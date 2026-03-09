Δημοσκόπηση Alco: Ανοίγει την ψαλίδα από το ΠΑΣΟΚ η Νέα Δημοκρατία - Στο 14,3% η διαφορά

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία αυξάνει τη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ στο 14,3% σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco.

Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,1% στην πρόθεση ψήφου, ενώ το ΠΑΣΟΚ 10,8%.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος καταλαμβάνει την τρίτη θέση, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να υποχωρεί στην τέταρτη.

Το Μέρα25 μπαίνει οριακά στη Βουλή, ενώ η «Φωνή Λογικής» της Αφροδίτης Λατινοπούλου μένει εκτός.

Στο 14,3% έχει ανέβει η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco για τον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 25,1% ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 10,8%. Στην τρίτη θέση έχει βρεθεί ο Κυριάκος Βελόπουλος ενώ τέταρτη έχει υποχωρήσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την δημοσκόπηση το Μέρα25 μπαίνει στη Βουλή οριακά ενώ εκτός μένει η «Φωνή Λογικής» της Αφροδίτης Λατινοπούλου.