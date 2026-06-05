1.700 πρόβατα κάτω από ηλιακά πάνελ: Το απρόσμενο πείραμα που αλλάζει τη γεωργία

Μια πρωτοποριακή μελέτη στην Αυστραλία φέρνει στο φως νέα δεδομένα για τη συνύπαρξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κτηνοτροφίας, δείχνοντας ότι η κοινή χρήση γης μπορεί να αποφέρει απρόσμενα οφέλη τόσο για τα ζώα όσο και για την παραγωγή.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια ομάδα 1.700 προβάτων Merino, τα οποία βόσκησαν σε ηλιακό πάρκο στο Wellington της Νέας Νότιας Ουαλίας, στο πλαίσιο τριετούς ερευνητικού προγράμματος που υλοποιήθηκε από την Lightsource bp, σε συνεργασία με τις EMM Consulting και Elders Rural Services.

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