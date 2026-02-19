«Όλος ο κόσμος έκλαιγε» – Θρήνος στην Εύβοια για τον χαμό των 2 εργατών από ηλεκτροπληξία

Το Μετόχι της Κύμης αποχαιρετά τους δύο νεαρούς που χάθηκαν αδόκητα σε εργατικό δυστύχημα στη Βάρη – Ο Χρήστος, ο οποίος «έσβησε» μόλις στα 22 του χρόνια, πριν από λίγο καιρό είχε απολυθεί από τον στρατό και με τον φίλο & συνεργάτη του, Μιχάλη, πήγαιναν κάθε καλοκαίρι στην Εύβοια για διακοπές

Γιάννης Νικηφοράκης

«Όλος ο κόσμος έκλαιγε» – Θρήνος στην Εύβοια για τον χαμό των 2 εργατών από ηλεκτροπληξία
Σε βαρύ πένθος έχει «βυθιστεί» η τοπική κοινωνία της Εύβοιας μετά την είδηση του θανάτου δύο νέων παιδιών από ηλεκτροπληξία, ενώ εκτελούσαν εργασίες σε πολυκατοικία στον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Οι δύο νεαροί εργαζόμενοι σε εταιρεία με αλουμίνια και μεταλλικές κατασκευές, είχαν μεταβεί στην Αθήνα για μεροκάματο, όμως, η μοίρα τούς έστησε θανάσιμη παγίδα κατά τη διάρκεια εργασιών σε εξωτερικό χώρο.

Ρεπορτάζ: Αναστασία – Βασιλική Γκολέμη, Μιχάλης Παπαδάκος, Γιάννης Νικηφοράκης

«Όλος ο κόσμος έκλαιγε, ο Χρήστος έπαιζε με τα παιδιά μου, ήταν ένα εξαιρετικό παιδί»

Ο Γιάννης Τομαράς, επικεφαλής του Πολιτιστικού Συλλόγου Μετοχίου Διρφύων και ιδιοκτήτης καφενείου, στέκεται στον εξαιρετικό χαρακτήρα του ενός εκ των δύο θυμάτων, του 22άχρονου Χρήστου, μιλώντας στο Newsbomb με τρεμάμενη φωνή.

22xronos-metoxi-evoia-3-1.jpg

Ο 22άχρονος Χρήστος από το Μετόχι της Κύμης.

Ο Χρήστος, που είχε απολυθεί πρόσφατα από τον στρατό, εργαζόταν ως τεχνίτης σε σιδηροκατασκευές και αλουμίνια και είχε νοικιάσει σπίτι στη Χαλκίδα, όπου έμενε μαζί με τον αδελφό του. «Με το άλλο παιδί που σκοτώθηκε (τον 39άχρονο Μιχάλη με καταγωγή από το Μαντούδι), αναλάμβαναν δουλειές σε διάφορες περιοχές, έτσι γίνονται αυτά. Κάθε καλοκαίρι έρχονταν στην Εύβοια για διακοπές. Πήγαν εκεί για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν στα σπίτια τους. Δεν έχουμε μάθει ακόμη ακριβώς τι συνέβη», αναφέρει ο κ. Τομαράς.

22xronos-metoxi-evoia-4-1.jpg

Ο 22άχρονος Χρήστος από το Μετόχι της Κύμης.

Ο κ. Τομαράς συνάντησε τον πατέρα του Χρήστου μόλις μισή ώρα πριν μαθευτεί το κακό στο χωριό. «Τον ρώτησα: “Κάθισε να πιείς έναν καφέ” αλλά μου απάντησε: “Θα πάω κάτω στην παραλία”. Δεν ήξερε τίποτα ακόμη. Όταν μαθεύτηκε το δυσάρεστο, όλος ο κόσμος έκλαιγε. Τα παιδία μας έκαναν παρέα, ήταν πάντα μαζί σε εκδηλώσεις, σε τραπέζια… Πρόσφατα ήμασταν όλοι μαζί στην κοπή της πίτας του Συλλόγου», επεσήμανε ακόμη.

«Τα κάναμε όλα μαζί, έχω τρία παιδιά κι εγώ, καθόμασταν στο ίδιο τραπέζι. Ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, λυπηθήκαμε πολύ», υπογράμμισε ο κ. Τομαράς.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:00 της Τετάρτης (18/02), σε διαμέρισμα 4ου ορόφου επί της οδού Αφροδίτης, στη Βάρη. Οι δύο εργάτες πραγματοποιούσαν εργασίες ανακαίνισης όταν –υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες– ήλθαν σε επαφή με ρεύμα.

polykatoikia-vari

Το σπίτι όπου σημειώθηκε η τραγωδία.

EUROKINISSI.

Η ηλεκτροπληξία τούς προκάλεσε σοβαρότατα τραύματα. Η κινητοποίηση ήταν άμεση και οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας. Οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε περίπου στις 18:30, όταν ο πατέρας του ενός από τους θανόντες μετέβη στο αστυνομικό τμήμα και προσκόμισε την αναγγελία θανάτου από το νοσοκομείο.

Κωνσταντέλλος στο Newsbomb: «Δυστυχώς και η χαμηλή τάση ρεύματος, αποδείχθηκε μοιραία»

Ιδιώτης μηχανικός είχε εκδώσει άδεια αποπεράτωσης εργασιών για το ακίνητο που ανακαινιζόταν πλήρως επί της οδού Αφροδίτης στη Βάρη, όπως τόνισε στο Newsbomb ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Η πολυκατοικία ουσιαστικά είχε «ξηλωθεί» και βρίσκονταν εργασίες σε εξέλιξη για την πλήρη ανακαίνιση του οικήματος, όπως σημείωσε.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κωνσταντέλλος υπογράμμισε πως «είχε εκδοθεί έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) για πλήρη ανακαίνιση του κτηρίου. Η άδεια αφορά τη χρονική διάρκεια αποπεράτωσης των εργασιών», εκφράζοντας τη θλίψη του: «Παρ’ ότι στην οικοδομή δεν υπήρχε παροχή ρεύματος μεσαίας τάσης, δυστυχώς αποδείχθηκε ότι και η χαμηλή τάση μπορεί να σκοτώσει και είχαμε αυτό το τραγικό συμβάν».

Σήμερα η νεκροψία

Η νεκροψία – νεκροτομή των δύο άτυχων εργατών αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα (19/02), ρίχνοντας «φως» στα ακριβή αίτια του θανάτου τους.

Παράλληλα, οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους από την πλευρά κάποιου εκ των δύο θυμάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Μόλις ολοκληρωθεί η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και των καταθέσεων για το τραγικό συμβάν, ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για την περαιτέρω δικαστική διερεύνηση.

