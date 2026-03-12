«Δεν μοιάζει με τίποτα που έχουμε δει μέχρι τώρα» – Παράξενο νέο έντομο εκπλήσσει τους επιστήμονες

Μοιάζει με την εμβληματική φάλαινα από το κλασικό μυθιστόρημα «Μόμπυ Ντικ»

Στα δέντρα ενός τροπικού δάσους της Νότιας Αμερικής, ένας μικροσκοπικός τερμίτης εξέπληξε μια ομάδα διεθνών επιστημόνων με τα χαρακτηριστικά του που μοιάζουν με φάλαινα.

O Cryptotermes mobydicki, το όνομα που δόθηκε στον τερμίτη από τη διεθνή ερευνητική ομάδα έχει χαρακτηριστικά όπως ένα μακρόστενο κεφάλι και κρυμμένες γνάθους. Μοιάζει με την εμβληματική φάλαινα από το κλασικό μυθιστόρημα του Χέρμαν Μέλβιλ, «Μόμπυ Ντικ»

«Αυτός ο τερμίτης δεν μοιάζει με τίποτα που έχουμε δει μέχρι τώρα», δήλωσε ο Rudolf Scheffrahn, καθηγητής εντομολογίας στο Ινστιτούτο Τροφίμων και Γεωργικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Φλόριντα.

Η ανακάλυψη προσθέτει ένα 16ο είδος στον κατάλογο των τερμιτών Cryptotermes της Νότιας Αμερικής.

Μια γενετική ανάλυση του γενεαλογικού δέντρου δείχνει ότι το Cryptotermes mobydicki είναι στενά συνδεδεμένο με άλλα νεοτροπικά είδη που βρίσκονται στην Κολομβία, το Τρινιντάντ και τη Δομινικανή Δημοκρατία, δίνοντας στους επιστήμονες ένα νέο στοιχείο για την εξελικτική ιστορία αυτού του παγκοσμίως διαδεδομένου γένους.

Οι ερευνητές βρήκαν την αποικία σε ένα νεκρό, όρθιο δέντρο. Η ασυνήθιστη ανατομία του υπογραμμίζει την ποικιλομορφία της εξέλιξης των τερμιτών και τις εκπλήξεις που εξακολουθούν να περιμένουν στα τροπικά οικοσυστήματα. Η βιοποικιλότητα παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητη

«Η ανακάλυψη αυτού του ξεχωριστού νέου είδους τερμιτών υπογραμμίζει τον τεράστιο αριθμό ανώνυμων οργανισμών που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί στον πλανήτη μας», δήλωσε ο Scheffrahn.

Για τους επιστήμονες, η ανακάλυψη αυτή αποτελεί επίσης μια νίκη για τη βιοποικιλότητα. Κάθε νέο είδος που ανακαλύπτεται συμβάλλει στην επιστημονική κατανόηση της ζωής στη Γη, ειδικά σε μια ομάδα τόσο μικρή όσο οι τερμίτες, με μόνο περίπου 3.000 είδη παγκοσμίως.

Υπάρχουν επίσης καλά νέα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων στη Φλόριντα. Ως ένα πρόσφατα περιγραφέν είδος τερμίτη ξηρής ξυλείας, το Cryptotermes mobydicki δεν αποτελεί απειλή για τα σπίτια ή το εμπόριο. Σε αντίθεση με άλλους εισβολείς τερμίτες που προκαλούν δαπανηρές ζημιές σε περιοχές των νοτιοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό το είδος βρίσκεται μόνο στο τροπικό δάσος όπου ζει και δεν εξαπλώνεται πέρα από αυτό.

