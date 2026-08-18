Η μυστηριώδης συνεργάτιδα του Τραμπ που δεν φεύγει ποτέ από το πλευρό του-Γιατί όλοι μιλούν γι' αυτή

Οι περισσότεροι Αμερικανοί πιθανότατα δεν είχαν ακούσει μέχρι πρόσφατα το όνομα της Νάταλι Χαρπ. Η στενή συνεργάτιδα του Ντόναλντ Τραμπ, όμως, βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας.

Η 35χρονη Χαρπ έχει τον επίσημο τίτλο της ειδικής βοηθού και εκτελεστικής βοηθού του προέδρου και εμφανίζεται συχνά στο πλευρό του Τραμπ. Είναι γνωστή για την αδιάλειπτη υποστήριξή της προς τον πρόεδρο, αλλά και για το γεγονός ότι φροντίζει να του παραδίδει γρήγορα εκτυπωμένα δημοσιεύματα με θετικές αναφορές στο πρόσωπό του.

Την προσοχή στη συνεργάτιδα του Τραμπ έστρεψε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Τζόρτζια, Τζον Όσοφ, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του. Σε προεκλογική συγκέντρωση την Κυριακή, ο Όσοφ υποστήριξε ότι ο πρόεδρος ενδιαφέρεται περισσότερο να «χτίσει την αίθουσά του και να ταξιδεύει με τη Νάταλι» παρά να ασχολείται με τα καθήκοντά του.

Η αναφορά προκάλεσε την αντίδραση του Τραμπ. Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε σχετικά στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε αναφερόμενος στον Όσοφ ως «Πι-Γουί Χέρμαν» και «σωσία του Πι-Γουί Χέρμαν».

Ο 80χρονος Τραμπ συχνά υπαγορεύει στη Χαρπ αναρτήσεις που προορίζονται για το Truth Social, τις οποίες εκείνη πληκτρολογεί και δημοσιεύει.

Κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024 απέκτησε το προσωνύμιο «ανθρώπινος εκτυπωτής», καθώς κυκλοφορούσε με έναν φορητό εκτυπωτή προκειμένου να παρέχει άμεσα στον Τραμπ θετικά δημοσιεύματα και ειδήσεις.

Ο πρόεδρος προτιμά συχνά να διαβάζει σε έντυπη μορφή αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδησεογραφικά άρθρα, αντί να τα βλέπει σε οθόνη.

Η Χαρπ εντάχθηκε στον Λευκό Οίκο ως προεδρικά διορισμένη συνεργάτιδα όταν ο Τραμπ ανέλαβε την προεδρία τον Ιανουάριο του 2025.

Η αφοσίωσή της φαίνεται πως έχει εκτιμηθεί ιδιαίτερα από τον πρόεδρο. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι δημοσιογράφοι των New York Times Μάγκι Χάμπερμαν και Τζόναθαν Σουάν στο βιβλίο τους «Regime Change», ο Τραμπ είχε πει σε συνεργάτες του για τη Χαρπ:

«Όλοι εσείς θα φύγετε και θα βγάλετε χρήματα. Εκείνη δεν θα με αφήσει ποτέ».

Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του Όσοφ. Ο διευθυντής επικοινωνίας Στίβεν Τσουνγκ χαρακτήρισε τον Δημοκρατικό γερουσιαστή «τον μεγαλύτερο χαμένο στην πολιτική», μεταξύ άλλων χαρακτηρισμών.

Σε δήλωσή του στο CBS News, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ντέιβις Ινγκλ χαρακτήρισε τη Χαρπ «μία από τις πιο πιστές και σκληρά εργαζόμενες συνεργάτιδες στην ομάδα του προέδρου Τραμπ».

Στο μυστικό αεροσκάφος κατά την αναχώρηση από την Τουρκία

Η Χαρπ βρέθηκε επίσης ανάμεσα στους ελάχιστους συνεργάτες που ταξίδεψαν μαζί με τον Τραμπ σε μυστική πτήση από την Τουρκία τον Ιούλιο, για να συμμετάσχει ο Αμερικανός πρόεδρος στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS News, κατά την αναχώρηση του προέδρου από την Τουρκία, η Χαρπ και λίγοι ακόμη συνεργάτες μεταφέρθηκαν αρχικά με φορτηγό τροφοδοσίας και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε άλλο, μη αναγνωρίσιμο αεροσκάφος.

Πηγές ανέφεραν ότι η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο τέχνασμα για την προστασία του προέδρου, αφού οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν εντοπίσει πιθανό ιρανικό σχέδιο για εκτόξευση πυραύλου εναντίον του αεροσκάφους του κατά την αναχώρησή του από την Άγκυρα.

Στη μυστική πτήση συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και οι συνεργάτες του Λευκού Οίκου Γουόλτ Ναούτα και Νταν Σκαβίνο. Αρκετά κορυφαία κυβερνητικά στελέχη παρέμειναν στο αεροσκάφος-δόλωμα, μαζί με άλλα μέλη του προσωπικού και τους δημοσιογράφους που κάλυπταν την αποστολή.

Η πορεία της πριν από τον Λευκό Οίκο

Πριν από την είσοδό της στον Λευκό Οίκο, η Χαρπ εργάστηκε στο One America News Network το 2021 και το 2022, όπου παρουσίαζε τηλεοπτική εκπομπή.

Στο φιλοτραμπικό δίκτυο είχε επαναλάβει τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι είχε κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του 2020.

Το 2020 είχε επίσης μιλήσει στο Ρεπουμπλικανικό Εθνικό Συνέδριο, σε ομιλία με θέμα την υπογραφή από τον Τραμπ του Right to Try Act, ενός ομοσπονδιακού νόμου του 2018 που επιτρέπει σε ασθενείς με απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες να έχουν πρόσβαση σε πειραματικές θεραπείες.

Η Χαρπ, η οποία έχει επιβιώσει από καρκίνο των οστών, είχε αποδώσει στον Τραμπ καθοριστικό ρόλο στη σωτηρία της ζωής της.

Ωστόσο, η Washington Post είχε αναφέρει ότι η ίδια είχε επίσης μιλήσει για θεραπεία με ανοσοθεραπευτικό φάρμακο εγκεκριμένο από την FDA, το οποίο χρησιμοποιήθηκε εκτός των εγκεκριμένων ενδείξεών του. Μια τέτοια θεραπεία δεν θα απαιτούσε την εφαρμογή του Right to Try, καθώς το φάρμακο ήταν ήδη εγκεκριμένο για ορισμένες χρήσεις.

Η Χαρπ κατάγεται από την Καλιφόρνια. Το 2012 απέκτησε πτυχίο Bachelor από το Point Loma Nazarene University, ενώ το 2015 ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές MBA στο Liberty University.

Διαβάστε επίσης