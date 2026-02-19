«Δεν ειδοποιήθηκα για τις εργασίες» - Ο μηχανικός μιλά για το δυστύχημα με 2 νεκρούς στη Βάρη

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτελούνταν οι εργασίες σε διαμέρισμα 4ου ορόφου πολυκατοικίας στη Βάρη, επί της οδού Αφροδίτης, όπου σκοτώθηκαν δύο νεαροί εργάτες από την Εύβοια, ο 22άχρονος Χρήστος και ο 39άχρονος Μιχάλης, από ηλεκτροπληξία.

Ο επιβλέπων μηχανικός του έργου, σε συνέντευξή του στο Newsbomb, αποσαφηνίζει ότι οι εργασίες άρχισαν ξανά χωρίς τη δική του γνώση ή παρουσία, σημειώνοντας παράλληλα πως αν είχε ενημερωθεί και ήταν «παρών», θα φρόντιζε να τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

«Ιδιοκτήτρια και κατασκευάστρια εταιρεία ενήργησαν αυτοτελώς»

Αρχικά, ο μηχανικός του έργου υπογράμμισε ότι «ως επιβλέπων μηχανικός, έχω να πω ότι έγιναν εργασίες χωρίς να ειδοποιηθώ και να εκτελέσω τα δικά μου καθήκοντα. Δηλαδή, έπρεπε να ειδοποιηθώ για τις συγκεκριμένες εργασίες, να παρευρεθώ και να δώσω οδηγίες σύμφωνα με την εμπειρία μου, καθ’ ότι είμαι μηχανικός πάνω από 40 χρόνια. Δεν έγινε κάτι τέτοιο και αγνοώ πλήρως το περιστατικό. Φυσικά, πληροφορήθηκα το τραγικό συμβάν από τους ιδιοκτήτες, αλλά δεν έχω κάποια ανάμειξη σε αυτό το θέμα».

Στη συνέχεια, επανέλαβε ότι «δεν ήμουν παρών, έπρεπε να με ειδοποιήσουν. Δεν με ενημέρωσε ούτε ο ιδιοκτήτης, ούτε ο κατασκευαστής και ενήργησαν αυτοτελώς. Δεν ξέρω ποιοι ήταν εκεί», ενώ, περιέγραψε το πλαίσιο των εργασιών που θα εκτελούνταν με βάση την άδεια που εκδόθηκε με την υπογραφή του.

«Γενικώς, η εργασία ήταν η χρήση ενός γερανού για να ανεβάσει υλικά στον 4ο όροφο. Όμως, πού στάθηκε, αν τηρήθηκαν νόμιμες διαδικασίες, αν ελήφθησαν μέτρα προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας… Όλα αυτά ένας επιβλέπων μηχανικός θα τα καθόριζε και ίσως απαγόρευε να γίνει αυτό που συνέβη, προκειμένου να προληφθεί ένα κακό. Ωστόσο, αφού εγώ δεν ήμουν εκεί ως επιβλέπων μηχανικός, δεν μπορούσα να εκτελέσω τα καθήκοντα που είχα αναλάβει», συμπλήρωσε.

Η άδεια μικρής κλίμακας προέβλεπε εργασίες πλήρους ανακαίνισης, εσωτερικών επεμβάσεων, ηλεκτρομηχανολογικών και κουφωμάτων, όπως εξηγεί. «Αυτά ακριβώς ζήτησαν. Σε μία επίβλεψη, το γραφείο είδε πως είχαν αρχίσει αυτές οι παρεμβάσεις, οι οποίες κάποια στιγμή διεκόπησαν για λόγους που αφορούσαν τον ιδιοκτήτη και τον κατασκευαστή. Μετά, συνεχίστηκαν χωρίς τη δική μου ενημέρωση και την παρουσία μου. Δεν γνωρίζω πότε (σ.σ. άρχισαν ξανά). Αυτό είναι θέμα ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ ιδιοκτήτριας και κατασκευάστριας εταιρείας.

Η άδεια εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2025. Πριν από τα Χριστούγεννα, είχαν σταματήσει τις εργασίες και ύστερα φαίνεται ότι άρχισαν πάλι. Δεν γνωρίζω πώς και με πρωτοβουλία ποιανού. Η εταιρεία κατασκευής και η ιδιοκτήτρια πρέπει να μας το απαντήσουν αυτό», αποκάλυψε επιπλέον.

«Αν ήμουν ενήμερος, θα φρόντιζα να τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας»

Ο επιβλέπων μηχανικός για τις παρεμβάσεις στο διαμέρισμα 4ου ορόφου καταλογίζει στις δύο εμπλεκόμενες πλευρές ότι «ο νόμος προβλέπει πως ο μηχανικός πρέπει να ειδοποιηθεί από τον ιδιοκτήτη ή τον κατασκευαστή για την εκτέλεση εργασιών σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, ώστε να παρευρεθεί ο επιβλέπων και να ασκήσει τα δικά του καθήκοντα. Δεν έλαβα καμία ενημέρωση, επαναλαμβάνω. Πού να ξέρω ότι θα κάνουν δουλειά για να την παρακολουθήσω; Είναι αδύνατον. Αυτό που τηρείται συνήθως, λοιπόν, είναι να ειδοποιηθεί εγκαίρως ο επιβλέπων κι έπειτα, δίνει τις οδηγίες του και τότε εκτελούνται».

«Ύστερα, θα πρέπει να τηρηθούν κάποια πρωτόκολλα ασφαλείας. Μπορεί να απαιτούνται εγκρίσεις από τον Δήμο ώστε να σταθεί ένας γερανός, ίσως πρέπει να κοπεί το ρεύμα, να ειδοποιηθεί η ΔΕΗ αν είναι κοντά τα καλώδια. Θα πρέπει να κοπεί το ρεύμα, να ακολουθηθούν ορισμένες διαδικασίες. Αυτά ένας έμπειρος μηχανικός θα τα προέβλεπε. Δεν θα έλεγε “δεν πειράζει, πηγαίνετε και κάνετε ό,τι νά ’ναι και ό,τι τύχει”», ολοκλήρωσε.

