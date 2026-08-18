Συλλήψεις για πυρκαγιές σε Τρίκαλα και Κάρυστο - Συνελήφθησαν 46χρονος και 47χρονος

Snapshot Συνελήφθη 46χρονος στα Τρίκαλα για εμπρησμό από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας και συνδέεται με τρεις πυρκαγιές στην περιοχή.

Συνελήφθη 47χρονος στην Κάρυστο για πυρκαγιά από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες και του επιβλήθηκε πρόστιμο 6.641,25 ευρώ.

Από την αρχή του έτους έως τις 18 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί Snapshot powered by AI

Σε δύο συλλήψεις για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Τρίκαλα και Κάρυστο προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, 46χρονος συνελήφθη στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση, με χρήση γυμνής φλόγας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψαν στοιχεία, που συνδέουν τη δράση του 46χρονου με δύο ακόμη πυρκαγιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί κατά τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Τρικάλων, ενώ η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διερεύνηση της δράσης του και των περιστατικών που του αποδίδονται.

Επιπλέον, σχετικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα, περίπου στις 12:50, στην περιοχή Κόμιτο Καρύστου, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Εύβοιας 47χρονος, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641,25 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 18 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 728 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.169.189,70 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 305 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 272 (89,18%) είναι από αμέλεια και οι 33 (10,82%) από πρόθεση.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες από πρόθεση, ενώ απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες πυροπροστασίας και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι: «Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι αμείλικτο απέναντι σε κάθε ενέργεια, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να θέσει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Κάθε τέτοια ενέργεια διερευνάται εξονυχιστικά και οι υπαίτιοι, όταν ταυτοποιούνται, οδηγούνται άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης».

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