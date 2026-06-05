Τα νέα Fiat Grizzly και Fastback φέρνουν φρέσκο αέρα
Η FIAT συνεχίζει την επιθετική ανανέωση της γκάμας της και ετοιμάζεται να διεκδικήσει σημαντικό μερίδιο στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των C-SUV.
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Μετά το Grande Panda, η ιταλική μάρκα αποκάλυψε τα πρώτα στοιχεία για τα ολοκαίνουργια Grizzly και Grizzly Fastback, δύο μοντέλα που φιλοδοξούν να αποτελέσουν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της τα επόμενα χρόνια.
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