Θρήνος στο Μετόχι της Κύμης για τον χαμό των δύο φίλων, Χρήστου και Μιχάλη

Οι δύο νεαροί εργαζόμενοι σε εταιρεία με αλουμίνια και μεταλλικές κατασκευές, είχαν μεταβεί στην Αθήνα για μεροκάματο, όμως, η μοίρα τούς έστησε θανάσιμη παγίδα κατά τη διάρκεια εργασιών σε εξωτερικό χώρο.

«Όλος ο κόσμος έκλαιγε, ο Χρήστος έπαιζε με τα παιδιά μου, ήταν ένα εξαιρετικό παιδί»

Ο Γιάννης Τομαράς, επικεφαλής του Πολιτιστικού Συλλόγου Μετοχίου Διρφύων και ιδιοκτήτης καφενείου, στέκεται στον εξαιρετικό χαρακτήρα του ενός εκ των δύο θυμάτων, του 22άχρονου Χρήστου, μιλώντας στο Newsbomb με τρεμάμενη φωνή.

Ο 22άχρονος Χρήστος από το Μετόχι της Κύμης.

Ο Χρήστος, που είχε απολυθεί πρόσφατα από τον στρατό, εργαζόταν ως τεχνίτης σε σιδηροκατασκευές και αλουμίνια και είχε νοικιάσει σπίτι στη Χαλκίδα, όπου έμενε μαζί με τον αδελφό του. «Με το άλλο παιδί που σκοτώθηκε (τον 39άχρονο Μιχάλη με καταγωγή από το Μαντούδι), αναλάμβαναν δουλειές σε διάφορες περιοχές, έτσι γίνονται αυτά. Κάθε καλοκαίρι έρχονταν στην Εύβοια για διακοπές. Πήγαν εκεί για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν στα σπίτια τους. Δεν έχουμε μάθει ακόμη ακριβώς τι συνέβη», αναφέρει ο κ. Τομαράς.

Ο 22άχρονος Χρήστος από το Μετόχι της Κύμης.

Ο κ. Τομαράς συνάντησε τον πατέρα του Χρήστου μόλις μισή ώρα πριν μαθευτεί το κακό στο χωριό. «Τον ρώτησα: “Κάθισε να πιείς έναν καφέ” αλλά μου απάντησε: “Θα πάω κάτω στην παραλία”. Δεν ήξερε τίποτα ακόμη. Όταν μαθεύτηκε το δυσάρεστο, όλος ο κόσμος έκλαιγε. Τα παιδιά μας έκαναν παρέα, ήταν πάντα μαζί σε εκδηλώσεις, σε τραπέζια… Πρόσφατα ήμασταν όλοι μαζί στην κοπή της πίτας του Συλλόγου», επεσήμανε ακόμη.

«Τα κάναμε όλα μαζί, έχω τρία παιδιά κι εγώ, καθόμασταν στο ίδιο τραπέζι. Ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, λυπηθήκαμε πολύ», υπογράμμισε ο κ. Τομαράς.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:00 της Τετάρτης (18/02), σε διαμέρισμα 4ου ορόφου επί της οδού Αφροδίτης, στη Βάρη. Οι δύο εργάτες πραγματοποιούσαν εργασίες ανακαίνισης όταν –υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες– ήλθαν σε επαφή με ρεύμα.

Το σπίτι όπου σημειώθηκε η τραγωδία. EUROKINISSI.

Η ηλεκτροπληξία τούς προκάλεσε σοβαρότατα τραύματα. Η κινητοποίηση ήταν άμεση και οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας. Οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε περίπου στις 18:30, όταν ο πατέρας του ενός από τους θανόντες μετέβη στο αστυνομικό τμήμα και προσκόμισε την αναγγελία θανάτου από το νοσοκομείο.

Κωνσταντέλλος στο Newsbomb: «Δυστυχώς και η χαμηλή τάση ρεύματος, αποδείχθηκε μοιραία»

Ιδιώτης μηχανικός είχε εκδώσει άδεια αποπεράτωσης εργασιών για το ακίνητο που ανακαινιζόταν πλήρως επί της οδού Αφροδίτης στη Βάρη, όπως τόνισε στο Newsbomb ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Η πολυκατοικία ουσιαστικά είχε «ξηλωθεί» και βρίσκονταν εργασίες σε εξέλιξη για την πλήρη ανακαίνιση του οικήματος, όπως σημείωσε.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κωνσταντέλλος υπογράμμισε πως «είχε εκδοθεί έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) για πλήρη ανακαίνιση του κτηρίου. Η άδεια αφορά τη χρονική διάρκεια αποπεράτωσης των εργασιών», εκφράζοντας τη θλίψη του: «Παρ’ ότι στην οικοδομή δεν υπήρχε παροχή ρεύματος μεσαίας τάσης, δυστυχώς αποδείχθηκε ότι και η χαμηλή τάση μπορεί να σκοτώσει και είχαμε αυτό το τραγικό συμβάν».

Η νεκροψία – νεκροτομή των δύο άτυχων εργατών αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα (19/02), ρίχνοντας «φως» στα ακριβή αίτια του θανάτου τους.

Παράλληλα, οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους από την πλευρά κάποιου εκ των δύο θυμάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Μόλις ολοκληρωθεί η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και των καταθέσεων για το τραγικό συμβάν, ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για την περαιτέρω δικαστική διερεύνηση.

