Δένδιας: «Οι Patriot και τα F-16 καλύπτουν τον βουλγαρικό εναέριο χώρο»

Snapshot Η Ελλάδα παρέχει στρατιωτική βοήθεια στη Βουλγαρία με πυροβολαρχία Patriot και ζεύγος F

16 για την κάλυψη του βουλγαρικού εναέριου χώρου έναντι πυραυλικών απειλών και drones.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν στην προώθηση της δημιουργίας εναρμονισμένου στρατιωτικού διαδρόμου και στην ενίσχυση της στρατιωτικής κινητικότητας σε συνεργασία με τη Ρουμανία.

Υπογραμμίστηκε η ανάγκη μεταρρύθμισης του κανονισμού SAFE για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού αμυντικού οικοσυστήματος και την προώθηση της αμυντικής καινοτομίας.

Η Βουλγαρία εκφράζει ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ευγνωμοσύνη προς την Ελλάδα για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα θωράκισης του εναέριου χώρου της.

Επίσκεψη στη Σόφια πραγματοποίησε την Πέμπτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ανταποκρινόμενος στο αίτημα της Βουλγαρίας για ελληνική συνδρομή στην προστασία της από ενδεχόμενες επιθέσεις, με φόντο την πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν.

Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Βούλγαρο ομόλογό του Ατάνας Ζαπριάνοφ, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στη στρατιωτική βοήθεια που παρέχει η Αθήνα, σημειώνοντας: «Θεωρούμε ότι είχαμε υποχρέωση, αγαπητέ μου Ατάνας, στο αίτημά σου, στο αίτημα της Βουλγαρίας, για να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των απειλών που η Βουλγαρία αντιμετωπίζει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. Και είμαι πολύ περήφανος και ευτυχής που μια πυροβολαρχία Patriot καλύπτει ένα σημαντικό κομμάτι του βουλγαρικού εναέριου χώρου από οιεσδήποτε πυραυλικές απειλές και ένα ζεύγος ελληνικών F16 καλύπτει τον βουλγαρικό εναέριο χώρο, το σύνολο του βουλγαρικού εναέριου χώρου, από οποιαδήποτε άλλη απειλή συμπεριλαμβανομένων των drones. Επίσης, έχω στείλει δύο αξιωματικούς, δύο ανώτατους αξιωματικούς, για να υπάρχει συντονισμός με το κέντρο επιχειρήσεων των βουλγαρικών ενόπλων δυνάμεων».

Πέρα από την τρέχουσα κρίση, οι δύο υπουργοί έθεσαν επί τάπητος τη δημιουργία ενός εναρμονισμένου στρατιωτικού διαδρόμου.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εστίασε στο ζήτημα της στρατιωτικής κινητικότητας, διευκρινίζοντας ότι, αν και η σχετική πρωτοβουλία ανήκει στα υπουργεία Μεταφορών, το θέμα «ενδιαφέρει πάρα πολύ και τα Υπουργεία Άμυνας». Παράλληλα, τόνισε: «Υπάρχουν δύο επιστολές που φέρουν την υπογραφή μου για την επέκταση του δικτύου αγωγών και για τη δημιουργία εναρμονισμένου στρατιωτικού διαδρόμου. Και μάλιστα, αγαπητέ μου Ατάνας, η δεύτερη νομίζω φέρει και τη δική σου υπογραφή. Συμφωνήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε μαζί για να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας και με τους Ρουμάνους συναδέλφους μας, ώστε ό,τι πρέπει να γίνει να ολοκληρωθεί το γρηγορότερο δυνατόν».

Στην ατζέντα των συζητήσεων βρέθηκε επίσης η αμυντική καινοτομία και ο κανονισμός SAFE. Επί του θέματος, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε την ανάγκη αλλαγών, δηλώνοντας: «Ο κανονισμός SAFE χρειάζεται μεταρρύθμιση ενόψει του SAFE 2 και χαίρομαι που είχαμε κοινές απόψεις για το ζήτημα αυτό και για το πώς μπορούμε να συνεννοηθούμε, στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Υπουργών, ώστε, και συνομιλώντας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να έχουμε ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο ενίσχυσης του ευρωπαϊκού αμυντικού οικοσυστήματος και του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος καινοτομίας».

Η Ατζέντα 2030

Αναφορά έγινε και στην Ατζέντα 2030, με τον Έλληνα υπουργό να εξηγεί ότι αφορά τη συνολική αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων «σε μια ολιστική προσέγγιση που την ονομάζουμε Ασπίδα του Αχιλλέα».

Όπως επισήμανε: «Κομμάτι αυτής της ολιστικής προσέγγισης είναι και το σύστημα anti drone, ή σύστημα Κένταυρος, το οποίο χρησιμοποιούμε ήδη, βρίσκεται αυτή τη στιγμή και στην Ερυθρά Θάλασσα και έξω από την Κύπρο». Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε το ενδιαφέρον της Αθήνας για συνέργειες με το βουλγαρικό οικοσύστημα καινοτομίας, καταλήγοντας: «Είμαστε δύο χώρες, δεν είμαστε μεγάλες χώρες, κατά συνέπεια η επικοινωνία μεταξύ των οικοσυστημάτων αμυντικής καινοτομίας νομίζω ότι έχει να προσφέρει και στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία αλλά και στην Ευρώπη».

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο κύριος Ζαπριάνοφ υπογράμμισε ότι η συνάντηση αποτέλεσε ευκαιρία για τα δύο γειτονικά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ να εξετάσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις ασφαλείας και να προχωρήσουν σε ανασκόπηση της ήδη εξαιρετικά ενεργής διμερούς συνεργασίας τους. Οι δύο πλευρές διαπίστωσαν κοινή ανησυχία για τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, γεγονός που συνεχίζει να προκαλεί αστάθεια στην Ευρώπη. Ο Βούλγαρος υπουργός ξεκαθάρισε ότι η Σόφια στηρίζει σταθερά το Κίεβο, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμμαχίας όσο και διμερώς, προκειμένου να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία του απέναντι στις απειλές που δέχεται.

Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκτιμώντας ότι οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν συντελούν στην αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η Βουλγαρία παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τις απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις εναντίον της Κύπρου, ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά της Τουρκίας.

Κλείνοντας τις τοποθετήσεις του, ο υπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Έλληνα ομόλογό του για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα θωράκισης του βουλγαρικού εναέριου χώρου με την αποστολή της πυροβολαρχίας Patriot.

Σχετικά με τη στρατιωτική κινητικότητα, χαιρέτισε την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας, η οποία συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη με την απρόσκοπτη μετακίνηση αμυντικού εξοπλισμού. Επιβεβαίωσε την ύπαρξη κοινού σχεδίου με την Ελλάδα και συμφώνησε ότι τα υπουργεία Άμυνας οφείλουν να έχουν ενεργό συμμετοχή στην ωρίμανση και τεκμηρίωση αυτών των έργων ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμών. Τέλος, διέκρινε ευρύτατο πεδίο σύμπραξης μεταξύ Αθήνας και Σόφιας στα ζητήματα του κανονισμού SAFE και της αμυντικής καινοτομίας, προαναγγέλλοντας στενότερη συνεργασία μέσω κοινών προγραμμάτων.

Συνάντηση με Γκιούροφ

Νωρίτερα ο Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Αντρέι Γκιούροφ. Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του «Συζητήσαμε για τις προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.

Η άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας στο αίτημα της Βουλγαρίας ενισχύει την περιφερειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα. Σηματοδοτεί, επίσης, την εμβάθυνση της αμυντικής μας συνεργασίας μας, τόσο εντός της ΕΕ όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ»

