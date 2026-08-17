«Μην τους αφήσετε να κερδίσουν»: Τα 4 πρόσωπα στην προεκλογική αφίσα Νετανιάχου

Snapshot Η προεκλογική αφίσα του κόμματος Λικούντ δείχνει τέσσερα πρόσωπα που αντιτίθενται στον πρωθυπουργό Νετανιάχου, κατηγορώντας τους ότι θέλουν την ήττα του στις εκλογές του Οκτωβρίου.

Στην αφίσα εμφανίζονται ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Χαμενεΐ, ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν και ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ.

Ο Νετανιάχου αναδημοσίευσε την αφίσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλώντας τους ψηφοφόρους να μην αφήσουν αυτούς να κερδίσουν.

Αντιπολιτευόμενα κόμματα δημιούργησαν παραλλαγές της αφίσας, όπως το κόμμα Yashar που κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι θέλει να καταρρεύσει ο Ισραηλινός Στρατός.

Η αφίσα στοχεύει να παρουσιάσει την αντιπολίτευση ως ευθυγραμμισμένη με περιφερειακούς αντιπάλους του Ισραήλ πριν τις εκλογές του Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

Μία προεκλογική αφίσα του κυβερνώντος κόμματος Λικούντ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει κάνει την εμφάνισή της στους δρόμους του Τελ Αβίβ.

Στην αφίσα εμφανίζονται 4 πρόσωπα με τα οποία ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βρίσκεται σε μετωπική σύγκρουση, με κάποιος εδώ και χρόνια, με άλλους πρόσφατα.

Τη σύνθεση απαρτίζουν ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι μαζί με τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Γενικό Γραμματέα της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ, κατηγορώντας τους τέσσερις ότι θέλουν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου να χάσει τις επερχόμενες εκλογές του Οκτωβρίου.

«Θέλουν να χάσει ο Νετανιάχου, μην τους αφήσετε να κερδίσουν», λέει η διαφημιστική πινακίδα, προτρέποντας τους ψηφοφόρους να μην επιτρέψουν στην ομάδα να επικρατήσει.

Ο Νετανιάχου αναδημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία της διαφημιστικής πινακίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη λεζάντα: «Μην τους αφήσετε να κερδίσουν».

אל תתנו להם לנצח pic.twitter.com/JgvJXAPtia — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) August 16, 2026

Η διαφημιστική πινακίδα έχει προκαλέσει μια σκωπτική απάντηση από αντίπαλους Ισραηλινούς πολιτικούς και πολιτικά κόμματα, που δημιούργησαν τις δικές τους εκδοχές της διαφήμισης.

Το Yashar, το κόμμα με επικεφαλής τον πρώην αρχηγό του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων Gadi Eisenkot, δημοσίευσε μια τροποποιημένη έκδοση που έγραφε: «Θέλουν να καταρρεύσει ο IDF, μην αφήσετε τον Νετανιάχου να κερδίσει».

Η διαφημιστική πινακίδα έρχεται πριν από την προεκλογική εκστρατεία του Ισραήλ τον Οκτώβριο, με το Λικούντ να χρησιμοποιεί τη συμπερίληψη του Μαμντάνι μαζί με ανώτερα στελέχη του Ιράν, της Τουρκίας και της Χεζμπολάχ για να απεικονίσει την αντιπολίτευση στον Νετανιάχου ως ευθυγραμμισμένη με τους περιφερειακούς αντιπάλους του.