Θλίψη στην Εύβοια: Νεκροί δύο άνδρες 39 και 21 ετών από ηλεκτροπληξία

Στο πένθος βυθίστηκε το νησί της Εύβοιας από το θάνατο δύο ανδρών που χτυπήθηκαν από ρεύμα

Θλίψη στην Εύβοια: Νεκροί δύο άνδρες 39 και 21 ετών από ηλεκτροπληξία
Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο νεαροί άνδρες ηλικίας 39 και 21 ετών από ηλεκτροπληξία στην Αθήνα.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου, σε σπίτι στην περιοχή Βάρη Αττικής, όπου πραγματοποιούσαν εργασίες.

Οι δύο φίλοι, κάτω από συνθήκες που ακόμα δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως, χτυπήθηκαν από ρεύμα με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρότατα τραύματα και να διακομιστούν στο Ασκληπιείο της Βούλας.

Παρά την άμεση κινητοποίηση και τη μεταφορά τους σε νοσοκομείο της Αθήνας, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τους κρατήσουν στη ζωή, καθώς η ζημιά που είχε προκληθεί από την ηλεκτροπληξία ήταν μη αναστρέψιμη.

Στη θλίψη βυθίστηκε το Μετόχι

Στο χωριό τους, το Μετόχι, το κλίμα είναι εξαιρετικά βαρύ, καθώς κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πώς μέσα σε λίγες στιγμές χάθηκαν δύο δικά τους παιδιά. Οι οικογένειες, οι συγγενείς και οι φίλοι των θυμάτων βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της απώλειας.

Η τοπική κοινωνία της Εύβοιας παραμένει παγωμένη, ενώ οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διενέργεια έρευνας για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν σε αυτό το θανατηφόρο ατύχημα. Μέχρι στιγμής, οι λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς συνέβη η επαφή με το ρεύμα παραμένουν άγνωστες.

