Δημοσκόπηση Alco: Ανοίγει την ψαλίδα από το ΠΑΣΟΚ η Νέα Δημοκρατία - Στο 14,3% η διαφορά
Αυξάνει τη διαφορά από το δεύτερο κόμμα σε νέα δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία
Snapshot
- Η Νέα Δημοκρατία αυξάνει τη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ στο 14,3% σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco.
- Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,1% στην πρόθεση ψήφου, ενώ το ΠΑΣΟΚ 10,8%.
- Ο Κυριάκος Βελόπουλος καταλαμβάνει την τρίτη θέση, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να υποχωρεί στην τέταρτη.
- Το Μέρα25 μπαίνει οριακά στη Βουλή, ενώ η «Φωνή Λογικής» της Αφροδίτης Λατινοπούλου μένει εκτός.
Στο 14,3% έχει ανέβει η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco για τον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA.
Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 25,1% ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 10,8%. Στην τρίτη θέση έχει βρεθεί ο Κυριάκος Βελόπουλος ενώ τέταρτη έχει υποχωρήσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την δημοσκόπηση το Μέρα25 μπαίνει στη Βουλή οριακά ενώ εκτός μένει η «Φωνή Λογικής» της Αφροδίτης Λατινοπούλου.
Ροή Ειδήσεων
