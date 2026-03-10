Δημοσκόπηση Alco: Δένδιας και Πιερρακάκης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης

Η δεύτερη φάση της δημοσκόπησης της Alco, που παρουσιάστηκε το βράδυ της Τρίτης (10.03.2026) για τον ALPHA, αποτυπώνει έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίστηκε την τραγωδία στα Τέμπη ενώ αναδεικνύει ως επιτυχημένα πρόσωπα της κυβέρνησης τον Νίκο Δένδια και τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Alco, που εστιάζει στην αντίδραση της κοινής γνώμης μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, ένα σημαντικό ποσοστό πολιτών, μεταξύ 67% και 72%, πιστεύει πως η κυβέρνηση επιχείρησε να συγκαλύψει τις ευθύνες της υπόθεσης. Επιπλέον, το 73% των ερωτηθέντων εκφράζει δυσπιστία ότι οι πραγματικοί υπαίτιοι θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους.

Παρά τις αρνητικές εντυπώσεις, οι πολίτες αναγνωρίζουν την επιτυχημένη παρουσία ορισμένων υπουργών, με τον Νίκο Δένδια και τον Κυριάκο Πιερρακάκη να ξεχωρίζουν ως οι πλέον αποτελεσματικοί στην κυβέρνηση.

Η δημοσκόπηση δείχνει επίσης πως περίπου οι μισοί πολίτες δηλώνουν απογοητευμένοι από την απόδοση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ωστόσο, παρά την κριτική, δεν διαφαίνεται κάποιος πολιτικός αρχηγός που να θεωρείται ικανότερος να αναλάβει τη θέση του, γεγονός που υπογραμμίζει το κενό στην πολιτική ηγεσία.

Επιπλέον, το 53% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι έχει γίνει μάρτυρας διαπληκτισμών ή βιαιοπραγιών στον δρόμο για ασήμαντους λόγους, δείχνοντας μια αυξανόμενη κοινωνική ένταση και αίσθηση ανασφάλειας στους δημόσιους χώρους.

