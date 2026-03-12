Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού σε σχολείο του Ηρακλείου

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει το cretalive.gr, από τη στιγμή της πυρδότησης του αυτοσχέδιο εκρηκτικού/εμπρηστικού μηχανισμού σε αυλή σχολείο στο Ηράκλειο, με δράστες τρεις μαθητές.

Το βίντεο έχει καταγράψει ο τρίτος της παρέας. Όπως θα δείτε στο νέο βίντεο οι δύο φίλοι που αποπειράθηκαν να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό αιφνιδιάζονται από το μέγεθος της ανάφλεξης και τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν.

Οι ανήλικοι χρησιμοποίησαν μία μεγάλη κροτίδα, δύο μπουκάλια οινόπνευμα και δύο γκαζάκια για τον αυτοσχέδιο μηχανισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι το παραπάνω βίντεο καταγράφει την τρίτη προσπάθεια ανάφλεξης του μηχανισμού η οποία αποδείχθηκε και φαρμακερή, χωρίς ευτυχώς κάποια συνέπεια.

Οι νεαροί εμφανίστηκαν σήμερα ενώπιων ανακριτή και εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους. Και οι τρεις εμφανίστηκαν συγκλονισμένοι και μετανιωμένοι για την επιπόλαιη συμπεριφορά τους.

«Συνειδητοποίησα τι κάναμε όταν είδα τη μάνα μου να κλαίει όταν ήρθαν στο σπίτι μας αστυνομικοί. Ζητάω ένα μεγάλο συγγνώμη», φέρεται να είπε συντετριμμένος. Το ίδιο μετανιωμένοι εμφανίστηκαν και οι δύο φίλοι του.

«Σήμερα θα μπορούσαμε να είμαστε σε... κηδεία»

«Σήμερα θα μπορούσαμε να είμαστε σε.. κηδεία», ανέφερε ο δικηγόρος ενός εκ των τριών νέων μετά την απόφαση της δικαιοσύνης για να επισημάνει την οβαρότητα της πράξης των αγοριών. Ο δικηγόρος έκανε παράλληλα λόγο για μία πράξη ανωριμότητας και απερισκεψίας καθώς οι τρεις μαθητές παρασύρθηκαν και αντέγραψαν ένα βίντεο που είδαν στο tik tok.

