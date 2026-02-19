Εύβοια: Έρευνα για το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς εργάτες - «Μουδιασμένη» η κοινωνία

«Παγωμένη» παραμένει η τοπική κοινωνία στην Εύβοια από το τραγικό εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη Βάρη με δύο άνδρες 21 και 39 ετών να χάνουν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία.

Το κλίμα στο χωριό Μετόχι είναι εξαιρετικά βαρύ καθώς οι δύο άνδρες είχαν σχέση με τον περιοχή. Όσοι τους γνώριζαν δεν μπορούν ακόμα να πιστέψουν ότι έφυγαν από τη ζωή με τον τραγικό αυτό τρόπο.

Πώς σημειώθηκε η τραγωδία

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης (18/2) και ενώ οι δύο άνδρες πραγματοποιούσαν εργασίες ανακαίνισης σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου επί της οδού Αφροδίτης στην περιοχή της Βάρης.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία, το ρεύμα χτύπησε τους δύο εργάτες με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρότατα τραύματα.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με τους δύο τραυματίες εργάτες να μεταφέρονται στο νοσοκομείο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το συμβάν λίγο μετά τις 18:30 όταν ο πατέρας ενός από τους θανόντες μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης-Βουλιαγμένης με την αναγγελία θανάτου του γιού του από το νοσοκομείο.

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μετοχίου

«Με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη πληροφορηθήκαμε τον άδικο και τραγικό χαμό ενός παιδιού του χωριού μας, καθώς και ενός ακόμη νέου ανθρώπου που συνδέεται με τον τόπο μας.

Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν τον πόνο μιας τέτοιας απώλειας. Η σκέψη όλων μας βρίσκεται στις οικογένειες, στους οικείους και στους φίλους των παιδιών, που βιώνουν αυτές τις αδιανόητες στιγμές.

Σε ένδειξη σεβασμού και πένθους, η προγραμματισμένη εκδήλωση για τα Κούλουμα ακυρώνεται.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μετοχίου Διρφύων «Όσιος Νικόλαος ο Σικελιώτης» εκφράζει τα πιο ειλικρινή και θερμά του συλλυπητήρια και στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στις οικογένειες.

Καλό Παράδεισο στα παιδιά.

Αιωνία τους η μνήμη».