Κατερίνα Καινούργιου: «Είπα στον άντρα μου ότι θέλω να αρχίσουμε συνεδρίες ψυχοθεραπείας μαζί»

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με τους τηλεθεατές σκέψεις και συναισθήματα για τη μητρότητα και το μέλλον της κόρης της. Με αφορμή συζήτηση για το ενδεχόμενο η κόρη της να ακολουθήσει τον χώρο της τηλεόρασης.

«Η κοιλιά μου είναι τεράστια. Το βράδυ η μικρή κλωτσάει πολύ και όταν είμαι εδώ στα ζώδια», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

«Της αρέσει η τηλεόραση, είναι η μελλοντική σου αντικαταστάτρια», απάντησε η Βάσια Μαυράκη, με την Κατερίνα Καινούργιου να προσθέτει: «Δεν ξέρω αν θα ήθελα το παιδί μου να ασχοληθεί με την τηλεόραση. Να είναι γερό και καλότυχο. Είμαι από τους ανθρώπους που δεν θέλω τα παιδιά να κάνουν την ίδια δουλειά με τους γονείς. Θέλω να κάνουν άλλα πράγματα. Εγώ θέλω να είναι ευτυχισμένη, αυτό θα είναι η προτεραιότητά μου».

Λίγο αργότερα, η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε στο πλατό την Χριστίνα Κοντοβά με την οποία έκαναν μια κουβέντα εφ’ όλης της ύλης και επικεντρώθηκαν στη μητρότητα.

Εκεί η παρουσιάστρια μοιράστηκε ακόμα μία σκέψη της, λέγοντάς: «Λέω στον άντρα μου ότι θέλω να αρχίσουμε συνεδρίες μαζί. Έρχεται ένα παιδί, δεν θέλω να βιώνει άσχημα πράγματα. Δεν θέλω να μας δει να τσακωνόμαστε. Οι άνθρωποι που είναι έτοιμοι να γίνουν γονείς πρέπει να δουν έναν ειδικό».