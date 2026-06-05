Οι πρώτες σειρές που ανακοινώθηκαν για την επόμενη σεζόν – Δυνατές ιστορίες, all star cast

Η φετινή τηλεοπτική σεζόν ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο τα στελέχη φουλάρουν τις μηχανές για την επόμενη χρονιά και ξεκινούν να ανακοινώνουν τα δυνατά τους χαρτιά στον τομέα της μυθοπλασίας.

Στο MEGA, το σίριαλ «Δύο μαύρα πουκάμισα» έχει «κλειδώσει». Πρόκειται για τη μεταφορά του βιβλίου του Μένιου Σακελλαρόπουλου, σε σενάριο Εμμανουέλας Αλεξίου, σκηνοθεσία Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό και Μαριάννα Κιμούλη, ενώ η υπόθεση αφορά σε μια ιστορία για όσα μας δένουν, όσα μας χωρίζουν και όσα δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Κυρίως όμως, μιλούν για τις αλήθειες, που όσο κι αν προσπαθήσουν να κρυφτούν, πάντα βρίσκουν τον δρόμο τους προς το φως. Στην άγρια ομορφιά των ορεινών χωριών των Χανίων, εκεί όπου οι λέξεις έχουν βάρος και οι σιωπές κρύβουν πολλά, μια αγάπη θα ανατρέψει τα πάντα, θα διαλύσει -μέχρι πρότινος- άρρηκτους δεσμούς και θα ανοίξει πληγές. Όλα ξεκινούν μια νύχτα, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, στην Κρήτη, όπου ένα ένοχο μυστικό θάβεται για χρόνια. Μα η μοίρα περιμένει… ώσπου δεκαετίες αργότερα το παρελθόν επιστρέφει και ζητά δικαίωση. Ό,τι ξυπνήσει μαζί του, θα είναι σαρωτικό.

Ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης) είναι ένας παρορμητικός, απρόβλεπτος άνδρας, που ακολουθεί το ένστικτό του και ζει με ένταση. Αγαπά μέχρι τα άκρα και καταστρέφει με την ίδια δύναμη. Ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός) είναι δάσκαλος, σοβαρός, με πυξίδα στη ζωή του τη λογική και την ευθύνη. Προστατεύει ό,τι αγαπά και κρατά τις ισορροπίες, μέχρι τη στιγμή που θα καταρρεύσουν. Οι δυο τους βαδίζουν -χωρίς να το γνωρίζουν- προς μία σύγκρουση χωρίς επιστροφή, αντιμέτωποι με βαθιά ριζωμένες αξίες και τον ίδιο τους τον εαυτό. Θα αναμετρηθούν με το πιο επικίνδυνο συναίσθημα, τον έρωτα, όταν θα μπει στη ζωή τους η Μαρκέλλα (Μαριάννα Κιμούλη), μία όμορφη, σαγηνευτική γυναίκα που θα λειτουργήσει σαν σπίθα σε ένα ήδη εύφλεκτο τοπίο. Νίκος Βερλέκης, Μαρία - Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και ο Θάνος Καληώρας, θα κρατήσουν βασικούς ρόλους. Στον ρόλο του Παυλή θα δούμε τον Μιχάλη Αεράκη και στον ρόλο της Σοφίας την Ελένη Γερασιμίδου.



Στο Μεγάλο κανάλι, έχει ανακοινωθεί ότι έχουν ξεκινήσει γυρίσματα για τη σειρά «Κάμπινγκ». Οι Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη και Στρατής Χατζησταματίου, έχουν πάρει εδώ και καιρό το σενάριο στα χέρια τους και, πλέον, έχουν μπει στο σετ… για τη νέα τηλεοπτική δουλειά που θα συζητηθεί. Στην καρδιά της ιστορίας βρίσκεται ο Ιορδάνης (Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος), ένας φιλήσυχος και καθωσπρέπει λογιστής. Η απόφασή του να κάνει την προσωπική του επανάσταση είναι ριζική: εγκαταλείπει την παλιά του ζωή, αρπάζει μία βαλίτσα γεμάτη λεφτά και καταφεύγει με τα ανυποψίαστα παιδιά του στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος». Εκεί, έρχεται αντιμέτωπος με τον επιβλητικό και ιδιόρρυθμο διευθυντή του κάμπινγκ, τον Σοφοκλή (Γιώργος Χρυσοστόμου). Ο «καμπινγκράτορας» Σοφοκλής, με τη δική του ιδιαίτερη κοσμοθεωρία, γίνεται ο καταλύτης για τη μεταμόρφωση του Ιορδάνη από έναν «αόρατο άνθρωπο» σε κεντρικό πρόσωπο μιας σειράς από απρόβλεπτες περιπέτειες. Η συνάντηση δύο εκ διαμέτρου αντίθετων χαρακτήρων αποτελεί τον πυρήνα μιας εκρηκτικής και άκρως κωμικής συνύπαρξης.

