Φαρμακευτική κάνναβη: Η Ευρώπη επιταχύνει, η Ελλάδα στο προσκήνιο 

Η φαρμακευτική κάνναβη δεν είναι πλέον ζήτημα του μέλλοντος, είναι ζήτημα του παρόντος. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, ασθενείς, ιατροί και ρυθμιστικές αρχές χτίζουν μαζί ένα νέο πλαίσιο πρόσβασης όπου η επιστήμη καθοδηγεί τις αποφάσεις και η τεχνολογία γεφυρώνει τις αποστάσεις. Η πορεία δεν είναι παντού ομοιόμορφη αλλά η κατεύθυνση είναι σαφής.

Ευρώπη: Η τηλεϊατρική αλλάζει την πρόσβαση στη φαρμακευτική αγωγή

Η φαρμακευτική κάνναβη είναι νόμιμη σε 14+ ευρωπαϊκές χώρες, με διαφορές στις προϋποθέσεις πρόσβασης, στις παθήσεις που καλύπτονται και στην αποζημίωση[1]. Η Γερμανία παραμένει η μεγαλύτερη αγορά: H ασφάλιση GKV, που καλύπτει το 90% του πληθυσμού, υποχρεούται να αποζημιώνει συνταγές φαρμακευτικής κάνναβης, δημιουργώντας το οικονομικά πιο προσβάσιμο πλαίσιο στην ήπειρο[2], [3].

Η τεχνολογία υπήρξε καταλύτης. Η τηλεϊατρική έχει καταστεί ο κύριος δίαυλος πρόσβασης ασθενών στις μεγαλύτερες αγορές ιατρικής κάνναβης παγκοσμίως, συνδέοντας ασθενείς με πιστοποιημένους ιατρούς με εξειδίκευση στη φαρμακευτική κάνναβη και επιτρέποντας τη λήψη συνταγής από το σπίτι. Η Γαλλία βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο: Δεδομένα από το πιλοτικό πρόγραμμα έδειξαν ότι η ιατρική κάνναβη μείωσε την κατανάλωση άλλων φαρμάκων, με ορισμένους ειδικούς να υποστηρίζουν ότι ένα σκεύασμα κάνναβης μπορεί να αντικαταστήσει πέντε έως επτά διαφορετικές συνταγές, ένα ισχυρό επιχείρημα αποδοτικότητας για τα ασφαλιστικά συστήματα[4].

Η Ελλάδα στο Cannabis Europa London 2026

Στις 26-27 Μαΐου, στο Barbican Centre του Λονδίνου, η ελληνική αγορά απέκτησε δικό της panel στο Cannabis Europa, το κορυφαίο συνέδριο φαρμακευτικής κάνναβης της Ευρώπης. Στη συνεδρία «State of Play – Greece», ο Πάνος Παπαθεολόγου της Relief Time και ο Νίκος Μπέης της Tikun Olam Europe ανέλυσαν τη ραγδαία εξέλιξη του ελληνικού τομέα: Από μια αγορά χωρίς ουσιαστική πρόσβαση ασθενών σε ένα αναδυόμενο οικοσύστημα που αναμένεται να εξυπηρετεί πάνω από 30.000 ασθενείς. Ο καθένας μοιράστηκε, από την οπτική της εταιρείας που εκπροσωπεί, στοιχεία και εκτιμήσεις για την πορεία της αγοράς, την πρόσβαση ασθενών και τις προοπτικές ανάπτυξης, δεδομένα που τροφοδότησαν έναν από τους πιο ουσιαστικούς διαλόγους του συνεδρίου. Σημαντικός μοχλός ανάπτυξης αναγνωρίστηκε η δημιουργία πλατφορμών τηλεϊατρικής όπως η Relief Time, που διευκόλυναν σημαντικά την πρόσβαση ασθενών.

Ελλάδα: Νέες τιμές, τηλεϊατρική και διευρυνόμενο οικοσύστημα

Νομοθετικά κατοχυρωμένη από το 2017, η φαρμακευτική κάνναβη έγινε πραγματικότητα για τους ασθενείς το 2024 με τις πρώτες συνταγές και την κυκλοφορία εγχώριων προϊόντων για παθήσεις όπως ο χρόνιος πόνος, η πολλαπλή σκλήρυνση, η σπαστικότητα και η συμπληρωματική θεραπεία στην πρόληψη αντιμετώπιση ναυτία η εμέτου από χημειοθεραπεία. Ενώ σύντομα αναμένεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν χρόνιες διαταραχές που προκαλούν φλεγμονή στο γαστρεντερικό σωλήνα. Τώρα η αγορά ωριμάζει με τρεις παράλληλες εξελίξεις.

Πρώτον, η πτώση τιμών. Καθώς η φαρμακευτική κάνναβη δεν καλύπτεται ακόμα από τα ασφαλιστικά ταμεία, το κόστος βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ασθενή, καθιστώντας την οικονομική πρόσβαση κρίσιμο ζήτημα. Μετά από υπουργική απόφαση για την αναπροσαρμογή των τιμών, οι τιμές σε ορισμένα προϊόντα μειώθηκαν έως και σχεδόν 30%, με το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης να απορροφάται από τους φαρμακοποιούς. Αποτέλεσμα: Τα προϊόντα πλησιάζουν πλέον τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αντίστοιχων σκευασμάτων, κάνοντας τη φαρμακευτική αγωγή ουσιαστικά πιο προσιτή.

Δεύτερον, η τηλεϊατρική. Η τηλεϊατρική είναι θεσμοθετημένη στην Ελλάδα ως αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος υγείας και μέσω αυτής, όπως για κάθε φάρμακο, γίνεται πλέον και η πρόσβαση στη φαρμακευτική κάνναβη. Η Relief Time αξιοποιεί ακριβώς αυτό το πλαίσιο, συνδέοντας ασθενείς με πιστοποιημένους ιατρούς μέσω επιστημονικά τεκμηριωμένης προσέγγισης. Οι ιατροί της πλατφόρμας φέρουν πιστοποίηση από την UK Medical Cannabis Clinicians Society (UKMCCS), έναν από τους πιο αναγνωρισμένους οργανισμούς εξειδίκευσης στη φαρμακευτική κάνναβη διεθνώς, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο κλινικής γνώσης και ασφάλειας για κάθε ασθενή.

Τρίτον, η διεύρυνση του οικοσυστήματος. Στην αγορά δραστηριοποιείται ήδη η Tikun Olam ως πρωτοπόρος, ενώ νέες εταιρείες όπως η Curity, η Anthera, η Grecan και η Akos έρχονται να εμπλουτίσουν το τοπίο, σηματοδοτώντας τη φυσική εξέλιξη μιας αγοράς που ωριμάζει και διευρύνει τις επιλογές για τους ασθενείς.

Στον αντίποδα αυτής της θετικής δυναμικής, η πολιτεία κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια σοβαρή παθογένεια: Την εκτεταμένη πρακτική ψεκασμού ξηρού άνθους με συνθετικά κανναβινοειδή τύπου Spice και K2, που μετέτρεπε ένα ασφαλές και νόμιμο προϊόν σε ουσία υψηλής επικινδυνότητας για τον καταναλωτή. Η απάντηση ήταν άμεση: Ο ΕΟΦ επέβαλε καθολική απαγόρευση κάθε μορφής λιανικής πώλησης και διακίνησης ξηρού άνθους κάνναβης ανεξαρτήτως περιεκτικότητας σε THC ή CBD. Η κίνηση αυτή δεν είναι περιοριστική, είναι προστατευτική. Και στέλνει ένα σαφές μήνυμα: Η κάνναβη στην Ελλάδα ανήκει αποκλειστικά στη ρυθμισμένη ιατρική αλυσίδα, εκεί όπου η ασφάλεια και η επιστημονική τεκμηρίωση είναι εγγυημένες.

Το επόμενο κεφάλαιο ήδη γράφεται. Στη συζήτηση βρίσκονται η διεύρυνση των παθήσεων που καλύπτονται, η ένταξη της φαρμακευτικής κάνναβης στα ασφαλιστικά ταμεία, ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα ασθενείς και φορείς, καθώς και η είσοδος νέων σκευασμάτων και μορφών χορήγησης στην αγορά. Στο κέντρο όλων αυτών των εξελίξεων βρίσκεται πάντα ο ίδιος άνθρωπος: Ο ασθενής που ψάχνει αξιόπιστη φροντίδα, ουσιαστική πρόσβαση και ανακούφιση στην καθημερινότητά του.

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[3] Business of Cannabis - Germany Proposes Major Overhaul in Medical Cannabis Prescription Process businessofcannabis.com/germany-proposes-major-overhaul

[4] Prohibition Partners - France Medical Cannabis Market 2025 prohibitionpartners.com/2025/09/19/france-medical-cannabis-market-overview-2025