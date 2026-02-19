Βάρη: Ανέβαζαν υλικά, ο γερανός ακούμπησε ηλεκτροφόρα καλώδια, κεραυνοβολήθηκαν και οι δύο

Η τοπική κοινότητα της Εύβοιας θρηνεί για τον αδόκητο χαμό δύο νέων παιδιών από ηλεκτροπληξία, ενώ εκτελούσαν εργασίες σε πολυκατοικία στον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Το Newsbomb αποκαλύπτει πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία σε διαμέρισμα 4ου ορόφου πολυκατοικίας στη Βάρη, επί της οδού Αφροδίτης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τόσο ο 39άχρονος Μιχάλης, όσο και ο 22άχρονος Χρήστος.

Ο Αντιδήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου, Αργύρης Πάφρας, τόνισε ότι «τα δύο παιδιά δούλευαν μαζί. Ήταν πολύ καλοί φίλοι. Τη στιγμή εκείνη βρίσκονταν πάνω σε έναν γερανό, ο οποίος είχε κάποιες αλουμινοκατασκευές για να ανέβουν στον 4ο όροφο και να τις μεταφέρουν. Ο γερανός ακούμπησε στο καλώδιο και ο Μιχάλης έπαθε ηλεκτροπληξία. Ο μικρός πήγε να τον πιάσει και χτυπήθηκε κι αυτός από το ρεύμα», μιλώντας στο Newsbomb.

«Με τον πατέρα του Χρήστου, τον Γιάννη, ήμασταν συμμαθητές. Αυτό που έγινε, είναι τραγικό», προσέθεσε.

«Δεν πρόσεξε ο χειριστής, ακούμπησε τον γερανό πάνω στο καλώδιο, έκανε κύκλωμα υψηλής τάσης και τους έκαψε», υπογράμμισε επιπλέον ο κ. Πάφρας.

Ο 40χρονος Μιχάλης

«Όλος ο κόσμος έκλαιγε, ο Χρήστος έπαιζε με τα παιδιά μου, ήταν ένα εξαιρετικό παιδί»

Ο Γιάννης Τομαράς, επικεφαλής του Πολιτιστικού Συλλόγου Μετοχίου Διρφύων και ιδιοκτήτης καφενείου, στέκεται στον εξαιρετικό χαρακτήρα του ενός εκ των δύο θυμάτων, του 22άχρονου Χρήστου, μιλώντας στο Newsbomb με τρεμάμενη φωνή.

Ο 22άχρονος Χρήστος από το Μετόχι της Κύμης.

Ο Χρήστος, που είχε απολυθεί πρόσφατα από τον στρατό, εργαζόταν ως τεχνίτης σε σιδηροκατασκευές και αλουμίνια και είχε νοικιάσει σπίτι στη Χαλκίδα, όπου έμενε μαζί με τον αδελφό του. «Με το άλλο παιδί που σκοτώθηκε (τον 39άχρονο Μιχάλη με καταγωγή από το Μαντούδι), αναλάμβαναν δουλειές σε διάφορες περιοχές, έτσι γίνονται αυτά. Κάθε καλοκαίρι έρχονταν στην Εύβοια για διακοπές. Πήγαν εκεί για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν στα σπίτια τους. Δεν έχουμε μάθει ακόμη ακριβώς τι συνέβη», αναφέρει ο κ. Τομαράς.

Ο 22άχρονος Χρήστος από το Μετόχι της Κύμης.

Ο κ. Τομαράς συνάντησε τον πατέρα του Χρήστου μόλις μισή ώρα πριν μαθευτεί το κακό στο χωριό. «Τον ρώτησα: “Κάθισε να πιείς έναν καφέ” αλλά μου απάντησε: “Θα πάω κάτω στην παραλία”. Δεν ήξερε τίποτα ακόμη. Όταν μαθεύτηκε το δυσάρεστο, όλος ο κόσμος έκλαιγε. Τα παιδιά μας έκαναν παρέα, ήταν πάντα μαζί σε εκδηλώσεις, σε τραπέζια… Πρόσφατα ήμασταν όλοι μαζί στην κοπή της πίτας του Συλλόγου. Τα κάναμε όλα μαζί, έχω τρία παιδιά κι εγώ, καθόμασταν στο ίδιο τραπέζι. Ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, λυπηθήκαμε πολύ», επεσήμανε ακόμη.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:00 της Τετάρτης (18/02), σε διαμέρισμα 4ου ορόφου επί της οδού Αφροδίτης, στη Βάρη. Οι δύο εργάτες πραγματοποιούσαν εργασίες ανακαίνισης όταν ήλθαν σε επαφή με ρεύμα υψηλής τάσης.

Το σπίτι όπου σημειώθηκε η τραγωδία. EUROKINISSI.

Η ηλεκτροπληξία τούς προκάλεσε σοβαρότατα τραύματα. Η κινητοποίηση ήταν άμεση και οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας. Οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε περίπου στις 18:30, όταν ο πατέρας του ενός από τους θανόντες μετέβη στο αστυνομικό τμήμα και προσκόμισε την αναγγελία θανάτου από το νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης