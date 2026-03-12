Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 27χρονος οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του δυστυχήματος

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 27χρονος οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο
  • Ο 27χρονος οδηγός προφυλακίστηκε μετά από θανατηφόρο τροχαίο στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 25χρονου πεζού.
  • Το όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, παρασύροντας δύο πεζούς, με έναν εξ αυτών να τραυματίζεται σοβαρά.
  • Ο κατηγορούμενος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε θάνατο και δήλωσε μετανιωμένος, χωρίς να θυμάται ακριβώς πώς έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.
  • Αρνήθηκε τη συμμετοχή σε αυτοσχέδιες κόντρες και υποστήριξε ότι η έλλειψη οδηγικής εμπειρίας συνέβαλε στο ατύχημα.
Snapshot powered by AI

Στη φυλακή οδηγείται, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 27χρονος οδηγός που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο το βράδυ της Τρίτης στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης. Ο νεαρός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και στη συνέχεια ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, παρασύροντας δύο πεζούς. Από το περιστατικό τραυματίστηκε θανάσιμα ένας 25χρονος ο οποίος κηδεύτηκε νωρίτερα την Πέμπτη.

Ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε την Τετάρτη 11 Μαρτίου, υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία, στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου παρουσιάστηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπου. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον 3ο Τακτικό Ανακριτή, από τον οποίο έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου.

Κατά την απολογία του, ο 27χρονος φέρεται να δήλωσε μετανιωμένος για όσα συνέβησαν. Όπως υποστήριξε, δεν θυμάται με ακρίβεια πώς έχασε τον έλεγχο του οχήματος, σημειώνοντας ότι η έλλειψη οδηγικής εμπειρίας συνέβαλε στο να εκτραπεί το αυτοκίνητο και να καταλήξει στο πεζοδρόμιο.

Παράλληλα διέψευσε πληροφορίες που τον ήθελαν να συμμετέχει σε αυτοσχέδιες κόντρες, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει την εμπειρία για τέτοιου είδους οδήγηση. Εξέφρασε τη συντριβή του για το τραγικό αποτέλεσμα, δηλώνοντας πως αναγνωρίζει το κακό που προκλήθηκε, τονίζοντας ωστόσο ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με το theopinion, oι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές, οι οποίες αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 21:00, όταν ο 27χρονος που οδηγούσε στην περιοχή φέρεται να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του. Το όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και στη συνέχεια ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, παρασύροντας δύο πεζούς.

«Είμαστε όλοι συντετριμμένοι, ο αδερφός μου είναι πολύ στεναχωρημένος είναι ψυχολογικά χάλια», λέει η αδελφή του οδηγού

Η αδελφή του οδηγού από τη φονική παράσυρση στην Πολίχνη, Λάουρα, ανέφερε «είμαστε εδώ να στηρίξουμε τον αδερφό μας, όλη η οικογένεια. Συλλυπητήρια στην οικογένεια που έχασε το παιδάκι τους. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι, ο αδερφός μου είναι πολύ στεναχωρημένος είναι ψυχολογικά χάλια γιατί δεν ήθελε να προκαλέσει αυτό το ατύχημα, σε καμία περίπτωση δεν έκανε κόντρες».

Ακόμη, υποστήριξε πως «θα κάνω τον κόσμο άνω – κάτω για να αποδειχθεί και να δημοσιοποιηθεί ότι δεν έκανε κόντρες γιατί δεν έκανε. Χάθηκε μία ζωή εννοείται άθελα του αδελφού μου, είναι ένα ήρεμο παιδί τώρα απολύθηκε από στρατό.

Είναι πολύ δύσκολο, δεν μιλάει πολύ, είναι ψυχολογικά χάλια, σήμερα έχει τα γενέθλιά του, κλείνει τα 27 του. Φυσικά είναι πολύ τραγικό για το παιδί που έχασε τη ζωή του, έχω και εγώ παιδιά το σκέφτομαι, βγαίνουν περπατούν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να προκαλέσει αυτό το ατύχημα. Ήταν εκεί γιατί πήγε να πάρει τον φίλο του για να πάνε για καφέ».

«Ήταν ένα αυτοκίνητο γκρι, χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς, ήταν από πίσω του και τον πίεζε, νευρίασε αυτός επειδή είναι και ανηφόρα πήρε ταχύτητα και του έφυγε το αυτοκίνητο χωρίς να ξέρει για ποιο λόγο, δε θυμάται τίποτα και έχασε τον έλεγχο, φανταστείτε αυτός είπε ότι ερχόταν αντίθετα γιατί δε θυμάται τίποτα. Πήρε την μαμά, μάνα χτύπησα της είπε και είναι δύο παιδιά και το ένα δε κουνιέται», είπε ακόμη.

