσον αφορά τα συστήματα αεροναυτιλίας, οι οποίες έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί σταδιακά την τελευταία δεκαπενταετία, καθιστά απολύτως κρίσιμη την ενίσχυση του ανθρώπινου παράγοντα.

Η επιτυχία του σχεδιασμού αυτού δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά σε τεχνολογικές λύσεις, αλλά απαιτεί επαρκές, εκπαιδευμένο και επιχειρησιακά διαθέσιμο προσωπικό.

Η ΕΝΗΜΑΕΚ, περήφανη για το προσωπικό του Κλάδου μας που ανταποκρίθηκε με πλήρη επάρκεια στην έκτακτη ανάγκη που προέκυψε στις 4.1.2026, θα συνεχίσει να τοποθετείται με υπευθυνότητα, τεχνική επάρκεια και θεσμικό σεβασμό, με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια πτήσεων, τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και το δημόσιο συμφέρον θέτοντας ως παράλληλη προτεραιότητα την προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών της και τη διασφάλιση ποιοτικών συνθηκών εργασίας.»

