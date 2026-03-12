Μανουέλ Άνχελ: Η συγκίνηση ενός πατέρα που είδε το παιδί του να κάνει ντεμπούτο με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Μία πολύ συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε μετά την εμφατική νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Μάντσεστερ Σίτι. Ο νεαρός Μανουέλ Άνχελ, ο οποίος μόλις είχε κάνει το ντεμπούτο του, έτρεξε στην εξέδρα για να αγκαλιάσει τον πατέρα του, που «ξέσπασε» σε κλάματα.

Οι «μερένχες» επικράτησαν με 3–0 των «πολιτών» στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τη φάση των «16» του Τσάμπιονς Λιγκ, αποκτώντας σαφές προβάδισμα για πρόκριση στα προημιτελικά.

Ο προπονητής των Μαδριλένων, Άλβαρο Αρμπελόα, έδωσε την ευκαιρία στον 21άχρονο μέσο, Μανουέλ Άνχελ, να κάνει το επαγγελματικό του ντεμπούτο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, αντικαθιστώντας τον Τιάγκο Πιτάρτς στο 76ο λεπτό.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Άνχελ αντάλλαξε φανέλες με τον αρχηγό της Σίτι, Μπερνάρντο Σίλβα, πριν κατευθυνθεί προς τις εξέδρες.

Τον περίμενε εκεί ο πατέρας του, με τον οποίο αντάλλαξαν μία θερμή αγκαλιά. Ο μπαμπάς του νεαρού μέσου δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα από τη συγκίνηση, ενώ, μερικά λεπτά αργότερα ανέφερε πόσο υπερήφανος είναι για το επίτευγμα του παιδιού του.

Ο Μανουέλ Άνχελ διετέλεσε αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια, με τον Αρμπελόα να τον εμπιστεύεται και να τον κρατά στο ρόστερ της πρώτης ομάδας μετά την προαγωγή του.