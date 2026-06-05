ΑΑΔΕ: 4.000 έλεγχοι σε τουριστικές και αστικές περιοχές - Ποιες θα μπουν στο «στόχαστρο»

Snapshot Η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιήσει 4.000 στοχευμένους ελέγχους σε τουριστικές και αστικές περιοχές με αυξημένη φοδιαφυγή.

Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε κλάδους όπως εστίαση, τουριστικά καταλύματα, λιανεμπόριο, υπηρεσίες οχημάτων και χονδρικό εμπόριο.

Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη ελεγκτική δραστηριότητα είναι οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη, το Ιόνιο και αστικά κέντρα όπως Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η επιλογή των ελεγχόμενων επιχειρήσεων βασίζεται σε ανάλυση κινδύνου μέσω δεδομένων myDATA, POS, ΦΠΑ και ιστορικού παραβατικότητας.

Οι έλεγχοι θα εστιάσουν στη μη έκδοση αποδείξεων, σε ανακριβή φορολογικά στοιχεία, απόκρυψη εσόδων και μη συμμόρφωση με ηλεκτρονικές υποχρεώσεις. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 4.000 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους θα κάνει η ΑΑΔΕ το επόμενο διάστημα σε δεκάδες τουριστικές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, με σκοπό τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, κλάδους επιτηδευματιών και στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων, όπου κάθε χρόνο, την τουριστική περίοδο, παρατηρείται έξαρση της παραβατικότητας, σε ποσοστό τουλάχιστον 34,2%.

Οι έλεγχοι θα εστιάσουν σε τουριστικές και αστικές περιοχές με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και χρήση μετρητών καθώς και σε κλάδους όπως η εστίαση, η διασκέδαση, τα τουριστικά καταλύματα, το λιανεμπόριο, οι υπηρεσίες οχημάτων και οι υπηρεσίες προς ιδιώτες και το χονδρικό εμπόριο, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων.

Την περασμένη χρονιά πραγματοποιήθηκαν στην εστίαση 22.020 έλεγχοι με την παραβατικότητα να ξεπερνάει το 32,4%, ενώ στο λιανεμπόριο σε 11.149 ελέγχους, καταγράφηκε παραβατικότητα 29,3%. Ακολούθησαν: ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, βίλες, τουριστικά γραφεία, θαλάσσιες δραστηριότητες, ενοικιάσεις οχημάτων και σκαφών.

Υψηλά ποσοστά παραβατικότητας (33,7%) διαπιστώθηκαν και στις επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τουρισμό (εστιατόρια, καφετέριες, beach bars, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα). Στο στόχαστρο των ελέγχων και το χονδρικό εμπόριο τροφίμων, φαρμάκων, ειδών τεχνολογίας και μετάλλων καθώς συνδέεται με υψηλή συμβολή στο κενό ΦΠΑ.

Οι περιοχές που θα γίνουν οι έλεγχοι

Στις τουριστικές νησιωτικές περιοχές υψηλής εποχικότητας όπως Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και πιο συγκεκριμένα Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, Νάξος, Ρόδος, Κως, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Χανιά, Ηράκλειο, θα διενεργηθούν οι περισσότεροι έλεγχοι.

Σε αυτά τα νησιά υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λόγω μεγάλου όγκου συναλλαγών, εποχικών επιχειρήσεων, εστίασης, beach bars, καταλυμάτων και τουριστικών υπηρεσιών.

Ακολουθούν οι έλεγχοι σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλος, Ιωάννινα, ενώ στο «χάρτη» των ελέγχων βρίσκονται και οι περιοχές με αυξημένη βραχυχρόνια μίσθωση.

Αντικείμενο των ελέγχων αποτελεί η μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης, η ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων, η απόκρυψη εσόδων ή μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων (my data), κλπ.

Τα κριτήρια

Η επιλογή των ελεγχόμενων ΑΦΜ βασίζεται σε ανάλυση κινδύνου, διασταυρώσεις myDATA/POS/ΦΠΑ, ιστορικό παραβατικότητας και εποχικά χαρακτηριστικά υψηλής φορολογικής επικινδυνότητας, καθιστώντας τον έλεγχο πιο αποτελεσματικό, καθώς αξιοποιούνται διαθέσιμα δεδομένα από δηλώσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές, myDATA, POS και προηγούμενη φορολογική συμπεριφορά.

Αναλυτικότερα, τα κριτήρια επιλογής των ΑΦΜ που θα ελεγχθούν είναι:

Χαμηλές δηλωθείσες εισπράξεις σε σχέση με POS, myDATA ή τζίρο κλάδου.

Συχνές ακυρώσεις αποδείξεων ή πιστωτικά τιμολόγια.

Μη διαβίβαση ή καθυστερημένη διαβίβαση παραστατικών.

Μεγάλη εποχική δραστηριότητα με χαμηλές δηλώσεις ΦΠΑ.

Ασυμφωνία αγορών–πωλήσεων.

Επιχειρήσεις με ιστορικό φορολογικών παραβάσεων.

Επιχειρήσεις με έντονη παρουσία σε social media αλλά χαμηλό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και:

Περιοχές με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στην πραγματική τουριστική κίνηση και στα δηλωθέντα έσοδα.

Όλη η πορεία των ελέγχων (γεωγραφική και κλαδική κατανομή, ποιοτικά χαρακτηριστικά, αποτελεσματικότητα των κριτηρίων στόχευσης, ευρήματα και ποσοστά παραβατικότητας) θα παρακολουθείται στενά από την Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης.

Διαβάστε επίσης