https://www.instagram.com/p/DW3RnWfDMnb/

Η αρχική λίστα με τις νέες σειρές του MEGA, για την επόμενη σεζόν, συμπληρώνεται με το θρίλερ «Σύγκρουση». Σε σενάριο των Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία του Αλέκου Κυράνη, είναι μια διεισδυτική ματιά στον πυρήνα των ανθρώπινων σχέσεων, στη δύναμη της έλξης και της ανθρώπινης αδυναμίας. Είναι μία σύγχρονη ιστορία, που εξερευνά τα όρια της προσωπικής ευθύνης και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και τη βολική εκδοχή της. Όταν ο νεαρός μουσικός Φίλιππος Ράπτης (Δημήτρης Καπουράνης) κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του σε τροχαίο, που συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, η δικηγόρος Άννα Καλογήρου (Ελίζα Σκολίδη) αναλαμβάνει την υπεράσπισή του. Στην προσπάθειά της να τον αθωώσει, παρασύρεται σε έναν λαβύρινθο αμφιβολιών και αμφιλεγόμενων στοιχείων. Κι όσο η δίκη προχωρά, τόσο πιο προσωπική, συναισθηματικά και ηθικά, γίνεται η εμπλοκή της, ώσπου θα βρεθεί αντιμέτωπη όχι μόνο με την υπόθεση, αλλά και με τη συνείδησή της.









Σε πυρετώδεις προετοιμασίες βρίσκονται, όμως, και οι άνθρωποι του ΑΝΤ1. Το κανάλι γνωστοποίησε ότι έρχεται η σειρά «Ντέρτι», που φέρει την υπογραφή της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη. «Ντέρτι, ο μεγάλος καημός, η βαθιά στενοχώρια, ο ψυχικός ερωτικός πόνος, το βάσανο της καρδιάς. Αυτός ο βαθιά ανθρώπινος πόνος γίνεται ο πυρήνας της νέας ιστορίας, που υπογράφουν οι σεναριογράφοι Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκόβαλης και σκηνοθετεί ο Σπύρος Ρασιδάκης. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι… Δεκαετία του ’80… Λάμψη, χρώματα, ένταση, υπερβολή. Άνθρωποι φτιαγμένοι από εύφλεκτα υλικά και πάθη που αναβοσβήνουν σαν τις μαρκίζες. Ο τόπος ορίζεται από το εδώ, ο χρόνος από το τώρα. Και στις ατελείωτες νύχτες, οι πόλεις δεν κοιμούνται ποτέ. Παρά μόνο ζουν. Ζουν πιο δυνατά από όσο αντέχουν. Πάτρα, 1987. Τα νέον φώτα του νυχτερινού κέντρου Ντέρτι ανάβουν. Κάποιοι θα αναμετρηθούν με τις απουσίες που έγιναν τραύμα, κάποιοι θα αναζητήσουν τα λόγια που σκέπασε η δυνατή μουσική και κάποιοι θα κυνηγήσουν τα όνειρα που θόλωσαν μέσα στους καπνούς και τις ψευδαισθήσεις. Η επιστροφή μιας νεαρής γυναίκας στην πόλη που γεννήθηκε, γίνεται η πρώτη σταγόνα της ορμητικής βροχής, που θα παρασύρει τα πάντα. Στις αποσκευές της, μια μυστική συμφωνία, ο φόβος της επανένωσης με τη μητέρα της και μια επικίνδυνη αγάπη που πρέπει να μείνει κρυφή για να επιβιώσει. Και η ιστορία ξεκινά. Μια ιστορία που γράφεται σε 9/8 και μιλάει για αυτούς που αγάπησαν με ρίσκο, χάθηκαν μέσα στις επιλογές τους, αλλά παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή», αναφέρεται για την υπόθεση.

