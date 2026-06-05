Ρουμανία: Αρκούδα επιτέθηκε σε τουρίστα που προσπάθησε να την ταΐσει - Δείτε βίντεο

Μια άγρια αρκούδα επιτέθηκε σε έναν τουρίστα στη Ρουμανία, αφού εκείνος προσπάθησε να ταΐσει εκείνη και το μικρό της από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Όλα συνέβησαν στον διάσημο ορεινό δρόμο Transfăgărășan της Ρουμανίας, όταν ο τουρίστας, ο Γκεόργκι Μπιζέφ από την Βουλγαρία, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια αρκούδα και το μικρό της. Θέλοντας να ταΐσει τα δύο ζώα, ο Μπιζέφ κατέβασε το παράθυρο του οχήματος του, με αποτέλεσμα η αρκούδα να του ορμήσει.

«Μπήκα στο περιβάλλον της και δεν έπρεπε. Ήταν ένα λάθος για το οποίο και πλήρωσα», είπε ο Μπιζέφ.

Δείτε βίντεο από την στιγμή της επίθεσης:

The heart-stopping moment a bear attacks screaming tourist who made foolish ‘mistake’ in beast’s territory https://t.co/mT6AgQYFDR pic.twitter.com/XvwosZP3am — New York Post (@nypost) June 4, 2026

Ένας άλλος οδηγός, που βρέθηκε στο σημείο τη στιγμή της επίθεσης, άρχισε να κορνάρει και να φωνάζει, στην προσπάθεια του να τρομάξει το ζώο για να απομακρυνθεί.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο 46χρονος τουρίστας υπέστη σοβαρά τραύματα από δαγκωματιές στο αριστερό του χέρι, καθώς προσπαθούσε να προστατεύσει το πρόσωπό του από τα δόντια και τα νύχια της αρκούδας.

«Προσπάθησε να με αρπάξει και να με τραβήξει έξω από το αυτοκίνητο», εξήγησε ο 46χρονος σε τοπικά μέσα, λέγοντας ότι αν δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, πιθανώς να τα είχε καταφέρει.

Η επίθεση έλαβε χώρα στον ορεινό αυτοκινητόδρομο Transfăgărășan κοντά στο φράγμα Vidraru, σε μια περιοχή όπου οι τουρίστες επισκέπτονται για να δουν — και να ταΐσουν — τα άγρια ζώα, παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών.

Να σημειωθεί ότι η αρκούδα και το μικρό της είναι καλά στην υγεία τους.