Αγρίνιο: Αντιδήμαρχος ακινητοποίησε ληστές που είχαν αρπάξει κοσμήματα από ηλικιωμένο

Ο αντιδήμαρχος κατάφερε μετά από κυνηγητό να ακινητοποιήσει έναν ληστή με τις Αρχές να αναζητούν τον συνεργό του

Γιάννης Καλύβας

Αγρίνιο: Αντιδήμαρχος ακινητοποίησε ληστές που είχαν αρπάξει κοσμήματα από ηλικιωμένο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο αντιδήμαρχος και αστυνομικός Αγριν, Λάμπρος Σκουφής, ακινητοποίησε έναν από τους δύο ληστές που είχαν αρπάξει κοσμήματα από ηλικιωμένο.
  • Οι ληστές έκρυψαν τα κλοπιμαία κάτω από μια ελιά, όπου και βρέθηκαν από τις Αρχές.
  • Ο ένας δράστης συνελήφθη μετά από καταδίωξη και την επέμβαση της ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ ο συνεργός του αναζητείται.
  • Ο ηλικιωμένος θύμα, 65 ετών, μεταφέρθηκε στην Ασφάλεια για να δώσει κατάθεση.
  • Και οι δύο δράστες προέρχονται από το Ζευγολατιό.
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Δύο απατεώνες κατάφερε να ακινητοποιήσει ο αντιδήμαρχος Αγρινίου και αστυνομικός, Λάμπρος Σκουφής στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, οι οποίοι φέρεται να είχαν αρπάξει κοσμήματα από ηλικιωμένο, τα οποία κι έκρυψαν κάτω από μια ελιά.

Όπως αναφέρει το sinidisi.gr, σήμερα το απόγευμα, ο αντιδήμαρχος Αγρινίου, Λάμπρος Σκουφής, ενώ κινούνταν στον Άγιο Κωνσταντίνο, επιστρέφοντας στο σπίτι του είδε δύο άνδρες σε μεγάλου κυβισμού μηχανή με χειμωνιάτικα μπουφάν, κάτι που του κίνησε την περιέργεια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, άφησε το ιδιωτικό αυτοκίνητό του και με τα πόδια τους πλησίασε, δείχνοντάς τους την ταυτότητά του, καθώς θεώρησε ότι υπάρχει κάτι ύποπτο.

Ταυτόχρονα, κάλεσε την ομάδα ΔΙΑΣ και την Ασφάλεια. Όταν έδειξε το σήμα του, ο ένας, ηλικίας περίπου 40 ετών, κατέβηκε από τη μηχανή και έφυγε τρέχοντας, με τον αντιδήμαρχο τελικά να τον προλαβαίνει.

Στη συνέχεια άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ τον πρόλαβαν και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Τα κοσμήματα τελικά βρέθηκαν και ο 65χρονος βρέθηκε στην Ασφάλεια για να δώσει κατάθεση. Και οι δυο δράστες είναι από το Ζευγολατιό. Ο συνεργός αναζητείται από τις Αρχές.

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