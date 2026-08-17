Νετανιάχου και Κούσνερ συμφώνησαν: Αμερικανός στρατηγός θα επιβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο γαμπρός και απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συμφώνησαν ότι η «αποστρατιωτικοποίηση» της Γάζας θα πρέπει να ξεκινήσει με την παράδοση των όπλων της Χαμάς, υπό την επίβλεψη Αμερικανού στρατηγού, σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο, όπως μεταδίδει το NBC.

Η συμφωνία προέκυψε έπειτα από πολύωρη συνάντηση των δύο ανδρών, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά τις σπάνιες συνομιλίες που είχε ο ηγέτης της Χαμάς με τον Κούσνερ και άλλα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης (Board of Peace) του Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος δεν είχε απαντήσει άμεσα σε αίτημα του NBC για σχολιασμό των λεπτομερειών της συνάντησης που έδωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

Αξιωματούχος του Board of Peace είχε δηλώσει ότι αναμενόταν να συμμετάσχει και ο Νικολάι Μλαντένοφ, πρώην ευρωβουλευτής και νυν απεσταλμένος του Τραμπ για τη Γάζα.

Αφοπλισμός πριν από την ανοικοδόμηση

Νετανιάχου και Κούσνερ συμφώνησαν επίσης ότι δεν θα πρέπει να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση της Γάζας πριν από τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Ισραηλινό αξιωματούχο, θα πρέπει να ληφθούν «τα απαραίτητα μέτρα» για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν την αποχέτευση και το περιβάλλον.

Ο Νετανιάχου κατέστησε σαφές ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους, αλλά θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν απειλές εναντίον των στρατιωτών και των κατοίκων του Ισραήλ.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες για την αμερικανική στρατιωτική εποπτεία. Ανέφερε μόνο ότι συμφωνήθηκε η δημιουργία δύο ομάδων εργασίας: η πρώτη θα ασχοληθεί με τον αφοπλισμό και την αποστρατιωτικοποίηση και η δεύτερη με την αποχέτευση, την πρόσβαση σε καθαρό νερό και άλλα ζητήματα δημόσιας υγείας που αφορούν τους κατοίκους της Γάζας και επηρεάζουν και το Ισραήλ.

Το γραφείο του Νετανιάχου τόνισε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και το Board of Peace συμφωνούν πως ο αφοπλισμός και η αποστρατιωτικοποίηση πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα και πριν από οποιαδήποτε ανοικοδόμηση στη Γάζα.

Οι διαφωνίες Τραμπ - Νετανιάχου

Η νέα διπλωματική προσπάθεια πραγματοποιείται ενώ οι διαφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ για το μέλλον της Γάζας έχουν γίνει ασυνήθιστα δημόσιες.

Ο Νετανιάχου είχε απορρίψει νωρίτερα αυτόν τον μήνα το σχέδιο 15 σημείων του Τραμπ, το οποίο προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει στρατιωτική αποχώρηση έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί «πραγματικά».

Η ανανεωμένη διπλωματική κινητικότητα έρχεται επίσης σε μια περίοδο κατά την οποία ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει αυξανόμενες εσωτερικές πιέσεις ενόψει των ισραηλινών εκλογών του Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων από την ακροδεξιά πτέρυγα από την οποία εξαρτάται η εύθραυστη κυβερνητική του πλειοψηφία.

Η θέση της Χαμάς

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένη να αφοπλιστεί, υπό την προϋπόθεση ότι το Ισραήλ θα σταματήσει τις επιθέσεις και θα αρχίσει να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Γάζα.

Έχει επίσης υποστηρίξει στο παρελθόν ότι η παράδοση των βαρέων όπλων της, η οποία θα πραγματοποιούνταν σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, θα εξαρτηθεί από τη διεθνή αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους. Η απαίτηση αυτή απορρίπτεται από τη σημερινή ισραηλινή κυβέρνηση.

Αξιωματούχος του Συμβουλίου Ειρήνης δήλωσε στο NBC ότι ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν συμφωνήσει ως προς τον τελικό στόχο των συνομιλιών: μια αποστρατιωτικοποιημένη Χαμάς.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, η Χαμάς χαιρέτισε κοινή ανακοίνωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Ιορδανίας, της Ινδονησίας, του Πακιστάν, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου, με την οποία καταδικάζεται η απόρριψη του οδικού χάρτη από το Ισραήλ.

Σκληρή αντίδραση από τον Μπεν-Γκβιρ

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό του Ισραήλ παραμένουν ισχυρές οι αντιδράσεις στο σχέδιο που στηρίζει ο Τραμπ.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ καταδίκασε τις προσπάθειες προώθησης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Σε podcast του Ρομ Μπραβλάσκι, ενός από τους τελευταίους εν ζωή ομήρους που απελευθερώθηκαν μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο Μπεν-Γκβιρ ζήτησε τη διεξαγωγή «στοχευμένων» δολοφονιών στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να σκοτώνονται «30 ή 40» άνθρωποι κάθε βράδυ.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της μαζικής μετανάστευσης Παλαιστινίων από τη Γάζα, δηλώνοντας ότι θεωρεί «όλη τη Γάζα δική μας».

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν νέες αντιδράσεις, καθώς εντάσσονται σε μια σειρά αντίστοιχων τοποθετήσεων Ισραηλινών αξιωματούχων κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Ορισμένες από αυτές έχουν επικαλεστεί στο πλαίσιο υπόθεσης ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου του ΟΗΕ σχετικά με κατηγορίες για γενοκτονία. Η κατηγορία απορρίπτεται κατηγορηματικά τόσο από το Ισραήλ όσο και από τις ΗΠΑ.

Νέα ένταση και στη Δυτική Όχθη

Οι δηλώσεις Μπεν-Γκβιρ έγιναν λίγες ημέρες μετά την απόφαση του υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κατζ να ζητήσει από τον ισραηλινό στρατό να καταρτίσει σχέδια για τη μεταφορά των επιχειρήσεων ασφαλείας στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της αστυνόμευσης των Ισραηλινών εποίκων, στην ισραηλινή αστυνομία, η οποία βρίσκεται υπό την κοινοβουλευτική εποπτεία του Μπεν-Γκβιρ.

Την ίδια ώρα, Ισραηλινοί έποικοι πολιορκούν εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα σπίτια στο παλαιστινιακό χωριό Κούσρα, με τον ισραηλινό στρατό να μην έχει καταφέρει να τερματίσει την εκστρατεία βίαιου εκφοβισμού.

Ο Αμερικανός πρέσβης Μάικ Χάκαμπι προχώρησε σε ασυνήθιστα σκληρή καταδίκη, χαρακτηρίζοντας τους εποίκους «Ισραηλινούς τρομοκράτες» και την ενέργειά τους «αηδιαστική πράξη τρόμου».

Οι επιθέσεις εποίκων στη Δυτική Όχθη έχουν αυξηθεί από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και περίπου 250 άνθρωποι κρατήθηκαν όμηροι.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, από την έναρξη του πολέμου έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 73.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων χιλιάδες παιδιά, ενώ μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού θύλακα έχει καταστραφεί.

Οι σχεδόν καθημερινές ισραηλινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει περίπου 1.200 νεκρούς στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι στόχος των επιχειρήσεων είναι μαχητές της Χαμάς. Στο ίδιο διάστημα, τουλάχιστον τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στη Γάζα.

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