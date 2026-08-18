Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ αποκάλυψε ότι είχε υποβληθεί σε εξορκισμό όταν ήταν παιδί

Η Κάια Γκέρμπερ αποκάλυψε ότι όταν ήταν παιδί υποβλήθηκε σε εξορκισμό, με πρωτοβουλία της μητέρας της, Σίντι Κρόφορντ.

Η ηθοποιός έκανε την αποκάλυψη κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο podcast «Mitch Churi Chat Show», μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της στο «The Shards», Γκράχαμ Κάμπελ.

Η Γκέρμπερ αποκάλυψε ότι η μητέρα της τής είχε δώσει αγιασμό για να πάρει μαζί της στα γυρίσματα του «American Horror Story: Double Feature». «Μου είχαν πει ότι όταν ήμουν παιδί ήμουν δαιμονισμένη», είπε, σημειώνοντας ότι σε όλη της τη ζωή ένιωθε σαν να την «στοιχειώνει» κάτι.

«Πράγματι αισθάνομαι σαν να προσελκύω όντα από μια άλλη διάσταση, με έναν πολύ φυσικό και χαλαρό τρόπο», πρόσθεσε η Γκέρμπερ. Όταν ρωτήθηκε αν είχε υποβληθεί σε εξορκισμό, παραδέχτηκε ότι πράγματι της είχε γίνει ένας.

«Ξέρετε πώς έκαναν τον εξορκισμό; Έπαιζαν ντιτζεριντού γύρω από όλο μου το σώμα. Έτσι έκαναν τον εξορκισμό», συνέχισε η Γκέρμπερ, αναφερόμενη στο παραδοσιακό πνευστό όργανο των αυτόχθονων λαών της Αυστραλίας. Παρότι δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό, επέμεινε ότι η εμπειρία του εξορκισμού πράγματι συνέβη. Αυτό συνέβη πραγματικά. Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι’ αυτό, αλλά πράγματι συνέβη», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης