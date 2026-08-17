Κούσνερ: Ο γαμπρός του Τραμπ άφησε γενναιόδωρο φιλοδώρημα σε εστιατόριο του Ισραήλ - Τι δεν έφαγε

Ο Τζάρεντ Κούσνερ δείπνησε στους λόφους της Ιερουσαλήμ μαζί με οκταμελή συνοδεία και παρόλο που δεν έφαγε σούσι, κέρδισε το προσωπικό εστιατορίου  Naya 

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Κούσνερ: Ο γαμπρός του Τραμπ άφησε γενναιόδωρο φιλοδώρημα σε εστιατόριο του Ισραήλ - Τι δεν έφαγε
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου έφτασε στο εστιατόριο Naya στους λόφους της Ιερουσαλήμ μαζί με οκταμελή συνοδεία.

«Ήταν πολύ ευγενικός και μίλησε με όλους», δήλωσε εργαζόμενος, προσθέτοντας ότι ο Κούσνερ δείπνησε σε ιδιωτικό χώρο και παραχώρησε συνέντευξη στο Fox κατά τη διάρκεια του γεύματος

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, επισκέφθηκε το εστιατόριο Naya, στους λόφους της Ιερουσαλήμ, το βράδυ της Δευτέρας, συνοδευόμενος από οκταμελή ομάδα, στην οποία περιλαμβανόταν ο Ρον Ντέρμερ, πρώην υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ και πρώην πρέσβης της χώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με εργαζόμενο του εστιατορίου, το προσωπικό ενημερώθηκε για την άφιξη του Κούσνερ μόλις περίπου μισή ώρα πριν φτάσει η ομάδα, ενώ η σχετική προετοιμασία συντονίστηκε μέσω αξιωματούχου του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Κούσνερ και η συνοδεία του φιλοξενήθηκαν στην ιδιωτική αίθουσα του εστιατορίου και στον παρακείμενο εξωτερικό χώρο.

«Η αίθουσα συνδέεται με τον εξωτερικό χώρο του εστιατορίου, ο οποίος οδηγεί στην περιοχή κοντά στη διακοσμητική πισίνα», δήλωσε ο εργαζόμενος.

Αρχικά, μέλη της συνοδείας ζήτησαν να μην τοποθετηθούν άλλοι πελάτες στον συγκεκριμένο χώρο, καθώς αυτός παρέχει πρόσβαση στην ιδιωτική αίθουσα. Στη συνέχεια, ωστόσο, συμφώνησαν να συνεχίσει το εστιατόριο να δέχεται και να τοποθετεί εκεί άλλους πελάτες.

Η αμερικανική παρουσία ήταν επίσης ιδιαίτερα αισθητή στον χώρο στάθμευσης, όπου μεγάλα αμερικανικά οχήματα και άνδρες της ασφάλειας προσέλκυσαν την προσοχή των πελατών. Ωστόσο, καθώς ο Κούσνερ και η συνοδεία του παρέμειναν στην ιδιωτική αίθουσα, οι περισσότεροι πελάτες δεν τον είδαν, αν και αντιλήφθηκαν την ασυνήθιστη κινητικότητα.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, ο Κούσνερ παραχώρησε συνέντευξη στο Fox News. Σύμφωνα με τον εργαζόμενο, το βασικό πρόσωπο με το οποίο συνομίλησε ήταν ο Ντέρμερ, με τον οποίο είχε και κατ’ ιδίαν συνάντηση.

Η ομάδα παρέμεινε στο εστιατόριο για δείπνο και συνομιλίες, προτού αποχωρήσει λίγο πριν ο εργαζόμενος μιλήσει για την επίσκεψη.

Τι έφαγε

Ο Κούσνερ δεν είναι λάτρης του σούσι, οπότε έφαγε από τα υπόλοιπα πιάτα που είχαν σερβιριστεί στο τραπέζι. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας δοκίμασαν μια επιλογή από τις σπεσιαλιτέ του εστιατορίου, μεταξύ των οποίων σούσι και ωμό ψάρι.

Στο τέλος του γεύματος, σύμφωνα με τον εργαζόμενο, ο Κούσνερ ευχαρίστησε το προσωπικό και τον πλησίασε προσωπικά για να του πει ότι είχε απολαύσει ιδιαίτερα το γεύμα.

Και το φιλοδώρημα

Όταν ο Κούσνερ είχε επισκεφθεί στο παρελθόν το εστιατόριο Pronto στο Τελ Αβίβ, εργαζόμενοι εκεί είχαν αναφέρει ότι είχε αφήσει μεγάλο φιλοδώρημα.

«Ήταν πολύ γενναιόδωρος», δήλωσε ο εργαζόμενος. «Πλήρωσε με την προσωπική του πιστωτική κάρτα και άφησε μεγάλο φιλοδώρημα, πάνω από 35%».

«Ήταν πολύ ευγενικός και μίλησε με όλους», πρόσθεσε. «Στο τέλος της ημέρας, αυτός ο άνθρωπος κυβερνά τον κόσμο».

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