Ο ΣΚΑΪ στη μάχη της μυθοπλασίας

Το κανάλι του Φαλήρου, εδώ και καιρό, έχει ανακοινώσει τη συνεργασία με τον Αντρέα Γεωργίου και την ομάδα του. Μία από τις σειρές, που ετοιμάζουν, φέρει τον τίτλο «Μπλε Ώρες», σε σενάριο Βάνας Δημητρίου. Πρόκειται για μία δραματική παραγωγή με έντονο το ερωτικό και το αστυνομικό στοιχείο, χωρίς να λείπει φυσικά το μυστήριο. Στις πλαγιές του Πηλίου, εκεί όπου το φως ξυπνά αργά και οι σκιές κρατούν ακόμη μυστικά πίσω από την ομίχλη, οι άνθρωποι μοιάζουν να ανασαίνουν στον ρυθμό της φύσης. Το βουνό των Κενταύρων, με τα πυκνά του δάση και τις ασημένιες του αυγές, γίνεται σκηνικό για μια ιστορία όπου το πάθος, ο έρωτας και η μοίρα συναντιούνται στις πιο εύθραυστες στιγμές της ημέρας. Οι «Μπλε Ώρες» αφηγούνται τον κρυφό δεσμό, τον απαγορευμένο και παράνομο έρωτα του Άγγελου (Βαγγέλης Κακουριώτης) και της Εύας (Ιζαμπέλας Φούλοπ). Δύο άνθρωποι δεσμευμένοι σε άλλους γάμους, που βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στον άλλον μόνο στο λυκαυγές, όπου ο κόσμος μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα στη νύχτα και τη μέρα. Λίγο πριν τολμήσουν να αποκαλύψουν την αλήθεια τους, ένα τραγικό γεγονός ανατρέπει τα πάντα και πυροδοτεί μια αλυσίδα εξελίξεων, όπου κανείς δεν μένει ανεπηρέαστος και κάθε μυστικό έχει το τίμημά του…Το καστ αποτελείται από γνωστούς και αγαπημένους πρωταγωνιστές, αλλά και νέους ταλαντούχους ηθοποιούς. Μεταξύ άλλων, οι: Βαγγέλης Κακουριώτης, Ιζαμπέλα Φούλοπ, Πασχάλης Τσαρούχας, Βάνα Μπάρμπα, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Αντώνης Φραγκάκης, Ελένη Βαΐτσου, Γιάννης Ποιμενίδης, Νόνη Ιωαννίδου, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Κατερίνα Στικούδη, Έλενα Πιερίδου, Αναστασία Δρακά, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Ηρακλής Τζουζίνοφ, κ.ά. Έναν καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας, θα κρατήσει ο Χρήστος Λούλης.

Στο πλαίσιο της ίδιας συνεργασίας, θα δούμε και τη σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα». Αν και δεν έχουν δοθεί πολλές λεπτομέρειες, αυτοτελείς ιστορίες θα ξεδιπλώνονται σε κάθε επεισόδιο.

Ο ALPHA ετοιμάζει ολικό ρεκτιφιέ

Αν η φετινή σεζόν είχε νικητή στη μυθοπλασία, θα ήταν ο ALPHA. Τα στελέχη θα ανανεώσουν τη βραδινή ζώνη με νέες παραγωγές, κρατώντας μόνο από τη φετινή τις κωμωδίες «Το σόι σου» και «Μπαμπά σ’αγαπώ!». Η πρώτη σειρά για την επόμενη χρονιά, που ανακοινώθηκε επίσημα, φέρει τον τίτλο «Για σένα» και το teaser είναι στον αέρα.

https://www.instagram.com/reel/DZIfLxKCJ_O/

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