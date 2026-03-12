ΗΠΑ: Αγνοούμενη 5χρονη βρέθηκε μετά από 6 χρόνια 4.000 χλμ μακριά

Πριν από 6 χρόνια η μόλις 5 ετών Κάρεν Ρόχα εξαφανίστηκε από το Ντουάρτε της Καλιφόρνια.

Παρά τις έρευνες κανένα ίχνος της δεν βρέθηκε για περισσότερο από μισή δεκαετία.

Σε μία απρόσμενη τροπή, η αστυνομία στις αρχές του μήνα ανακοίνωσε ότι το παιδί βρέθηκε σώο και ασφαλές, σε απόσταση περισσοτέρων των 4.000 χιλιομέτρων από το σημείο όπου χάθηκε στις 2 Ιουνίου 2020.

Το Τμήμα Παιδιών και Οικογενειακών Υπηρεσιών της Κομητείας του Λος Άντζελες (DCFS) διεξήγαγε «έρευνα που αφορούσε στο παιδί» πριν την αρπάξουν, δήλωσαν αστυνομικοί στην Καλιφόρνια.

Οι αξιωματούχοι εξήγησαν ότι η μητέρα της Κάρεν, η οποία είχε την επιμέλειά της, «σταμάτησε να επικοινωνεί με το προσωπικό του DCFS και πιστεύεται ότι ήταν εκείνη που πήρε το παιδί».

Στη συνέχεια, η υπόθεση «πάγωσε», αλλά την περασμένη Παρασκευή (6 Μαρτίου), μία πληροφορία έριξε φως για το πού βρισκόταν το νεαρό κορίτσι.

Η 11χρονη σήμερα Κάρεν, ζούσε στην κομητεία Ουάσιγκτον της Βόρειας Καρολίνας.

Σύμφωνα με αστυνομικούς της περιοχής σε συνεργασία με τους συναδέρφους τους από το Λος Άντζελες, η Κάρεν είχε εγγραφεί σε ένα τοπικό σχολείο «με ψευδώνυμο».

Σε ανακοίνωση των αρχών αναφέρεται ότι το παιδί τέθηκε σε προστατευτική φύλαξη και είναι ΑΣΦΑΛΕΣ!

Οι αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει εάν έχουν γίνει ή θα απαγγελθούν κατηγορίες σε σχέση με την υπόθεση απαγωγής του 2020. Δεν είναι σαφές με ποιον ζούσε η Κάρεν στη Βόρεια Καρολίνα.