Ναύαρχος Κονιδάρης: Το Ιράν δείχνει ότι θέλει να προσβάλλει κι άλλους - Η Σούδα είναι προστατευμένη

Την εκτίμηση ότι το Ιράν επιχειρεί να στείλει μήνυμα ισχύος και προς άλλους παίκτες της περιοχής εξέφρασε ο ναύαρχος εν αποστρατεία Σπύρος Κονιδάρης, μιλώντας στο vidcast «Στρατόσφαιρα» του Newsbomb.gr και τον δημοσιογράφο Μάκη Πολλάτο.

Στη συνέντευξη, ο έμπειρος αξιωματικός αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στη στρατιωτική κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Ο ναύαρχος Κονιδάρης σημείωσε ότι η πρωτοβουλία της Ελλάδας για τη συγκρότηση δύναμης στην Κύπρο λειτούργησε καταλυτικά, καθώς κινητοποίησε και άλλες χώρες που παραδοσιακά εμφανίζονταν λιγότερο ενεργές στην περιοχή. Όπως εξήγησε, η ελληνική κίνηση «τράβηξε» συμμάχους και έφερε στο προσκήνιο κράτη που συχνά απουσίαζαν από αντίστοιχες επιχειρησιακές πρωτοβουλίες, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη φρεγάτα «Κίμων», επισημαίνοντας ότι τα προηγμένα ραντάρ του πλοίου επιτρέπουν τον έγκαιρο εντοπισμό drones και πυραύλων πριν αυτά φτάσουν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο ίδιος τόνισε ότι η συμμετοχή σε τέτοιες αποστολές προσφέρει τεράστια επιχειρησιακή εμπειρία στο πλήρωμα και στο Πολεμικό Ναυτικό συνολικά. «Η εμπειρία που αποκτά ένα πλοίο σε μια τέτοια αποστολή είναι τεράστια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στον τορπιλισμό του ιρανικού πλοίου στη Σρι Λάνκα, ο ναύαρχος Κονιδάρης υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σπάνιο γεγονός για τα δεδομένα των σύγχρονων πολέμων. Όπως εξήγησε, τέτοιου είδους επιθέσεις με τορπίλες δεν αποτελούν συνηθισμένη πρακτική στη σύγχρονη ναυτική αντιπαράθεση, γεγονός που καθιστά το περιστατικό ακόμη πιο αξιοσημείωτο.

«Η Σούδα είναι προστατευμένη»

Ο ναύαρχος εκτίμησε ότι το Ιράν επιχειρεί να δείξει πως μπορεί να πλήξει περισσότερους στόχους στην ευρύτερη περιοχή, στέλνοντας μήνυμα αποτροπής προς διάφορες χώρες. Παράλληλα, εμφανίστηκε καθησυχαστικός σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των ελληνικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, επισημαίνοντας ότι η βάση της Σούδας είναι καλά προστατευμένη.

Ο ναύαρχος Κονιδάρης περιέγραψε την Ανατολική Μεσόγειο ως ένα «παζάρι» πολεμικών πλοίων, με ισχυρές ναυτικές δυνάμεις να συγκεντρώνονται στην περιοχή λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η αυξημένη στρατιωτική παρουσία, όπως σημείωσε, αποτυπώνει τη γεωπολιτική σημασία της περιοχής αλλά και τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων.

Σχολιάζοντας το ζήτημα των αμυντικών δαπανών, ο ναύαρχος Κονιδάρης σημείωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δίκιο όταν επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να αυξήσουν τη συμβολή τους στην άμυνα. Όπως υπογράμμισε, η ενίσχυση των αμυντικών προϋπολογισμών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Κλείνοντας, ο ναύαρχος τόνισε ότι το Πολεμικό Ναυτικό παραμένει ισχυρό, με βασικό πλεονέκτημα το ανθρώπινο δυναμικό του. Όπως ανέφερε, το προσωπικό αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη του στόλου, καθώς η εκπαίδευση και η εμπειρία των στελεχών διατηρούν υψηλό το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας.