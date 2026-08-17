Νετανιάχου και Κούσνερ συμφώνησαν: Αμερικανός στρατηγός θα επιβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς

Συμφωνία ΗΠΑ - Ισραήλ για τον αφοπλισμό της Χαμάς, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης 

Δημήτρης Μάνωλης

Νετανιάχου και Κούσνερ συμφώνησαν: Αμερικανός στρατηγός θα επιβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο γαμπρός και απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συμφώνησαν ότι η «αποστρατιωτικοποίηση» της Γάζας θα πρέπει να ξεκινήσει με την παράδοση των όπλων της Χαμάς, υπό την επίβλεψη Αμερικανού στρατηγού, σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο, όπως μεταδίδει το NBC.

Η συμφωνία προέκυψε έπειτα από πολύωρη συνάντηση των δύο ανδρών, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά τις σπάνιες συνομιλίες που είχε ο ηγέτης της Χαμάς με τον Κούσνερ και άλλα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης (Board of Peace) του Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος δεν είχε απαντήσει άμεσα σε αίτημα του NBC για σχολιασμό των λεπτομερειών της συνάντησης που έδωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

Αξιωματούχος του Board of Peace είχε δηλώσει ότι αναμενόταν να συμμετάσχει και ο Νικολάι Μλαντένοφ, πρώην ευρωβουλευτής και νυν απεσταλμένος του Τραμπ για τη Γάζα.

Αφοπλισμός πριν από την ανοικοδόμηση

Νετανιάχου και Κούσνερ συμφώνησαν επίσης ότι δεν θα πρέπει να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση της Γάζας πριν από τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Ισραηλινό αξιωματούχο, θα πρέπει να ληφθούν «τα απαραίτητα μέτρα» για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν την αποχέτευση και το περιβάλλον.

Ο Νετανιάχου κατέστησε σαφές ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους, αλλά θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν απειλές εναντίον των στρατιωτών και των κατοίκων του Ισραήλ.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες για την αμερικανική στρατιωτική εποπτεία. Ανέφερε μόνο ότι συμφωνήθηκε η δημιουργία δύο ομάδων εργασίας: η πρώτη θα ασχοληθεί με τον αφοπλισμό και την αποστρατιωτικοποίηση και η δεύτερη με την αποχέτευση, την πρόσβαση σε καθαρό νερό και άλλα ζητήματα δημόσιας υγείας που αφορούν τους κατοίκους της Γάζας και επηρεάζουν και το Ισραήλ.

Το γραφείο του Νετανιάχου τόνισε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και το Board of Peace συμφωνούν πως ο αφοπλισμός και η αποστρατιωτικοποίηση πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα και πριν από οποιαδήποτε ανοικοδόμηση στη Γάζα.

Οι διαφωνίες Τραμπ - Νετανιάχου

Η νέα διπλωματική προσπάθεια πραγματοποιείται ενώ οι διαφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ για το μέλλον της Γάζας έχουν γίνει ασυνήθιστα δημόσιες.

Ο Νετανιάχου είχε απορρίψει νωρίτερα αυτόν τον μήνα το σχέδιο 15 σημείων του Τραμπ, το οποίο προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει στρατιωτική αποχώρηση έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί «πραγματικά».

Η ανανεωμένη διπλωματική κινητικότητα έρχεται επίσης σε μια περίοδο κατά την οποία ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει αυξανόμενες εσωτερικές πιέσεις ενόψει των ισραηλινών εκλογών του Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων από την ακροδεξιά πτέρυγα από την οποία εξαρτάται η εύθραυστη κυβερνητική του πλειοψηφία.

Η θέση της Χαμάς

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένη να αφοπλιστεί, υπό την προϋπόθεση ότι το Ισραήλ θα σταματήσει τις επιθέσεις και θα αρχίσει να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Γάζα.

Έχει επίσης υποστηρίξει στο παρελθόν ότι η παράδοση των βαρέων όπλων της, η οποία θα πραγματοποιούνταν σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, θα εξαρτηθεί από τη διεθνή αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους. Η απαίτηση αυτή απορρίπτεται από τη σημερινή ισραηλινή κυβέρνηση.

Αξιωματούχος του Συμβουλίου Ειρήνης δήλωσε στο NBC ότι ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν συμφωνήσει ως προς τον τελικό στόχο των συνομιλιών: μια αποστρατιωτικοποιημένη Χαμάς.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, η Χαμάς χαιρέτισε κοινή ανακοίνωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Ιορδανίας, της Ινδονησίας, του Πακιστάν, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου, με την οποία καταδικάζεται η απόρριψη του οδικού χάρτη από το Ισραήλ.

Σκληρή αντίδραση από τον Μπεν-Γκβιρ

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό του Ισραήλ παραμένουν ισχυρές οι αντιδράσεις στο σχέδιο που στηρίζει ο Τραμπ.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ καταδίκασε τις προσπάθειες προώθησης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Σε podcast του Ρομ Μπραβλάσκι, ενός από τους τελευταίους εν ζωή ομήρους που απελευθερώθηκαν μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο Μπεν-Γκβιρ ζήτησε τη διεξαγωγή «στοχευμένων» δολοφονιών στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να σκοτώνονται «30 ή 40» άνθρωποι κάθε βράδυ.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της μαζικής μετανάστευσης Παλαιστινίων από τη Γάζα, δηλώνοντας ότι θεωρεί «όλη τη Γάζα δική μας».

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν νέες αντιδράσεις, καθώς εντάσσονται σε μια σειρά αντίστοιχων τοποθετήσεων Ισραηλινών αξιωματούχων κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Ορισμένες από αυτές έχουν επικαλεστεί στο πλαίσιο υπόθεσης ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου του ΟΗΕ σχετικά με κατηγορίες για γενοκτονία. Η κατηγορία απορρίπτεται κατηγορηματικά τόσο από το Ισραήλ όσο και από τις ΗΠΑ.

Νέα ένταση και στη Δυτική Όχθη

Οι δηλώσεις Μπεν-Γκβιρ έγιναν λίγες ημέρες μετά την απόφαση του υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κατζ να ζητήσει από τον ισραηλινό στρατό να καταρτίσει σχέδια για τη μεταφορά των επιχειρήσεων ασφαλείας στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της αστυνόμευσης των Ισραηλινών εποίκων, στην ισραηλινή αστυνομία, η οποία βρίσκεται υπό την κοινοβουλευτική εποπτεία του Μπεν-Γκβιρ.

Την ίδια ώρα, Ισραηλινοί έποικοι πολιορκούν εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα σπίτια στο παλαιστινιακό χωριό Κούσρα, με τον ισραηλινό στρατό να μην έχει καταφέρει να τερματίσει την εκστρατεία βίαιου εκφοβισμού.

Ο Αμερικανός πρέσβης Μάικ Χάκαμπι προχώρησε σε ασυνήθιστα σκληρή καταδίκη, χαρακτηρίζοντας τους εποίκους «Ισραηλινούς τρομοκράτες» και την ενέργειά τους «αηδιαστική πράξη τρόμου».

Οι επιθέσεις εποίκων στη Δυτική Όχθη έχουν αυξηθεί από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και περίπου 250 άνθρωποι κρατήθηκαν όμηροι.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, από την έναρξη του πολέμου έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 73.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων χιλιάδες παιδιά, ενώ μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού θύλακα έχει καταστραφεί.

Οι σχεδόν καθημερινές ισραηλινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει περίπου 1.200 νεκρούς στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι στόχος των επιχειρήσεων είναι μαχητές της Χαμάς. Στο ίδιο διάστημα, τουλάχιστον τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στη Γάζα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:47ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 56χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο στο ίδιο σημείο όπου είχε χάσει τον γιο του

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Κούσνερ: Ο γαμπρός του Τραμπ άφησε γενναιόδωρο φιλοδώρημα σε εστιατόριο του Ισραήλ - Τι δεν έφαγε

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Τρεις νεκροί από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου – Το ταξίδι του μέλιτος που κατέληξε σε τραγωδία - Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Η συγκλονιστική στιγμή που ιδιοκτήτης εστιατορίου σώζει άνδρα από πνιγμό - Βίντεο

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Το «go-around» πτήσης της Sky Express πάνω από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» που προκάλεσε πανικό σε επιβάτες - Τι ισχύει και πώς το εξηγούν οι ειδικοί

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Συναγερμός στο Λιμενικό μετά από βύθιση σκάφους στη μαρίνα Σάνη

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ:  Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν παράταση της προσωρινής συμφωνίας με το Ιράν

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Τροιζήνα: Συνελήφθη 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση - Εξετάζεται η εμπλοκή σε 9 ακόμη εμπρησμούς

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες έψαχναν χαμένο πλοίο στην Ανταρκτική - Αυτό που είδαν κάτω από παγόβουνο τους άφησε άναυδους

21:02NEWSBOMB

Χαλκιδική: Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στο SEATRAC στα Νέα Φλογητά

20:50ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Κυκλοφορούσε με τρία μαχαίρια – Δήλωσε άστεγος και ότι τα έχει για προστασία

20:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφιέρωμα του «Le Point» στον Πιερρακάκη: «Ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη»

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου και Κούσνερ συμφώνησαν: Αμερικανός στρατηγός θα επιβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς

20:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026»: Φοροδιαφυγή για 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στην Σαντορίνη

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν κατέλαβε πετρελαιοφόρο των ΗΑΕ στα Στενά του Ορμούζ

20:26LIFESTYLE

Θάνατος Χέιντεν Πανετιέρ: Δεν υπάρχουν σημάδια τραυματισμού - Τι έδειξε η νεκροψία

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Voucher για παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα - Πού θα τα δείτε

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Κομισιόν «παρακολουθεί τα UFO» από το 2023, σύμφωνα με αποκάλυψη του Euronews

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ψάρεψε παράνομα 45 κιλά μύδια – Χειροπέδες σε 51χρονο

20:11LIFESTYLE

Εμφάνιση «έκπληξη» του Κάνιε Γουέστ στην Αγία Πετρούπολη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:56ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Επιδείνωση του καιρού το επόμενο 48ωρο - Πού αναμένονται καταιγίδες

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Ελικόπτερο συνετρίβη κοντά σε σπίτια - 3 νεκροί

14:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Σαφείς ενδείξεις για μίνι καύσωνα» - Πότε θα έρθει, η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Τρεις νεκροί από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου – Το ταξίδι του μέλιτος που κατέληξε σε τραγωδία - Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο

16:16LIFESTYLE

Ανησυχία για την Καίτη Φίνου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο - «Οι πόνοι φρικτοί»

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρή 39χρονη στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Το «go-around» πτήσης της Sky Express πάνω από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» που προκάλεσε πανικό σε επιβάτες - Τι ισχύει και πώς το εξηγούν οι ειδικοί

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αρκαδία - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες έψαχναν χαμένο πλοίο στην Ανταρκτική - Αυτό που είδαν κάτω από παγόβουνο τους άφησε άναυδους

14:52LIFESTYLE

Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Επέστρεψαν στο Πορτοφίνο 29 χρόνια μετά το πρώτο τους ραντεβού

22:27LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: Στα 63 του, ανήμερα της Παναγίας, κατάφερε να εκπληρώσει μια επιθυμία ζωής

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι σημαίνει αν έχετε φούσκωμα μετά από χωριάτικη σαλάτα ή σουβλάκι

19:55LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: Γείτονας περιγράφει τις δραματικές ώρες μετά τον εντοπισμό της νεκρής ηθοποιού - «Είχαν σκυμμένα τα κεφάλια»

12:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα επίθεση Καρανίκα: Αν έχετε καμία βίλα και θέλετε διασφάλιση περιμένετε τον Τσίπρα να το κανονίσει

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή νεροποντή στα Ιωάννινα: «Ποτάμι» μέσα σε λίγα λεπτά η Βογιάννου – Γεννηματά

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος

18:47LIFESTYLE

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στην Μπόνι Τάιλερ - «Πάντα σταρ, ποτέ ντίβα» - Εικόνες

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ:  Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν παράταση της προσωρινής συμφωνίας με το Ιράν

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 56χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο στο ίδιο σημείο όπου είχε χάσει τον γιο του

10:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο με τον νεκρό αστυνομικό – Αναζητούν δεύτερο πρόσωπο οι Αρχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