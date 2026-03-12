Πολίχνη: Απολογείται ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε 25χρονο – «Δεν έκανε κόντρες», λέει η αδελφή

Στον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγήθηκε εκ νέου το μεσημέρι της Πέμπτης (12/03) ο οδηγός της μαύρης BMW που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 25χρονο, το βράδυ της περασμένης Τρίτης στην Πολίχνη, όπως μεταδίδει το thestival.gr.

Την Τέταρτη, ο εισαγγελέας άσκησε εις βάρος του ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο. Ο κατηγορούμενος είχε παραπεμφθεί στον 3ο Τακτικό Ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε κι έλαβε προθεσμία για ετοιμάσει την απολογία του.

Η αδελφή του οδηγού από τη φονική παράσυρση στην Πολίχνη, Λάουρα, ανέφερε «είμαστε εδώ να στηρίξουμε τον αδερφό μας, όλη η οικογένεια. Συλλυπητήρια στην οικογένεια που έχασε το παιδάκι τους. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι, ο αδερφός μου είναι πολύ στεναχωρημένος είναι ψυχολογικά χάλια γιατί δεν ήθελε να προκαλέσει αυτό το ατύχημα, σε καμία περίπτωση δεν έκανε κόντρες».

Ακόμη, υποστήριξε πως «θα κάνω τον κόσμο άνω – κάτω για να αποδειχθεί και να δημοσιοποιηθεί ότι δεν έκανε κόντρες γιατί δεν έκανε. Χάθηκε μία ζωή εννοείται άθελα του αδελφού μου, είναι ένα ήρεμο παιδί τώρα απολύθηκε από στρατό.

Είναι πολύ δύσκολο, δεν μιλάει πολύ, είναι ψυχολογικά χάλια, σήμερα έχει τα γενέθλιά του, κλείνει τα 27 του. Φυσικά είναι πολύ τραγικό για το παιδί που έχασε τη ζωή του, έχω και εγώ παιδιά το σκέφτομαι, βγαίνουν περπατούν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να προκαλέσει αυτό το ατύχημα. Ήταν εκεί γιατί πήγε να πάρει τον φίλο του για να πάνε για καφέ».

«Ήταν ένα αυτοκίνητο γκρι, χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς, ήταν από πίσω του και τον πίεζε, νευρίασε αυτός επειδή είναι και ανηφόρα πήρε ταχύτητα και του έφυγε το αυτοκίνητο χωρίς να ξέρει για ποιο λόγο, δε θυμάται τίποτα και έχασε τον έλεγχο, φανταστείτε αυτός είπε ότι ερχόταν αντίθετα γιατί δε θυμάται τίποτα. Πήρε την μαμά, μάνα χτύπησα της είπε και είναι δύο παιδιά και το ένα δε κουνιέται», είπε ακόμη.

