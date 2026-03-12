Δώρο Πάσχα: Πότε θα καταβληθεί - Πόσα χρήματα δικαιούστε

Snapshot Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται υποχρεωτικά έως τη Μεγάλη Τετάρτη και μόνο σε χρήμα.

Υπολογίζεται για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου και ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό ή 15 ημερομίσθια για πλήρη απασχόληση.

Για εργασία μικρότερης διάρκειας, το δώρο υπολογίζεται αναλογικά με βάση τις εργάσιμες ημέρες.

Το δώρο Πάσχα υπόκειται σε κρατήσεις ΙΚΑ και φόρο μισθωτών υπηρεσιών.

Η μη καταβολή του δώρου εντός προθεσμίας επιφέρει κυρώσεις για τον εργοδότη. Snapshot powered by AI

Όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου δικαιούνται να λάβουν το δώρο Πάσχα, με την καταβολή του να έχει συγκεκριμένη προθεσμία.

Ειδικότερα, το δώρο Πάσχα καταβάλλεται υποχρεωτικά έως τη Μεγάλη Τετάρτη και ο εργοδότης μπορεί να το καταβάλει νωρίτερα, όχι όμως αργότερα. Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα και υπόκειται σε κρατήσεις ΙΚΑ και Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα

Η περίοδος που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό είναι από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου.

Αν ο εργαζόμενος απασχολήθηκε όλο το διάστημα:

Δικαιούται μισό μηνιαίο μισθό (αν αμείβεται με μισθό)

Ή 15 ημερομίσθια (αν αμείβεται με ημερομίσθιο)

Αν εργάστηκε μικρότερο διάστημα, δικαιούται αναλογία, δηλαδή:

1/15 του μισού μισθού για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες εργασίας

Αν εργάστηκε λιγότερο από 8 ημέρες, λαμβάνει το αντίστοιχο κλάσμα

Τι πρέπει να προσέξουν εργαζόμενοι και εργοδότες

Το Δώρο Πάσχα 2026 αποτελεί νόμιμη υποχρέωση του εργοδότη. Η μη καταβολή του εντός της προθεσμίας επισύρει κυρώσεις.

Επομένως, εργαζόμενοι και επιχειρήσεις καλούνται να ελέγξουν: