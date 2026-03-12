Πόσων ετών είναι οι Πυραμίδες της Γκίζας: Νέα μελέτη αλλάζει τα δεδομένα

Οι Πυραμίδες της Αιγύπτου συνεχίζουν και αποτελούν μυστήριο για το πως κατασκευάστηκαν και το τι βρίσκεται μέσα σε αυτές. Κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει διάφορες θεωρίες σχετικά με την κατασκευή τους, κάποιες εκ των οποίων μπλέκουν ακόμα και εξωγήινους, ενώ ιστορικά κείμενα επέτρεπαν μέχρι τώρα να υπάρχει μια αρκετά σαφή εικόνα για την περίοδο κατά την οποία χτίστηκαν.

