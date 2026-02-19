Βάρη: Σπαράζουν οι γονείς των εργατών - «Μου το φάγανε το παλικάρι μου»

Στο Mega μίλησε το μεσημέρι της Πέμπτης ο πατέρας του 22χρονου Χρήστου που έχασε τη ζωή του μαζί με τον 39χρονο Μιχάλη από ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης σε μεζονέτα στην περιοχή της Βάρης το μεσημέρι της Τετάρτης.

«Τι πήγε λάθος; Μου το φάγανε το παλικάρι μου. Ο γερανός. Και έπαθε ηλεκτροπληξία μαζί με το αφεντικό του. Εκεί δούλευε το παλικάρι μου. Δεν ξέρω ακριβώς που δούλευαν. Δεν ξέρω. Από ηλεκτροπληξία πήγαν. Ακούμπησε ο γερανός τα σύρματα. Τώρα, ήταν πάνω στη βεράντα να πιάσουν το καλάθι; Δεν ξέρω λεπτομέρειες», ανέφερε αρχικά ο τραγικός πατέρας.

Ο πατέρας του 21χρονου έμαθε την τραγική είδηση από τον πατέρα του 39χρονου.

«Ο πατέρας του άλλου παιδιού. Τι να μου πει. ότι χάσαμε τα παιδιά μας. Αυτό μόνο», απάντησε σε σχετική ερώτηση.

Ο πατέρας του Χρήστου ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει το κακό που «χτύπησε» την οικογένειά του και αναρωτιέται τι μπορεί να έφταιξε.

Ο 22άχρονος Χρήστος από το Μετόχι της Κύμης.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 39χρονος Μιχάλης και ο 22χρονος Χρήστος είχαν αναλάβει να ανεβάζουν τζάμια στον 4ο όροφο της μεζονέτας. Για τον λόγο αυτό είχαν ζητήσει και τη συνδρομή του γερανού. Οι δύο άνδρες μπήκαν μαζί στο καλάθι του γερανού και άρχισαν να ανεβαίνουν προς τα πάνω. Όμως το κακό δεν άργησε να συμβεί.

Κάτω από συνθήκες που βρίσκονται υπό διερεύνηση την ώρα εκείνη ο γερανός ακούμπησε τα ηλεκτροφόρα καλώδια που βρίσκονται κοντά στο κτήριο με αποτέλεσμα να τους διαπεράσει το ρεύμα και να χάσουν τις αισθήσεις τους.

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στο Ασκληπιείο Βούλας όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Στο Mega μίλησε και ο πατέρας του 39χρονου, ο οποίος ήταν το πρόσωπο που ενημέρωσε την Αστυνομία για την τραγική είδηση όταν έσπευσε το απόγευμα της Τετάρτης στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης-Βουλιαγμένης με την αναγγελία θανάτου του γιού του από το Ασκληπιείο Βούλας, όπου διακομίσθηκαν οι δύο εργάτες.

«Πήγε (ασθενοφόρο) και τους πήγε στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω τώρα τι ώρα το κάλεσαν και τι ώρα πήγε. Εγώ ήμουν στον δρόμο από Χαλκίδα για να πάω μέσα. Εγώ έμαθα ότι τα παιδιά δεν είχανε περιθώρια. Και γρήγορα να πήγαινε το ΕΚΑΒ δεν θα προλάβαιναν, γιατί ήταν ακαριαίο».

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση αναζητούν τι ήταν εκείνο που οδήγησε στην τραγωδία. Πρόκειται για λάθος χειρισμό, για ανθρώπινο λάθος ή κάτι άλλο;

Ταυτόχρονα, γίνονται έρευνες και για το εάν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες για τις συγκεκριμένες εργασίες.

Σημειώνεται ότι το Σάββατο αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι κηδείες των δύο εργατών.

Συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος ο χειριστής του γερανού

Στον τηλεοπτικό σταθμό μίλησε και ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

Δημοσιογράφος: Ο οδηγός του γερανοφόρου σας ενημέρωσε για το τι ακριβώς συνέβη;

Ιδιοκτήτης οχήματος: Προφανώς μας ενημέρωσε

Δημοσιογράφος: Εκείνος γιατί έφυγε από το σημείο;

Ιδιοκτήτης οχήματος: Μα δεν έφυγε από το σημείο προς σας το είπε ότι έφυγε.

Δημοσιογράφος: Εμας ενημέρωσαν πως είχε φύγει από το σημείο.

Ιδιοκτήτης οχήματος: Άρα, λοιπόν, για αυτά που ενημερωθήκατε, επειδή είμαστε ακόμη στο στάδιο της προανάκρισης, δεν μπορώ να τα αξιολογήσω. Σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι ο χειριστής αφέθηκε ελεύθερος.

Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας για το τραγικό συμβάν

Συγκλονιστική ήταν και η μαρτυρία κατοίκου της περιοχής που είδε την τραγωδία να διαδραματίζεται μπροστά της.

«Μάλλον σπάσανε τα τζάμια για να ανεβάσουν πάνω με γερανοφόρο, φύσηξε αέρας εκείνη την ώρα και μάλλον έπεσε το τζάμι. Τώρα δεν ξέρω τι έπεσε, τι ακούμπησε, κόψανε το καλώδιο και δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως τους τίναξε κάτι τέτοιο», ανέφερε αρχικά η μάρτυρας, συμπληρώνοντας στη συνέχεια:

«Το ασθενοφόρο τα είδα δύο φορές. Έφυγε τη μία φορά με έναν καθιστό τον πήραν και τη δεύτερη φορά ξαναήρθαν και έβγαλαν έναν νεαρό. Το καταλάβαινα ότι δεν έχει επαφή. Τον ξάπλωσαν στο φορείο να τον βάλουν μέσα».

Θρήνος στην Εύβοια για τον χαμό των 2 εργατών

Σε βαρύ πένθος έχει «βυθιστεί» η τοπική κοινωνία της Εύβοιας μετά την είδηση του θανάτου δύο νέων παιδιών από ηλεκτροπληξία, ενώ εκτελούσαν εργασίες σε πολυκατοικία στον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Οι δύο νεαροί εργαζόμενοι σε εταιρεία με αλουμίνια και μεταλλικές κατασκευές, είχαν μεταβεί στην Αθήνα για μεροκάματο, όμως, η μοίρα τούς έστησε θανάσιμη παγίδα κατά τη διάρκεια εργασιών σε εξωτερικό χώρο.

«Όλος ο κόσμος έκλαιγε, ο Χρήστος έπαιζε με τα παιδιά μου, ήταν ένα εξαιρετικό παιδί»

Ο Γιάννης Τομαράς, επικεφαλής του Πολιτιστικού Συλλόγου Μετοχίου Διρφύων και ιδιοκτήτης καφενείου, στέκεται στον εξαιρετικό χαρακτήρα του ενός εκ των δύο θυμάτων, του 22άχρονου Χρήστου, μιλώντας στο Newsbomb με τρεμάμενη φωνή.

Ο Χρήστος, που είχε απολυθεί πρόσφατα από τον στρατό, εργαζόταν ως τεχνίτης σε σιδηροκατασκευές και αλουμίνια και είχε νοικιάσει σπίτι στη Χαλκίδα, όπου έμενε μαζί με τον αδελφό του. «Με το άλλο παιδί που σκοτώθηκε (τον 39άχρονο Μιχάλη με καταγωγή από το Μαντούδι), αναλάμβαναν δουλειές σε διάφορες περιοχές, έτσι γίνονται αυτά. Κάθε καλοκαίρι έρχονταν στην Εύβοια για διακοπές. Πήγαν εκεί για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν στα σπίτια τους. Δεν έχουμε μάθει ακόμη ακριβώς τι συνέβη», αναφέρει ο κ. Τομαράς.

Ο κ. Τομαράς συνάντησε τον πατέρα του Χρήστου μόλις μισή ώρα πριν μαθευτεί το κακό στο χωριό. «Τον ρώτησα: “Κάθισε να πιείς έναν καφέ” αλλά μου απάντησε: “Θα πάω κάτω στην παραλία”. Δεν ήξερε τίποτα ακόμη. Όταν μαθεύτηκε το δυσάρεστο, όλος ο κόσμος έκλαιγε. Τα παιδία μας έκαναν παρέα, ήταν πάντα μαζί σε εκδηλώσεις, σε τραπέζια… Πρόσφατα ήμασταν όλοι μαζί στην κοπή της πίτας του Συλλόγου», επεσήμανε ακόμη.

«Τα κάναμε όλα μαζί, έχω τρία παιδιά κι εγώ, καθόμασταν στο ίδιο τραπέζι. Ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, λυπηθήκαμε πολύ», υπογράμμισε ο κ. Τομαράς.

